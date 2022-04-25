https://ria.ru/20220425/restoran-1785340593.html
В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей
В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 25.04.2022
В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей
В петербургском ресторане Frou Frou в результате обрыва креплений обрушилась винная секция, ущерб, по данным заведения, составил примерно 6 миллионов рублей. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:18
2022-04-25T16:18
2022-04-25T16:37
коммерческая недвижимость
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В петербургском ресторане Frou Frou в результате обрыва креплений обрушилась винная секция, ущерб, по данным заведения, составил примерно 6 миллионов рублей.На видео, разошедшемся в социальных сетях, видно, как в ресторане рушится целая секция бутылок с вином, они каскадом падают на пол и разбиваются за несколько секунд.В ресторане предполагают, что причиной стал лопнувший трос, который держал всю конструкцию.
https://ria.ru/20220401/vino-1781197639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, происшествия, санкт-петербург
16:18 25.04.2022 (обновлено: 16:37 25.04.2022)
В петербургском ресторане разбились бутылки вина на шесть миллионов рублей
Ресторан в Петербурге оценил в шесть миллионов рублей ущерб от обрушения винной секции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В петербургском ресторане Frou Frou в результате обрыва креплений обрушилась винная секция, ущерб, по данным заведения, составил примерно 6 миллионов рублей.
На видео, разошедшемся в социальных сетях, видно, как в ресторане рушится целая секция бутылок с вином, они каскадом падают на пол и разбиваются за несколько секунд.
"Ущерб составил 6 миллионов рублей. Сейчас будем общаться с представителем компании (производителя системы хранения - ред.) по поводу претензии", - сообщила РИА Новости представитель ресторана.
В ресторане предполагают, что причиной стал лопнувший трос, который держал всю конструкцию.