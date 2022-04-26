https://ria.ru/20220426/azovstal-1785482736.html

Боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию, заявил Пушилин

Боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.04.2022

Боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию, заявил Пушилин

Боевики, которые находятся на мариупольском заводе "Азовсталь", пытаются торговаться и просят о том, чтобы их с оружием выпустили и отправили в Турцию, где они... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:02

2022-04-26T12:02

2022-04-26T12:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

александр семенов (батальон "восток")

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боевики, которые находятся на мариупольском заводе "Азовсталь", пытаются торговаться и просят о том, чтобы их с оружием выпустили и отправили в Турцию, где они будут готовы разоружиться, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Выходят они на наших военных, на российских военных, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят, не знаю какое правильно слово подобрать… Киеву они не доверяют, то есть в их последних просьбах эвакуация не в Киев или не на сторону, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию, там они готовы разоружится. Бред, конечно, предлагают", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, турция