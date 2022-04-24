https://ria.ru/20220424/diversant-1785211445.html

Пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании диверсанта из Армении

Пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании диверсанта из Армении - РИА Новости, 24.04.2022

Пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании диверсанта из Армении

Государственная пограничная служба Азербайджана заявила о задержании члена провокационно-диверсионной группы ВС Армении. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:08

2022-04-24T21:08

2022-04-24T21:10

азербайджан

армения

россия

в мире

андрей руденко

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БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Государственная пограничная служба Азербайджана заявила о задержании члена провокационно-диверсионной группы ВС Армении.Ранее силовые структуры Азербайджана информировали о предотвращении попытки пересечь государственную границу республики со стороны диверсионной группы ВС Армении. Минобороны Армении опровергало обвинение Баку в попытке диверсионных действий на границе.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html

азербайджан

армения

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

азербайджан, армения, россия, в мире, андрей руденко