https://ria.ru/20220425/nato-1785338120.html

Курс Киева на НАТО ставит крест на переговорах, заявили в Совфеде

Курс Киева на НАТО ставит крест на переговорах, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.04.2022

Курс Киева на НАТО ставит крест на переговорах, заявили в Совфеде

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что отказ киевской власти от курса невступления в НАТО ставит крест на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:06

2022-04-25T16:06

2022-04-25T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

совет федерации рф

сергей цеков

верховная рада украины

руслан стефанчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что отказ киевской власти от курса невступления в НАТО ставит крест на переговорном процессе.Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО."Подобные заявления ставят крест на переговорном процессе. Теперь мы будем знать о реальных планах и замыслах киевского режима. Хорошо, что в Киеве сказали правду. У меня и до этого были большие сомнения, что там взаправду откажутся от курса вступления в НАТО, пойдут на денацификацию и демилитаризацию", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, цели специальной военной операции должны быть достигнуты. "Похоже, что единственный пусть достижения целей спецоперации – капитуляция Украины", - подчеркнул сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

https://ria.ru/20220422/lavrov-1784959556.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, совет федерации рф, сергей цеков, верховная рада украины, руслан стефанчук, нато, ситуация в днр и лнр