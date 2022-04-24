https://ria.ru/20220424/putin-1785169735.html

Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Путин примет участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 24.04.2022

Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T13:55

2022-04-24T13:55

2022-04-24T16:00

политика

владимир путин

валентина матвиенко

вячеслав володин

санкт-петербург

россия

совет федерации рф

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Планируется выступление", — сказал он.Заседание пройдет 27 апреля — участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220424/import-1785144733.html

https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, санкт-петербург, россия, совет федерации рф, госдума рф