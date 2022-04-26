https://ria.ru/20220426/foms-1785448458.html

Мишустин назначил нового главу ФОМС

Мишустин назначил нового главу ФОМС - РИА Новости, 26.04.2022

Мишустин назначил нового главу ФОМС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:12

2022-04-26T10:12

2022-04-26T11:01

политика

россия

михаил мишустин

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте правительства РФ.Кроме того, на официальном интернет-портале правовой информации обнародован указ президента России Владимира Путина об освобождении Ильи Баланина с прежней должности.Баланин родился в 1976 году. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит". Является кандидатом экономических наук.Работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области, возглавлял финансово-казначейское управление администрации Костромы, руководил департаментом финансов администрации Костромской области.В сентябре 2016 года стал заместителем председателя правительства Ярославской области – директором департамента финансов. Курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений, государственных заимствований и управления государственным долгом.В сентябре 2019 года Илья Баланин занял пост заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области.В феврале 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.Возглавлявшая ФОМС Елена Чернякова теперь переходит на работу в Росстат, уточняется в материале. Она назначена на должность заместителя руководителя ведомства.

https://ria.ru/20211206/oms-1762459595.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф