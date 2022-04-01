Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг
Фильм Marvel "Морбиус" получил низкий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes
© Columbia Pictures Corporation, 2022Кадр из фильма "Морбиус"
© Columbia Pictures Corporation, 2022
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Одна из самых ожидаемых картин Marvel "Морбиус" получила "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 15 процентов.
Из 144 отзывов, на основе которых выставлялась оценка, 122 оказались отрицательными. Подавляющее большинство зрителей ленту раскритиковали. От разгромных рецензий проект не спас даже Джаред Лето в роли вампира-супергероя.
"Фильм весь какой-то поверхностный — назойливый, раздражающий. Смотришь и думаешь: и это новая глава в истории Marvel?" — делится впечатлениями Оуэн Глейберман из Variety.
"Главного героя в ленте называют "вампиром-убийцей". Скучное прозвище, которое раскрывает весь сюжет "Морбиуса". Эта картина неоригинальна и про нее быстро забываешь", — считает Кейт Эрлбланд из IndieWire.
"Удивительно бессмысленное и тупое кино", — резюмировал Питер Брэдшоу в рецензии, опубликованной на сайте The Guardian. Ему не понравилось, как развиваются отношения между главным героем и его антагонистом. Муки Морбиуса он назвал неубедительными.
В центре сюжета в новом блокбастере Marvel — доктор Майкл Морбиус (Джаред Лето), страдающий редким заболеванием. Всю жизнь медик искал лекарство, которое помогло бы ему и его пациентам. Ради исцеления Морбиус идет на риск и проводит на себе эксперимент. Результат оказался неожиданным — врач превратился в вампира.
Ранее кинопрокатная компания Sony заявила, что приостанавливает выпуск "Морбиуса" в России. В США релиз ленты с Джаредом Лето состоялся 1 апреля.