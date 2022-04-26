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Биография Ильи Баланина - РИА Новости, 26.04.2022
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Биография Ильи Баланина
Биография Ильи Баланина - РИА Новости, 26.04.2022
Биография Ильи Баланина
Илья Валерьевич Баланин родился 29 декабря 1976 года в Костроме РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:50
2022-04-26T10:50
справки
кострома
илья баланин
отставки и назначения - новости
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Илья Валерьевич Баланин родился 29 декабря 1976 года в КостромеВ 1999 году окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию. Кандидат экономических наук.С 1999 по 2011 год работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области, руководил финансово-казначейским управлением администрации города Костромы.С апреля 2011 года возглавлял департамент финансов Костромской области.С сентября 2016 года – заместитель председателя правительства Ярославской области – директор департамента финансов. Курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики; межбюджетных отношений; государственных заимствований и управления государственным долгом.16 сентября 2019 года Баланин был назначен на должность заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области.2 февраля 2022 года указом президента РФ был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 26 апреля 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Баланина председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, кострома, илья баланин, отставки и назначения - новости
10:50 26.04.2022
 

Биография Ильи Баланина

© Фото : правительство Ярославской областиИлья Баланин
Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : правительство Ярославской области
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Илья Валерьевич Баланин родился 29 декабря 1976 года в Костроме
В 1999 году окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию. Кандидат экономических наук.
С 1999 по 2011 год работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области, руководил финансово-казначейским управлением администрации города Костромы.
С апреля 2011 года возглавлял департамент финансов Костромской области.
С сентября 2016 года – заместитель председателя правительства Ярославской области – директор департамента финансов. Курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики; межбюджетных отношений; государственных заимствований и управления государственным долгом.
16 сентября 2019 года Баланин был назначен на должность заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Ярославской области.
2 февраля 2022 года указом президента РФ был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
26 апреля 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Илью Баланина председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКостромаИлья БаланинОтставки и назначения - Новости
 
 
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