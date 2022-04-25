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Москва отметила взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785245227.html
Москва отметила взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине
Москва отметила взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Москва отметила взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине
Москва отмечает взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине - даже в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании партнеры выстраивают РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:19
2022-04-25T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
баку
ереван
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва отмечает взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине - даже в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании партнеры выстраивают политику, основываясь на национальных интересах, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Отмечаем взвешенную позицию наших азербайджанских и армянских партнеров в отношении ситуации вокруг Украины и связанной с этим беспрецедентной антироссийской кампанией со стороны Запада. Мы прекрасно понимаем, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценим то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами", - сказал дипломат.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара &gt;&gt;
https://ria.ru/20220424/avstriya-1785219307.html
баку
ереван
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в мире, баку, ереван, украина, признание днр и лнр в россии
09:19 25.04.2022 (обновлено: 10:12 25.04.2022)
 
Москва отметила взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине

Представитель МИД Гончар: Россия отметила взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва отмечает взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине - даже в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании партнеры выстраивают политику, основываясь на национальных интересах, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Отмечаем взвешенную позицию наших азербайджанских и армянских партнеров в отношении ситуации вокруг Украины и связанной с этим беспрецедентной антироссийской кампанией со стороны Запада. Мы прекрасно понимаем, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценим то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами", - сказал дипломат.
Министр европейских и международных дел Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 22:45
Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине
Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>
 
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