Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Ленинградская область получит 710 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство моста через Свирь в Подпорожье и реконструкцию мостового перехода через Мойку в Кировском районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Как отметил губернатор Александра Дрозденко, дорожная и строительная отрасли сегодня — наиболее капиталоемкие.
"Поэтому их поддержка со стороны федерального центра очень важна. Коллеги видят, как развивается сейчас региональная дорожная сеть и готовы поддерживать наши проекты", - подчеркнул глава области.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что 400 миллионов рублей предусмотрено для моста в Подпорожье, 310 миллионов рублей — для моста через Мойку. Выделенные средства позволят приступить к реконструкции моста через Мойку на дороге Санкт-Петербург — Кировск. Предполагается строительство почти полутора километров новой дороги со строительством нового моста до перекрестка с региональной трассой Павлово-Мга-Любань-Луга.
"Мостовой переход через Свирь в Подпорожье, в свою очередь, серьезно опережает график: рабочее движение по нему дорожники рассчитывают открыть уже в следующем году", - добавили в пресс-службе областной администрации.