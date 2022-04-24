21:08 24.04.2022 (обновлено: 21:10 24.04.2022)
Пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании диверсанта из Армении
Пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании диверсанта из Армении
Защитный шлем военнослужащего. Архивное фото
БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Государственная пограничная служба Азербайджана заявила о задержании члена провокационно-диверсионной группы ВС Армении.
Ранее силовые структуры Азербайджана информировали о предотвращении попытки пересечь государственную границу республики со стороны диверсионной группы ВС Армении. Минобороны Армении опровергало обвинение Баку в попытке диверсионных действий на границе.
"Задержан член провокационно-диверсионной группы ВС Армении, армянский военнослужащий Матиросов Эдуард Артурович при попытке пересечь государственную границу Азербайджанской Республики", - сказали РИА Новости в азербайджанской Госпогранслужбе.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
22 апреля, 15:40Путин и глава Евросовета обсудили Карабах