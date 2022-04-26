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Боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/azovstal-1785482736.html
Боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию, заявил Пушилин
Боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.04.2022
Боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию, заявил Пушилин
Боевики, которые находятся на мариупольском заводе "Азовсталь", пытаются торговаться и просят о том, чтобы их с оружием выпустили и отправили в Турцию, где они... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:02
2022-04-26T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
александр семенов (батальон "восток")
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боевики, которые находятся на мариупольском заводе "Азовсталь", пытаются торговаться и просят о том, чтобы их с оружием выпустили и отправили в Турцию, где они будут готовы разоружиться, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Выходят они на наших военных, на российских военных, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят, не знаю какое правильно слово подобрать… Киеву они не доверяют, то есть в их последних просьбах эвакуация не в Киев или не на сторону, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию, там они готовы разоружится. Бред, конечно, предлагают", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
украина
мариуполь
донецкая народная республика
россия
турция
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в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, турция
12:02 26.04.2022 (обновлено: 12:05 26.04.2022)
 
Боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: боевики с "Азовстали" просят об эвакуации с оружием в Турцию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боевики, которые находятся на мариупольском заводе "Азовсталь", пытаются торговаться и просят о том, чтобы их с оружием выпустили и отправили в Турцию, где они будут готовы разоружиться, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Выходят они на наших военных, на российских военных, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят, не знаю какое правильно слово подобрать… Киеву они не доверяют, то есть в их последних просьбах эвакуация не в Киев или не на сторону, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию, там они готовы разоружится. Бред, конечно, предлагают", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2022 года
Инфографика
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Освобожденный Мариуполь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

Мальчик пожимает руку бойцу полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь, на территории которого укрылись остатки формирования националистов
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

Дети качаются на качелях во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Разрушенный дом и остатки сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

Жители идут по улице в Левобережном районе Мариуполя
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Множество домов в городе разрушено.

Житель в Левобережном районе Мариуполя
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияТурция
 
 
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