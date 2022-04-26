https://ria.ru/20220426/marvel-1785505704.html

Про еще одного врага Человека-паука снимут фильм

Про еще одного врага Человека-паука снимут фильм - РИА Новости, 26.04.2022

Про еще одного врага Человека-паука снимут фильм

Sony Pictures представила новый проект Marvel. Сольный фильм получит второстепенный персонаж из комиксов Эль Муэрто, пишет Variety. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:32

2022-04-26T13:32

2022-04-26T13:32

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Sony Pictures представила новый проект Marvel. Сольный фильм получит второстепенный персонаж из комиксов Эль Муэрто, пишет Variety. Его образ воплотит рэпер Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио). Он станет первым латиноамериканцем, который исполнит главную роль в игровом фильме Marvel. В комиксах Эль Муэрто известен как рестлер Хуан-Карлос Эстрада Санчес. Его суперспособность — сверхчеловеческая сила. Получает он ее благодаря маске, которая передается по наследству. Эль Муэрто выходил на один ринг с Человеком-пауком и почти победил его. Ему также пришлось объединить усилия с Питером Паркером в борьбе с другим злодеем — Эль Дорадо. По словам представителей Sony, персонаж Bad Bunny — антигерой, который вот-вот унаследует силу своего отца.Это не первый спин-офф Marvel о врагах Человека-паука. Например, недавно состоялась мировая премьера "Морбиуса" (прокат в России был приостановлен из-за событий на Украине). Фантастический боевик был одним из самых ожидаемых релизов весны. Но его не спас даже Джаред Лето в главной роли. Картина получила "гнилой" рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Планируется, что мировая премьера фильма про Эль Муэрто состоится 12 января 2024 года.

https://ria.ru/20220421/sony-1784754438.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, sony pictures, marvel comics, джаред лето