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На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян
На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян - РИА Новости, 26.04.2022
На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян
Уже 20 тысяч россиян подали заявления через портал госуслуг на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщила пресс-служба Минцифры. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:50
2022-04-26T16:50
2022-04-26T16:50
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дети
социальные выплаты
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уже 20 тысяч россиян подали заявления через портал госуслуг на дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщила пресс-служба Минцифры."За первый час предварительного приема заявлений на Госуслугах за новой выплатой на детей уже обратились 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.Предварительный прием заявлений начался 26 апреля. Форма открылась в 14.30.Новая выплата установлена президентским указом с 1 мая 2022 года. Для удобства родителей Минцифры открыло возможность предварительной регистрации заявления. Заявки будут автоматически передаваться в Пенсионный фонд России с 1 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дети, социальные выплаты
На новую выплату на детей подали заявления на госуслугах 20 тысяч россиян
Минцифры: уже 20 тысяч россиян подали на госуслугах заявления на новую выплату на детей