14:57 26.04.2022 (обновлено: 15:31 26.04.2022)
Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь
Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Сибирь и на Урал
Овощной отдел супермаркета. Архивное фото
ОМСК, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о готовности Омска стать логистическим узлом для поставки овощей и фруктов из Узбекистана в регионы Сибири и на Урал, сообщает правительство региона.
Омская делегация во главе с Бурковым в эти дни работает в Ташкенте. Накануне глава Омской области и хоким Джизакской области Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах. В среду состоялся визит в Минсельхоз республики.
"Омск готов стать хабом для поставки плодово-овощной продукции в регионы Сибири и на Урал. Этот же логистический хаб можно использовать для обработки продукции, которая поставляется на территорию Узбекистана. Для Омской области это перспективный инвестпроект и, соответственно, новые рабочие места", - сказал губернатор.
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В агропромышленном комплексе у Омской области и Узбекистана есть ряд взаимных интересов. В частности, планируется наладить в республику поставки пшеницы, ячменя и масличных культур. Омские производители также готовы разработать сельхозтехнику с учетом почвенно-климатических условий регионов Узбекистана. В свою очередь узбекистанских аграриев интересуют площади для выращивания сахарной свеклы.
Кроме того, делегация Омской области в Ташкенте провела переговоры с представителями крупнейшего экспортера овощей, фруктов и бахчевых в России Parkent Agrosel Busines. Продовольственный холдинг рассматривает возможность создать на территории Омской области торгово-логистический центр. Возможности российского региона позволяют поставлять в Узбекистан ежемесячно более 600 тонн муки. Parkent Agrosel Busines готова рассмотреть возможность поставки и другой сельхозпродукции омских предприятий на рынок Узбекистана.