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Названы самые популярные у туристов российские дворцы - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
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Названы самые популярные у туристов российские дворцы
Названы самые популярные у туристов российские дворцы - РИА Новости, 27.04.2022
Названы самые популярные у туристов российские дворцы
Эксперты рассказали, какие российские дворцы пользуются популярностью у туристов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T06:47
2022-04-27T08:38
туризм
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выкса
москва
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республика крым
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие российские дворцы пользуются популярностью у туристов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большинство опрошенных любят разбавлять отдых на крымском побережье прогулками по Воронцовскому дворцу в Алупке. За него голоса отдали 45 процентов респондентов.На втором месте — Зимний дворец в Санкт-Петербурге. А "бронзу" в рейтинге самых посещаемых архитектурных сооружений получил Дворец земледельцев в Казани.Также в список вошли Дом Баташевых в Выксе, столичный Коломенский дворец и тверской Путевой.
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новости - туризм, санкт-петербург, казань, выкса, москва, тверь, республика крым, туризм, туристы
06:47 27.04.2022 (обновлено: 08:38 27.04.2022)
 
Названы самые популярные у туристов российские дворцы

Эксперты узнали, какие российские дворцы любят посещать туристы в путешествиях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие российские дворцы пользуются популярностью у туристов, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Большинство опрошенных любят разбавлять отдых на крымском побережье прогулками по Воронцовскому дворцу в Алупке. За него голоса отдали 45 процентов респондентов.
На втором месте — Зимний дворец в Санкт-Петербурге. А "бронзу" в рейтинге самых посещаемых архитектурных сооружений получил Дворец земледельцев в Казани.
Также в список вошли Дом Баташевых в Выксе, столичный Коломенский дворец и тверской Путевой.
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