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На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян

На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян - РИА Новости, 26.04.2022

На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян

Уже 20 тысяч россиян подали заявления через портал госуслуг на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщила пресс-служба Минцифры. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:50

2022-04-26T16:50

2022-04-26T16:50

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дети

социальные выплаты

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уже 20 тысяч россиян подали заявления через портал госуслуг на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщила пресс-служба Минцифры."За первый час предварительного приема заявлений на Госуслугах за новой выплатой на детей уже обратились 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.Предварительный прием заявлений начался 26 апреля. Форма открылась в 14.30.Новая выплата установлена президентским указом с 1 мая 2022 года. Для удобства родителей Минцифры открыло возможность предварительной регистрации заявления. Заявки будут автоматически передаваться в Пенсионный фонд России с 1 мая.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дети, социальные выплаты