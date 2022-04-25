https://ria.ru/20220425/komissiya-1785252694.html
В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана
В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана - РИА Новости, 25.04.2022
В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана
Заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана пройдёт 26 апреля в Баку, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:53
2022-04-25T09:53
2022-04-25T10:12
россия
азербайджан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
москва
баку
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95604/91/956049148_0:89:1701:1045_1920x0_80_0_0_439b186cf565a58715a56b134fa97ff3.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана пройдёт 26 апреля в Баку, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар."Полным ходом идет подготовка к юбилейному 20-му заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), которое состоится 26 апреля в Баку", - сказал дипломат.По его словам, стороны рассмотрят весь комплекс вопросов нашей двусторонней экономической кооперации."У нас много новых интересных и перспективных проектов", - добавил Гончар.Он напомнил, что 20-21 апреля по линии Минэнерго России организована очередная российская бизнес-миссия в Азербайджан по вопросам ТЭК."Необходимо отметить, что это уже третья деловая миссия в Республику – первые две состоялись в июле и ноябре 2021 года, по их итогам реализуются конкретные контрактные договоренности. Мы придаем большое значение подключению отечественных экономических операторов к восстановлению карабахских территорий, считаем данный "трек" важным инструментом в стимулировании двусторонней торгово-экономической кооперации", - сказал дипломат.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>
https://ria.ru/20220409/putin-1782687178.html
россия
азербайджан
москва
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95604/91/956049148_94:0:1605:1133_1920x0_80_0_0_eb51409f70ed5ce77daa6dda11909383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва, баку, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:53 25.04.2022 (обновлено: 10:12 25.04.2022)
В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана
МИД: в Баку 26 апреля пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана пройдёт 26 апреля в Баку, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар.
"Полным ходом идет подготовка к юбилейному 20-му заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), которое состоится 26 апреля в Баку", - сказал дипломат.
По его словам, стороны рассмотрят весь комплекс вопросов нашей двусторонней экономической кооперации.
"У нас много новых интересных и перспективных проектов", - добавил Гончар.
Он напомнил, что 20-21 апреля по линии Минэнерго России
организована очередная российская бизнес-миссия в Азербайджан
по вопросам ТЭК.
"Необходимо отметить, что это уже третья деловая миссия в Республику – первые две состоялись в июле и ноябре 2021 года, по их итогам реализуются конкретные контрактные договоренности. Мы придаем большое значение подключению отечественных экономических операторов к восстановлению карабахских территорий, считаем данный "трек" важным инструментом в стимулировании двусторонней торгово-экономической кооперации", - сказал дипломат.