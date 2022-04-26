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Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь - РИА Новости, 26.04.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220426/omsk-1785533647.html
Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь
Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь - РИА Новости, 26.04.2022
Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о готовности Омска стать логистическим узлом для поставки овощей и фруктов из Узбекистана в регионы Сибири и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:57
2022-04-26T15:31
омская область
экономика
узбекистан
омская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
урал
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ОМСК, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о готовности Омска стать логистическим узлом для поставки овощей и фруктов из Узбекистана в регионы Сибири и на Урал, сообщает правительство региона.Омская делегация во главе с Бурковым в эти дни работает в Ташкенте. Накануне глава Омской области и хоким Джизакской области Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах. В среду состоялся визит в Минсельхоз республики.Он подчеркнул, что речь идет о масштабном логистическом центре по поставке продовольствия из стран центральной Азии на север, восток и запад России через Омский регион, как ближайшего соседа Узбекистана.В агропромышленном комплексе у Омской области и Узбекистана есть ряд взаимных интересов. В частности, планируется наладить в республику поставки пшеницы, ячменя и масличных культур. Омские производители также готовы разработать сельхозтехнику с учетом почвенно-климатических условий регионов Узбекистана. В свою очередь узбекистанских аграриев интересуют площади для выращивания сахарной свеклы.Кроме того, делегация Омской области в Ташкенте провела переговоры с представителями крупнейшего экспортера овощей, фруктов и бахчевых в России Parkent Agrosel Busines. Продовольственный холдинг рассматривает возможность создать на территории Омской области торгово-логистический центр. Возможности российского региона позволяют поставлять в Узбекистан ежемесячно более 600 тонн муки. Parkent Agrosel Busines готова рассмотреть возможность поставки и другой сельхозпродукции омских предприятий на рынок Узбекистана.
https://ria.ru/20220424/opasnost-1785132319.html
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экономика, узбекистан, омская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), урал
14:57 26.04.2022 (обновлено: 15:31 26.04.2022)
 
Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь

Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Сибирь и на Урал

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОвощной отдел супермаркета
Овощной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Овощной отдел супермаркета. Архивное фото
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ОМСК, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о готовности Омска стать логистическим узлом для поставки овощей и фруктов из Узбекистана в регионы Сибири и на Урал, сообщает правительство региона.
Омская делегация во главе с Бурковым в эти дни работает в Ташкенте. Накануне глава Омской области и хоким Джизакской области Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах. В среду состоялся визит в Минсельхоз республики.
"Омск готов стать хабом для поставки плодово-овощной продукции в регионы Сибири и на Урал. Этот же логистический хаб можно использовать для обработки продукции, которая поставляется на территорию Узбекистана. Для Омской области это перспективный инвестпроект и, соответственно, новые рабочие места", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что речь идет о масштабном логистическом центре по поставке продовольствия из стран центральной Азии на север, восток и запад России через Омский регион, как ближайшего соседа Узбекистана.
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Кроме того, делегация Омской области в Ташкенте провела переговоры с представителями крупнейшего экспортера овощей, фруктов и бахчевых в России Parkent Agrosel Busines. Продовольственный холдинг рассматривает возможность создать на территории Омской области торгово-логистический центр. Возможности российского региона позволяют поставлять в Узбекистан ежемесячно более 600 тонн муки. Parkent Agrosel Busines готова рассмотреть возможность поставки и другой сельхозпродукции омских предприятий на рынок Узбекистана.
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