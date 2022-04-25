https://ria.ru/20220425/krazha-1785327050.html

Похитителю черепов животных из института в Петербурге дали условный срок

Похитителю черепов животных из института в Петербурге дали условный срок - РИА Новости, 25.04.2022

Похитителю черепов животных из института в Петербурге дали условный срок

Суд назначил 5 лет лишения свободы условно бывшему сотруднику Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге Владимиру Степаненкову, который похищал из... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:07

2022-04-25T15:07

2022-04-25T15:07

санкт-петербург

российская академия наук

происшествия

петр i

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Суд назначил 5 лет лишения свободы условно бывшему сотруднику Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге Владимиру Степаненкову, который похищал из институтского хранилища черепа редких животных, задешево продавая их коллекционерам и ценителям, сообщает городская прокуратура.Как установил суд, Степаненков в период с июня 2020 года по февраль 2021 года похищал из хранилища Зоологического института экспонаты, имеющие "особую историческую и научную ценность". В их числе оказались и черепа редких животных (белого медведя, кольчатой нерпы, сивуча, морской свиньи и тюленя-монаха), которые поступили в коллекцию института более 100 лет назад. Эти черепа были добыты в ходе уникальных экспедиций и представлены в единственном экземпляре."С учетом смягчающих вину обстоятельств, учитывая, что ранее Степаненков не судим, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет", - информирует официальный Telegram-канал прокуратуры Санкт-Петербурга.Похищенные экспонаты мужчина продавал жителям Петербурга по цене от 2 тысяч рублей до 15 тысяч рублей за экземпляр в зависимости от его ценности. Как отмечает прокуратура Петербурга, это "значительно ниже" реальной стоимости экспонатов. В ходе расследования уголовного дела в отношении Степаненкова они возвращены Зоологическому институту, уточняет надзорное ведомство.Бывший сотрудник института признан виновным в 33 преступлениях по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность".Зоологический институт РАН основан в 1832 году как зоологический музей Императорской Академии Наук на базе зоологических коллекций Кунсткамеры, возникшей по инициативе Петра I в 1714 году. Переименован в Зоологический институт в 1931 году.

https://ria.ru/20210215/krazha-1597502672.html

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, российская академия наук, происшествия, петр i