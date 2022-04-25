https://ria.ru/20220425/restoran-1785340593.html

В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей

В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 25.04.2022

В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей

В петербургском ресторане Frou Frou в результате обрыва креплений обрушилась винная секция, ущерб, по данным заведения, составил примерно 6 миллионов рублей. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:18

2022-04-25T16:18

2022-04-25T16:37

коммерческая недвижимость

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В петербургском ресторане Frou Frou в результате обрыва креплений обрушилась винная секция, ущерб, по данным заведения, составил примерно 6 миллионов рублей.На видео, разошедшемся в социальных сетях, видно, как в ресторане рушится целая секция бутылок с вином, они каскадом падают на пол и разбиваются за несколько секунд.В ресторане предполагают, что причиной стал лопнувший трос, который держал всю конструкцию.

https://ria.ru/20220401/vino-1781197639.html

санкт-петербург

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

коммерческая недвижимость, происшествия, санкт-петербург