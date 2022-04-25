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Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов - РИА Новости, 25.04.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
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Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов
Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов - РИА Новости, 25.04.2022
Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов
Ленинградская область получит 710 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство моста через Свирь в Подпорожье и реконструкцию мостового перехода... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:09
2022-04-25T18:09
ленинградская область
подпорожье
кировск
санкт-петербург
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Ленинградская область получит 710 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство моста через Свирь в Подпорожье и реконструкцию мостового перехода через Мойку в Кировском районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как отметил губернатор Александра Дрозденко, дорожная и строительная отрасли сегодня — наиболее капиталоемкие."Поэтому их поддержка со стороны федерального центра очень важна. Коллеги видят, как развивается сейчас региональная дорожная сеть и готовы поддерживать наши проекты", - подчеркнул глава области.В пресс-службе областной администрации уточнили, что 400 миллионов рублей предусмотрено для моста в Подпорожье, 310 миллионов рублей — для моста через Мойку. Выделенные средства позволят приступить к реконструкции моста через Мойку на дороге Санкт-Петербург — Кировск. Предполагается строительство почти полутора километров новой дороги со строительством нового моста до перекрестка с региональной трассой Павлово-Мга-Любань-Луга.
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подпорожье, кировск, санкт-петербург, александр дрозденко
18:09 25.04.2022
 

Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Ленинградская область получит 710 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство моста через Свирь в Подпорожье и реконструкцию мостового перехода через Мойку в Кировском районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Как отметил губернатор Александра Дрозденко, дорожная и строительная отрасли сегодня — наиболее капиталоемкие.
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"Поэтому их поддержка со стороны федерального центра очень важна. Коллеги видят, как развивается сейчас региональная дорожная сеть и готовы поддерживать наши проекты", - подчеркнул глава области.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что 400 миллионов рублей предусмотрено для моста в Подпорожье, 310 миллионов рублей — для моста через Мойку. Выделенные средства позволят приступить к реконструкции моста через Мойку на дороге Санкт-ПетербургКировск. Предполагается строительство почти полутора километров новой дороги со строительством нового моста до перекрестка с региональной трассой Павлово-Мга-Любань-Луга.
"Мостовой переход через Свирь в Подпорожье, в свою очередь, серьезно опережает график: рабочее движение по нему дорожники рассчитывают открыть уже в следующем году", - добавили в пресс-службе областной администрации.
 
Ленинградская областьПодпорожьеКировскСанкт-ПетербургАлександр Дрозденко
 
 
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