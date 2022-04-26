10:12 26.04.2022 (обновлено: 11:01 26.04.2022)
Мишустин назначил нового главу ФОМС
Премьер Мишустин назначил Илью Баланина председателем ФОМС
Илья Баланин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте правительства РФ.
"Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Кроме того, на официальном интернет-портале правовой информации обнародован указ президента России Владимира Путина об освобождении Ильи Баланина с прежней должности.
"Освободить Баланина Илью Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.
Баланин родился в 1976 году. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит". Является кандидатом экономических наук.
Работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области, возглавлял финансово-казначейское управление администрации Костромы, руководил департаментом финансов администрации Костромской области.
В сентябре 2016 года стал заместителем председателя правительства Ярославской области – директором департамента финансов. Курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений, государственных заимствований и управления государственным долгом.
В сентябре 2019 года Илья Баланин занял пост заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области.
В феврале 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Возглавлявшая ФОМС Елена Чернякова теперь переходит на работу в Росстат, уточняется в материале. Она назначена на должность заместителя руководителя ведомства.
6 декабря 2021, 20:24Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС