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Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 23.04.2022

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник – Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T04:45

2022-04-23T04:45

2022-04-23T04:45

справки

пасха. схождение благодатного огня

иерусалим

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На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник – Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.Храм Гроба Господня – это огромный архитектурный комплекс, включающий Голгофу (гора – место Распятия Иисуса Христа), ротонду – архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым расположена Кувуклия ("царская опочивальня") – часовня, находящаяся непосредственно над пещерой, где было погребено тело Иисуса, Кафоликон – кафедральным храм Иерусалимского патриарха, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой равноапостольной Елены и несколько приделов – маленьких храмов со своими собственными престолами. На территории храма Гроба Господня расположено несколько действующих монастырей, он включает множество вспомогательных помещений и галерей. Причем различные части храма принадлежат нескольким христианским вероисповеданиям, но главные святыни – Голгофа, Кувуклия, Кафоликон принадлежат Иерусалимской православной церкви.Раннее свидетельство о схождении огня в Иерусалиме относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии. Обязательным участником церемонии схождения Благодатного огня является патриарх Иерусалимской православной церкви. Традиция была нарушена в 1579 году – при смене турецкого градоначальника Иерусалима армянские священники договорились с новым градоначальником о передачи права получения Благодатного огня вместо Иерусалимского патриарха представителю Армянской церкви. В Великую Субботу 1579 года православного патриарха со священнослужителями не пустили в храм Гроба Господня, они стояли перед закрытыми дверями. После молитв Благодатный огонь сошел сквозь треснувшую колонну и зажег свечи в руках у Иерусалимского патриарха. С тех пор никто больше не пытался получать Благодатный огонь в обход Иерусалимского православного патриарха. Местные православные арабы и представители других христианских вероисповеданий также обязательно присутствуют в храме в Великую Субботу и получают огонь из рук православного патриарха.Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса. Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.С 2003 года по установившейся традиции делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Иерусалима в Москву доставляет Благодатный огонь в особых лампадах. Из столицы Благодатный огонь отправляется в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.Обычно в церемонии схождения Благодатного огня принимает участие около 20-30 тысяч паломников со всего мира. Лишь в 2020-2021 годах церемонии Схождения Благодатного огня проходили в условиях ограничений в связи с пандемией коронавируса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пасха. схождение благодатного огня, иерусалим