https://ria.ru/20220401/morbius-1781289290.html

Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг

Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг - РИА Новости, 01.04.2022

Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг

Одна из самых ожидаемых картин Marvel "Морбиус" получила "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 15 процентов. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:14

2022-04-01T19:14

2022-04-01T19:14

культура

новости культуры

джаред лето

marvel comics

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Одна из самых ожидаемых картин Marvel "Морбиус" получила "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 15 процентов. Из 144 отзывов, на основе которых выставлялась оценка, 122 оказались отрицательными. Подавляющее большинство зрителей ленту раскритиковали. От разгромных рецензий проект не спас даже Джаред Лето в роли вампира-супергероя. "Главного героя в ленте называют "вампиром-убийцей". Скучное прозвище, которое раскрывает весь сюжет "Морбиуса". Эта картина неоригинальна и про нее быстро забываешь", — считает Кейт Эрлбланд из IndieWire. "Удивительно бессмысленное и тупое кино", — резюмировал Питер Брэдшоу в рецензии, опубликованной на сайте The Guardian. Ему не понравилось, как развиваются отношения между главным героем и его антагонистом. Муки Морбиуса он назвал неубедительными. В центре сюжета в новом блокбастере Marvel — доктор Майкл Морбиус (Джаред Лето), страдающий редким заболеванием. Всю жизнь медик искал лекарство, которое помогло бы ему и его пациентам. Ради исцеления Морбиус идет на риск и проводит на себе эксперимент. Результат оказался неожиданным — врач превратился в вампира. Ранее кинопрокатная компания Sony заявила, что приостанавливает выпуск "Морбиуса" в России. В США релиз ленты с Джаредом Лето состоялся 1 апреля.

https://ria.ru/20220330/kozlovskiy-1780876321.html

https://ria.ru/20220401/pelevin-1781272078.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джаред лето, marvel comics