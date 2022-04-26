Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назначил нового главу ФОМС - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/foms-1785448458.html
Мишустин назначил нового главу ФОМС
Мишустин назначил нового главу ФОМС - РИА Новости, 26.04.2022
Мишустин назначил нового главу ФОМС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:12
2022-04-26T11:01
политика
россия
михаил мишустин
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452187_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_98bfd6b29e9ba341dfb36552e5cebb12.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте правительства РФ.Кроме того, на официальном интернет-портале правовой информации обнародован указ президента России Владимира Путина об освобождении Ильи Баланина с прежней должности.Баланин родился в 1976 году. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит". Является кандидатом экономических наук.Работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области, возглавлял финансово-казначейское управление администрации Костромы, руководил департаментом финансов администрации Костромской области.В сентябре 2016 года стал заместителем председателя правительства Ярославской области – директором департамента финансов. Курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений, государственных заимствований и управления государственным долгом.В сентябре 2019 года Илья Баланин занял пост заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области.В феврале 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.Возглавлявшая ФОМС Елена Чернякова теперь переходит на работу в Росстат, уточняется в материале. Она назначена на должность заместителя руководителя ведомства.
https://ria.ru/20211206/oms-1762459595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452187_71:0:1135:798_1920x0_80_0_0_0b17bdc2454a2f05bfceee85b3b68fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
10:12 26.04.2022 (обновлено: 11:01 26.04.2022)
 
Мишустин назначил нового главу ФОМС

Премьер Мишустин назначил Илью Баланина председателем ФОМС

© Фото : правительство Ярославской областиИлья Баланин
Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : правительство Ярославской области
Илья Баланин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте правительства РФ.
"Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Кроме того, на официальном интернет-портале правовой информации обнародован указ президента России Владимира Путина об освобождении Ильи Баланина с прежней должности.
"Освободить Баланина Илью Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.
Баланин родился в 1976 году. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит". Является кандидатом экономических наук.
Работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области, возглавлял финансово-казначейское управление администрации Костромы, руководил департаментом финансов администрации Костромской области.
В сентябре 2016 года стал заместителем председателя правительства Ярославской области – директором департамента финансов. Курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений, государственных заимствований и управления государственным долгом.
В сентябре 2019 года Илья Баланин занял пост заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области.
В феврале 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Возглавлявшая ФОМС Елена Чернякова теперь переходит на работу в Росстат, уточняется в материале. Она назначена на должность заместителя руководителя ведомства.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 20:24
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала