https://ria.ru/20220427/dvortsy-1785557580.html

Названы самые популярные у туристов российские дворцы

Названы самые популярные у туристов российские дворцы - РИА Новости, 27.04.2022

Названы самые популярные у туристов российские дворцы

Эксперты рассказали, какие российские дворцы пользуются популярностью у туристов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T06:47

2022-04-27T06:47

2022-04-27T08:38

туризм

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санкт-петербург

казань

выкса

москва

тверь

республика крым

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие российские дворцы пользуются популярностью у туристов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большинство опрошенных любят разбавлять отдых на крымском побережье прогулками по Воронцовскому дворцу в Алупке. За него голоса отдали 45 процентов респондентов.На втором месте — Зимний дворец в Санкт-Петербурге. А "бронзу" в рейтинге самых посещаемых архитектурных сооружений получил Дворец земледельцев в Казани.Также в список вошли Дом Баташевых в Выксе, столичный Коломенский дворец и тверской Путевой.

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

санкт-петербург

казань

выкса

москва

тверь

республика крым

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, санкт-петербург, казань, выкса, москва, тверь, республика крым, туризм, туристы