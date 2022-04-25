https://ria.ru/20220425/dnr-1785261899.html

ВСУ в столкновениях с подразделениями ДНР потеряли за сутки 52 военных

ВСУ в столкновениях с подразделениями ДНР потеряли за сутки 52 военных - РИА Новости, 25.04.2022

ВСУ в столкновениях с подразделениями ДНР потеряли за сутки 52 военных

Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 50 человек личного состава, а также... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:40

2022-04-25T10:40

2022-04-25T10:50

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 50 человек личного состава, а также технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30, один танк и две БМП. Захвачены одна БМП, два бронетранспортёра, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении. Ведомство утверждает, что по информации, полученной им от жителей города Краматорск, "стало известно об убийстве украинскими националистами пожилой семейной пары, проживающей в частном доме по ул. Центральная, к которым боевики вломились с целью разграбления имущества".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html

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украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр