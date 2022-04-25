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В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана

В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана - РИА Новости, 25.04.2022

В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана

Заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана пройдёт 26 апреля в Баку, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:53

2022-04-25T09:53

2022-04-25T10:12

россия

азербайджан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

москва

баку

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана пройдёт 26 апреля в Баку, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар."Полным ходом идет подготовка к юбилейному 20-му заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), которое состоится 26 апреля в Баку", - сказал дипломат.По его словам, стороны рассмотрят весь комплекс вопросов нашей двусторонней экономической кооперации."У нас много новых интересных и перспективных проектов", - добавил Гончар.Он напомнил, что 20-21 апреля по линии Минэнерго России организована очередная российская бизнес-миссия в Азербайджан по вопросам ТЭК."Необходимо отметить, что это уже третья деловая миссия в Республику – первые две состоялись в июле и ноябре 2021 года, по их итогам реализуются конкретные контрактные договоренности. Мы придаем большое значение подключению отечественных экономических операторов к восстановлению карабахских территорий, считаем данный "трек" важным инструментом в стимулировании двусторонней торгово-экономической кооперации", - сказал дипломат.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>

https://ria.ru/20220409/putin-1782687178.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, азербайджан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва, баку, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)