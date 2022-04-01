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Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220401/morbius-1781289290.html
Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг
Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг - РИА Новости, 01.04.2022
Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг
Одна из самых ожидаемых картин Marvel "Морбиус" получила "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 15 процентов. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:14
2022-04-01T19:14
культура
новости культуры
джаред лето
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Одна из самых ожидаемых картин Marvel "Морбиус" получила "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 15 процентов. Из 144 отзывов, на основе которых выставлялась оценка, 122 оказались отрицательными. Подавляющее большинство зрителей ленту раскритиковали. От разгромных рецензий проект не спас даже Джаред Лето в роли вампира-супергероя. "Главного героя в ленте называют "вампиром-убийцей". Скучное прозвище, которое раскрывает весь сюжет "Морбиуса". Эта картина неоригинальна и про нее быстро забываешь", — считает Кейт Эрлбланд из IndieWire. "Удивительно бессмысленное и тупое кино", — резюмировал Питер Брэдшоу в рецензии, опубликованной на сайте The Guardian. Ему не понравилось, как развиваются отношения между главным героем и его антагонистом. Муки Морбиуса он назвал неубедительными. В центре сюжета в новом блокбастере Marvel — доктор Майкл Морбиус (Джаред Лето), страдающий редким заболеванием. Всю жизнь медик искал лекарство, которое помогло бы ему и его пациентам. Ради исцеления Морбиус идет на риск и проводит на себе эксперимент. Результат оказался неожиданным — врач превратился в вампира. Ранее кинопрокатная компания Sony заявила, что приостанавливает выпуск "Морбиуса" в России. В США релиз ленты с Джаредом Лето состоялся 1 апреля.
https://ria.ru/20220330/kozlovskiy-1780876321.html
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новости культуры, джаред лето, marvel comics
19:14 01.04.2022
 
Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг

Фильм Marvel "Морбиус" получил низкий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes

© Columbia Pictures Corporation, 2022Кадр из фильма "Морбиус"
Кадр из фильма Морбиус
© Columbia Pictures Corporation, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Одна из самых ожидаемых картин Marvel "Морбиус" получила "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 15 процентов.
Из 144 отзывов, на основе которых выставлялась оценка, 122 оказались отрицательными. Подавляющее большинство зрителей ленту раскритиковали. От разгромных рецензий проект не спас даже Джаред Лето в роли вампира-супергероя.

"Фильм весь какой-то поверхностный — назойливый, раздражающий. Смотришь и думаешь: и это новая глава в истории Marvel?" — делится впечатлениями Оуэн Глейберман из Variety.

"Главного героя в ленте называют "вампиром-убийцей". Скучное прозвище, которое раскрывает весь сюжет "Морбиуса". Эта картина неоригинальна и про нее быстро забываешь", — считает Кейт Эрлбланд из IndieWire.
"Удивительно бессмысленное и тупое кино", — резюмировал Питер Брэдшоу в рецензии, опубликованной на сайте The Guardian. Ему не понравилось, как развиваются отношения между главным героем и его антагонистом. Муки Морбиуса он назвал неубедительными.
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В центре сюжета в новом блокбастере Marvel — доктор Майкл Морбиус (Джаред Лето), страдающий редким заболеванием. Всю жизнь медик искал лекарство, которое помогло бы ему и его пациентам. Ради исцеления Морбиус идет на риск и проводит на себе эксперимент. Результат оказался неожиданным — врач превратился в вампира.
Ранее кинопрокатная компания Sony заявила, что приостанавливает выпуск "Морбиуса" в России. В США релиз ленты с Джаредом Лето состоялся 1 апреля.
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