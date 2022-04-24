13:55 24.04.2022 (обновлено: 16:00 24.04.2022)
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Президент Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Планируется выступление", — сказал он.
Заседание пройдет 27 апреля — участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.
Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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