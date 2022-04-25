https://ria.ru/20220425/lenoblast-1785374111.html

Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов

Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов - РИА Новости, 25.04.2022

Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов

Ленинградская область получит 710 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство моста через Свирь в Подпорожье и реконструкцию мостового перехода... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:09

2022-04-25T18:09

2022-04-25T18:09

ленинградская область

подпорожье

кировск

санкт-петербург

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Ленинградская область получит 710 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство моста через Свирь в Подпорожье и реконструкцию мостового перехода через Мойку в Кировском районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как отметил губернатор Александра Дрозденко, дорожная и строительная отрасли сегодня — наиболее капиталоемкие."Поэтому их поддержка со стороны федерального центра очень важна. Коллеги видят, как развивается сейчас региональная дорожная сеть и готовы поддерживать наши проекты", - подчеркнул глава области.В пресс-службе областной администрации уточнили, что 400 миллионов рублей предусмотрено для моста в Подпорожье, 310 миллионов рублей — для моста через Мойку. Выделенные средства позволят приступить к реконструкции моста через Мойку на дороге Санкт-Петербург — Кировск. Предполагается строительство почти полутора километров новой дороги со строительством нового моста до перекрестка с региональной трассой Павлово-Мга-Любань-Луга.

https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html

подпорожье

кировск

санкт-петербург

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Артем Смирнов

подпорожье, кировск, санкт-петербург, александр дрозденко