https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

Как европейские лидеры заработали на Киеве: от амбиций миротворца до пьянки

Как европейские лидеры заработали на Киеве: от амбиций миротворца до пьянки - РИА Новости, 25.04.2022

Как европейские лидеры заработали на Киеве: от амбиций миротворца до пьянки

Запад проявил беспрецедентную солидарность с Украиной. Санкции против России — самые масштабные за всю историю. Особенно усердствуют Великобритания, Польша и... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:00

2022-04-25T08:00

2022-04-25T08:07

в мире

борис джонсон

киев

польша

украина

эммануэль макрон

ангела меркель

евросоюз

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Алена Казакова. Запад проявил беспрецедентную солидарность с Украиной. Санкции против России — самые масштабные за всю историю. Особенно усердствуют Великобритания, Польша и Франция. За этим скрывается и личный интерес: англичан отвлекли от пандемийных вечеринок Бориса Джонсона, Эммануэль Макрон заработал дополнительные очки перед выборами, а в Варшаве надеются возглавить Восточную Европу.Киев добавил избирателейАнгелу Меркель называли не только канцлером ФРГ, но и лидером всей Европы. После ее ухода в отставку шанс громко заявить о себе получил ближайший союзник — президент Франции Эммануэль Макрон.На фоне сообщений о готовящейся атаке на Украину он отправился на переговоры в Москву, а затем и в Киев, чтобы снизить напряженность. И заодно завоевать славу человека, предотвратившего войну.Свои дипломатические успехи Макрон оценил очень высоко: "Я добился того, что не будет ни ухудшения, ни эскалации". С тех пор лидер Франции постоянно на связи то с Банковой, то с Кремлем, но заметных результатов это не приносит.Боевые действия на Украине практически совпали с началом президентской кампании во Франции. У Макрона и без того были довольно высокие шансы на переизбрание, но роль миротворца и эффект, который социологи называют "сплочением вокруг флага", позволили заручиться поддержкой большего числа избирателей. Если 24 февраля его рейтинг был в районе 25%, то к середине марта достиг рекордных 30.В первом туре, который состоялся 10 апреля, за него проголосовали 28% избирателей. На втором месте — лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен с поддержкой в 23%. Ее называют поклонницей Путина, но сегодня любой политик вынужден быть осторожнее в выражении симпатий. Второй тур пройдет в воскресенье, 24 апреля.Во время выборов французский лидер стал реже звонить Путину, но активно выступал в различных СМИ. "Мы должны готовиться к следующему дню, к миру, а это невозможно без диалога с Россией. Кроме того, мы обязаны стать одной из стран — гарантов будущего мира", — объявил Макрон.Славу миротворца он уже получил. На его страницах в соцсетях тысячи комментариев жителей Украины со словами благодарности. Есть сообщения и от граждан других государств: "Раз вы помогли Киеву, то помогите, пожалуйста, и нам".Варшава просит признанияДо российско-украинского конфликта положение Польши в Европе было довольно шатким. Руководство страны обвиняли в нарушении демократических прав, дискриминации ЛГБТ-сообщества, а также негативном отношении к мигрантам. В результате Брюссель сократил финансовую помощь польской экономике, пока эта ситуация не изменится.Польские власти надеются, что помощь Киеву спишет прошлые ошибки и ЕС будет не так уж сильно присматриваться к их внутренней политике. В Варшаве резко осудили действия России и даже критикуют Европу за слишком мягкие санкции против Москвы. Премьер Матеуш Моравецкий призывал лишить россиян права на получение виз, блокировать российские корабли и запретить торговать по суше. Однако к желаемым шагам со стороны Брюсселя это пока не привело."ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Разговоры, обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей и пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. Однако санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", — заявил заместитель премьер-министра Петр Глиньский.Белорусский президент Александр Лукашенко в январе говорил о надеждах Польши стать лидером в Восточной Европе: "Но лидерство понимает не как ответственность и возможность быть связующим звеном в регионе, а как противоборство с Россией. В том числе через вмешательство во внутренние дела ее соседей".