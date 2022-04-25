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В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 25.04.2022
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В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей
В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 25.04.2022
В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей
В петербургском ресторане Frou Frou в результате обрыва креплений обрушилась винная секция, ущерб, по данным заведения, составил примерно 6 миллионов рублей. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:18
2022-04-25T16:37
коммерческая недвижимость
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В петербургском ресторане Frou Frou в результате обрыва креплений обрушилась винная секция, ущерб, по данным заведения, составил примерно 6 миллионов рублей.На видео, разошедшемся в социальных сетях, видно, как в ресторане рушится целая секция бутылок с вином, они каскадом падают на пол и разбиваются за несколько секунд.В ресторане предполагают, что причиной стал лопнувший трос, который держал всю конструкцию.
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санкт-петербург
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коммерческая недвижимость, происшествия, санкт-петербург
16:18 25.04.2022 (обновлено: 16:37 25.04.2022)
 
В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей

Ресторан в Петербурге оценил в шесть миллионов рублей ущерб от обрушения винной секции

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Бутылки с вином. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В петербургском ресторане Frou Frou в результате обрыва креплений обрушилась винная секция, ущерб, по данным заведения, составил примерно 6 миллионов рублей.
На видео, разошедшемся в социальных сетях, видно, как в ресторане рушится целая секция бутылок с вином, они каскадом падают на пол и разбиваются за несколько секунд.
"Ущерб составил 6 миллионов рублей. Сейчас будем общаться с представителем компании (производителя системы хранения - ред.) по поводу претензии", - сообщила РИА Новости представитель ресторана.
В ресторане предполагают, что причиной стал лопнувший трос, который держал всю конструкцию.
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