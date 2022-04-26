https://ria.ru/20220426/omsk-1785533647.html

Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь

Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь - РИА Новости, 26.04.2022

Бурков: Омск готов стать хабом для поставки овощей и фруктов в Сибирь

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о готовности Омска стать логистическим узлом для поставки овощей и фруктов из Узбекистана в регионы Сибири и... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:57

2022-04-26T14:57

2022-04-26T15:31

омская область

экономика

узбекистан

омская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

урал

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ОМСК, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о готовности Омска стать логистическим узлом для поставки овощей и фруктов из Узбекистана в регионы Сибири и на Урал, сообщает правительство региона.Омская делегация во главе с Бурковым в эти дни работает в Ташкенте. Накануне глава Омской области и хоким Джизакской области Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах. В среду состоялся визит в Минсельхоз республики.Он подчеркнул, что речь идет о масштабном логистическом центре по поставке продовольствия из стран центральной Азии на север, восток и запад России через Омский регион, как ближайшего соседа Узбекистана.В агропромышленном комплексе у Омской области и Узбекистана есть ряд взаимных интересов. В частности, планируется наладить в республику поставки пшеницы, ячменя и масличных культур. Омские производители также готовы разработать сельхозтехнику с учетом почвенно-климатических условий регионов Узбекистана. В свою очередь узбекистанских аграриев интересуют площади для выращивания сахарной свеклы.Кроме того, делегация Омской области в Ташкенте провела переговоры с представителями крупнейшего экспортера овощей, фруктов и бахчевых в России Parkent Agrosel Busines. Продовольственный холдинг рассматривает возможность создать на территории Омской области торгово-логистический центр. Возможности российского региона позволяют поставлять в Узбекистан ежемесячно более 600 тонн муки. Parkent Agrosel Busines готова рассмотреть возможность поставки и другой сельхозпродукции омских предприятий на рынок Узбекистана.

https://ria.ru/20220424/opasnost-1785132319.html

https://ria.ru/20220421/ovoschi-1784795539.html

узбекистан

омская область

урал

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, узбекистан, омская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), урал