Доля правды в этом есть: польские власти действительно хотят распространить свою идеологию на соседние страны. "В контексте того страшного события, которым стала война на Украине, Польша устанавливает стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже мейнстрим", — высказался Моравецкий в начале апреля.Стремление Варшавы "установить стандарты" идет вразрез с позицией Парижа. Если Макрон пытается сохранить возможность для диалога с Россией, то в Польше предупреждают: никаких красных линий нет. И призывают жестко бороться с "фашистским режимом в Москве".Тем не менее пока внешняя политика польских властей находит поддержку только внутри страны. "Горжусь поведением поляков. Мы ведь великая нация", — пишут граждане в комментариях под постами премьера.Дорогая вечеринка ДжонсонаДома у Бориса Джонсона большие проблемы — он буквально в шаге от отставки. Сперва назначил младшего брата Джо министром по бизнесу, энергетике и индустриальной стратегии. Затем было странное выступление на конференции предпринимателей, где премьер несколько минут вспоминал поездку в парк развлечений "Мир свинки Пеппы". Но все это меркнет на фоне "патигейта" — в разгар пандемии Джонсон закатил масштабную вечеринку в собственной резиденции, куда пригласили членов правительства.Больше половины британцев считают, что Джонсон должен уйти. Негативно к нему относятся 54% граждан страны, пишет издание The Guardian. Чтобы отвлечь население, премьер активно занялся украинским вопросом.Он первым из европейских лидеров отправился с визитом в Киев, опередив даже руководство Польши и стран Балтии. Заговорил на украинском языке: "Будьте сильны и имейте в сердце смелость — вы все, что уповаете на Господа". И делал грозные заявления в твиттере: "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина".За две первые недели спецоперации России на Украине рейтинги Джонсона прибавили шесть процентов. Его действия нашли одобрение: абсолютное большинство (78%) британцев поддерживают отправку оружия в Киев, а 68% выступают за передачу истребителей украинским вооруженным силам. Однако ключевые претензии к премьер-министру никуда не делись.Заявления Джонсона об отказе от российских газа и нефти выглядят скорее невнятными. Мартовские переговоры по этому вопросу с властями Абу-Даби и Эр-Рияда не привели к положительному результату. Ко всему добавилось увеличение подоходного налога и стоимости проживания — платы за отопление, электроэнергию и водоснабжение.Союзники помогают Украине моральноСогласно исследованию Кильского института мировой экономики, США выделили Украине больше всего помощи: передали военные и гуманитарные товары на 7,5 миллиарда евро. Страны Евросоюза все вместе — почти на три миллиарда. Для сравнения: яхта российского миллиардера Алишера Усманова, пусть и одна из самых дорогих, стоит около 550 миллионов евро.Если сопоставить суммы с объемом внутреннего валового продукта, то первая в рейтинге помощников — Эстония, которая пожертвовала 0,8% ВВП. Польша занимает вторую строчку — чуть меньше 0,2%. На девятом месте Великобритания — менее 0,05% ВВП, а на десятом Франция — примерно 0,03%."Примечательно, что США дают значительно больше, чем весь Евросоюз, в непосредственной близости от которого бушует война", — отметил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.Зеленский неоднократно критиковал Евросоюз за недостаточную активность. Одна из главных претензий — некоторые партнеры сильно тормозят поставки оружия. "Каждая задержка, каждое политическое затягивание — это разрешение России забирать жизни украинцев", — заявил он, добавив, что помощь придет "разве что в мае"."Французы ведут себя аккуратно, — говорит политтехнолог Евгений Минченко. — Польше, думаю, выгодно противостояние с Россией — оно позволило мобилизовать людей вокруг правящей партии. У Бориса Джонсона падают рейтинги на фоне скандала с пьянкой во время карантина. Теперь у него появилась возможность проявить себя как Уинстон Черчилль, которому он симпатизирует".Однако эксперт сомневается, что усилия Джонсона приведут к успеху: "Дело не только в неадекватном поведении, за которое он извинился. В стране экономические сложности".Политолог Алексей Мартынов также считает, что лидеры Великобритании и Польши не решат собственных проблем с помощью российско-украинского конфликта. А вот выиграть дополнительное время у них, скорее всего, получится.

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в мире, борис джонсон, киев, польша, украина, эммануэль макрон, ангела меркель, евросоюз, twitter, санкции в отношении россии