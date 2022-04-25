Курс Киева на НАТО ставит крест на переговорах, заявили в Совфеде
Сенатор Цеков: отказ Киева от невступления в НАТО ставит крест на переговорном процессе
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что отказ киевской власти от курса невступления в НАТО ставит крест на переговорном процессе.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО.
"Подобные заявления ставят крест на переговорном процессе. Теперь мы будем знать о реальных планах и замыслах киевского режима. Хорошо, что в Киеве сказали правду. У меня и до этого были большие сомнения, что там взаправду откажутся от курса вступления в НАТО, пойдут на денацификацию и демилитаризацию", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, цели специальной военной операции должны быть достигнуты. "Похоже, что единственный пусть достижения целей спецоперации – капитуляция Украины", - подчеркнул сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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