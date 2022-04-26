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На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян - РИА Новости, 26.04.2022
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На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян
На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян - РИА Новости, 26.04.2022
На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян
Уже 20 тысяч россиян подали заявления через портал госуслуг на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщила пресс-служба Минцифры. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:50
2022-04-26T16:50
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дети
социальные выплаты
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уже 20 тысяч россиян подали заявления через портал госуслуг на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщила пресс-служба Минцифры."За первый час предварительного приема заявлений на Госуслугах за новой выплатой на детей уже обратились 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.Предварительный прием заявлений начался 26 апреля. Форма открылась в 14.30.Новая выплата установлена президентским указом с 1 мая 2022 года. Для удобства родителей Минцифры открыло возможность предварительной регистрации заявления. Заявки будут автоматически передаваться в Пенсионный фонд России с 1 мая.
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дети, социальные выплаты
16:50 26.04.2022
 
На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян

Минцифры: уже 20 тысяч россиян подали на госуслугах заявления на новую выплату на детей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уже 20 тысяч россиян подали заявления через портал госуслуг на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщила пресс-служба Минцифры.
"За первый час предварительного приема заявлений на Госуслугах за новой выплатой на детей уже обратились 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Предварительный прием заявлений начался 26 апреля. Форма открылась в 14.30.
Новая выплата установлена президентским указом с 1 мая 2022 года. Для удобства родителей Минцифры открыло возможность предварительной регистрации заявления. Заявки будут автоматически передаваться в Пенсионный фонд России с 1 мая.
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ОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Детисоциальные выплаты
 
 
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