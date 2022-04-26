https://ria.ru/20220426/marvel-1785505704.html
Про еще одного врага Человека-паука снимут фильм
Про еще одного врага Человека-паука снимут фильм - РИА Новости, 26.04.2022
Про еще одного врага Человека-паука снимут фильм
Sony Pictures представила новый проект Marvel. Сольный фильм получит второстепенный персонаж из комиксов Эль Муэрто, пишет Variety. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:32
2022-04-26T13:32
2022-04-26T13:32
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Sony Pictures представила новый проект Marvel. Сольный фильм получит второстепенный персонаж из комиксов Эль Муэрто, пишет Variety. Его образ воплотит рэпер Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио). Он станет первым латиноамериканцем, который исполнит главную роль в игровом фильме Marvel. В комиксах Эль Муэрто известен как рестлер Хуан-Карлос Эстрада Санчес. Его суперспособность — сверхчеловеческая сила. Получает он ее благодаря маске, которая передается по наследству. Эль Муэрто выходил на один ринг с Человеком-пауком и почти победил его. Ему также пришлось объединить усилия с Питером Паркером в борьбе с другим злодеем — Эль Дорадо. По словам представителей Sony, персонаж Bad Bunny — антигерой, который вот-вот унаследует силу своего отца.Это не первый спин-офф Marvel о врагах Человека-паука. Например, недавно состоялась мировая премьера "Морбиуса" (прокат в России был приостановлен из-за событий на Украине). Фантастический боевик был одним из самых ожидаемых релизов весны. Но его не спас даже Джаред Лето в главной роли. Картина получила "гнилой" рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Планируется, что мировая премьера фильма про Эль Муэрто состоится 12 января 2024 года.
https://ria.ru/20220421/sony-1784754438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, sony pictures, marvel comics, джаред лето
Про еще одного врага Человека-паука снимут фильм
Рэпер Bad Bunny воплотит образ врага Человека-паука Эль Муэрто в новом фильме Marvel
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Sony Pictures представила новый проект Marvel. Сольный фильм получит второстепенный персонаж из комиксов Эль Муэрто, пишет
Variety.
Его образ воплотит рэпер Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио). Он станет первым латиноамериканцем, который исполнит главную роль в игровом фильме Marvel.
В комиксах Эль Муэрто известен как рестлер Хуан-Карлос Эстрада Санчес. Его суперспособность — сверхчеловеческая сила. Получает он ее благодаря маске, которая передается по наследству.
Эль Муэрто выходил на один ринг с Человеком-пауком и почти победил его. Ему также пришлось объединить усилия с Питером Паркером в борьбе с другим злодеем — Эль Дорадо.
По словам представителей Sony, персонаж Bad Bunny — антигерой, который вот-вот унаследует силу своего отца.
Это не первый спин-офф Marvel о врагах Человека-паука. Например, недавно состоялась мировая премьера "Морбиуса" (прокат в России был
приостановлен из-за событий на Украине). Фантастический боевик был одним из самых ожидаемых релизов весны. Но его не спас даже Джаред Лето в главной роли. Картина получила
"гнилой" рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.
Планируется, что мировая премьера фильма про Эль Муэрто состоится 12 января 2024 года.