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Путин примет участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 24.04.2022
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Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Путин примет участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 24.04.2022
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:55
2022-04-24T16:00
политика
владимир путин
валентина матвиенко
вячеслав володин
санкт-петербург
россия
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Планируется выступление", — сказал он.Заседание пройдет 27 апреля — участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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политика, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, санкт-петербург, россия, совет федерации рф, госдума рф
13:55 24.04.2022 (обновлено: 16:00 24.04.2022)
 
Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Президент Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Планируется выступление", — сказал он.
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Заседание пройдет 27 апреля — участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов. Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.
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Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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