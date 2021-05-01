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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/ogon-1730868958.html
Якунин рассказал о сложностях доставки Благодатного огня из-за пандемии
Якунин рассказал о сложностях доставки Благодатного огня из-за пандемии
Благодатный огонь доставляли в Россию в условиях неопределенности, когда сценарии привоза постоянно менялись из-за пандемийных ограничений, рассказал РИА... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T21:20
2021-05-01T21:29
религия и мировоззрение
религия
россия
анатолий викторов
фонд андрея первозванного
владимир якунин
иерусалим
израиль
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Благодатный огонь доставляли в Россию в условиях неопределенности, когда сценарии привоза постоянно менялись из-за пандемийных ограничений, рассказал РИА Новости глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.В субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. Пасхальную святыню внутри главной церкви христианства смогли получить 2,5 тысячи молящихся - преимущественно израильских граждан, которые вакцинировались от коронавируса. Для делегаций иностранных государств доступа в Иерусалим не было, так как границы Израиля всё ещё закрыты.Поэтому огонь доставляли в православные страны по следующей схеме: в Иерусалиме святыню получают главы или представители посольств - от Иерусалимского патриарха огонь получил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Затем они привозят лампады в аэропорт "Бен Гурион", где их, не выходя из самолёта, ждут делегации. Таким образом огонь доставили в Россию и другие страны в этом и прошлом году.Схему доставки огня в Россию к Пасхе 1 мая в фонде стали обсуждать в начале 2021 года. "В информационном пространстве было много рассуждений насчёт того, что пандемия в мире пошла на убыль. Я сказал коллегам: есть ощущение, что это не конец пандемии, но, если Бог даст, поедем и будем участвовать в церемонии в храме Гроба Господня. Но давайте исходить из двух вариантов", - отметил Якунин.Первый, по его словам, - повторить сценарий 2020 года с ожиданием огня в аэропорту. Второй - поехать небольшой делегацией непосредственно в Иерусалим.Вместе с тем, подчеркнул Якунин, миссия по доставке Благодатного огня в Россию стала возможной благодаря не только российскому и израильскому МИД, посольству Россию в Израиле, но и духовным лидерам Святой Земли: патриарху Иерусалимскому Феофилу, Армянскому патриарху Иерусалима Нурхану Манукяну, главу ордена францисканцев на Святой Земле отцу Франциску Паттону.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
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религия, россия, анатолий викторов, фонд андрея первозванного, владимир якунин, иерусалим, израиль, общество

Якунин рассказал о сложностях доставки Благодатного огня из-за пандемии

21:20 01.05.2021 (обновлено: 21:29 01.05.2021)
 
© РИА НовостиЛампада с Благодатным огнем, который должны отправить в Москву
Лампада с Благодатным огнем, который должны отправить в Москву - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Благодатный огонь доставляли в Россию в условиях неопределенности, когда сценарии привоза постоянно менялись из-за пандемийных ограничений, рассказал РИА Новости глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
В субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. Пасхальную святыню внутри главной церкви христианства смогли получить 2,5 тысячи молящихся - преимущественно израильских граждан, которые вакцинировались от коронавируса. Для делегаций иностранных государств доступа в Иерусалим не было, так как границы Израиля всё ещё закрыты.
Поэтому огонь доставляли в православные страны по следующей схеме: в Иерусалиме святыню получают главы или представители посольств - от Иерусалимского патриарха огонь получил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Затем они привозят лампады в аэропорт "Бен Гурион", где их, не выходя из самолёта, ждут делегации. Таким образом огонь доставили в Россию и другие страны в этом и прошлом году.

"Эту схему мы разработали в прошлом году, когда вообще все было непонятно. Израильские власти, за что мы им очень благодарны, предложили в переговорах с другими странами именно ее", - рассказал Якунин.

Схему доставки огня в Россию к Пасхе 1 мая в фонде стали обсуждать в начале 2021 года. "В информационном пространстве было много рассуждений насчёт того, что пандемия в мире пошла на убыль. Я сказал коллегам: есть ощущение, что это не конец пандемии, но, если Бог даст, поедем и будем участвовать в церемонии в храме Гроба Господня. Но давайте исходить из двух вариантов", - отметил Якунин.
Первый, по его словам, - повторить сценарий 2020 года с ожиданием огня в аэропорту. Второй - поехать небольшой делегацией непосредственно в Иерусалим.

"Сначала сказали, что некоторое количество паломников пустят. Но потом израильский минздрав настоял на том, что режим будет жёстким. Потом сказали, что в храме может присутствовать только глава делегации. Мы обрадовались: я как раз сделал вакцину от коронавируса. Но потом выдвинули условия: мы должны по прилёту в Израиль поехать в специальную клинику, сдать там кровь на антитела и ПЦР-тест. Потом дождаться результатов и уже после в Иерусалим. За это время уже может сойти Благодатный огонь. И мы решили не рисковать", - рассказал Якунин.

Вместе с тем, подчеркнул Якунин, миссия по доставке Благодатного огня в Россию стала возможной благодаря не только российскому и израильскому МИД, посольству Россию в Израиле, но и духовным лидерам Святой Земли: патриарху Иерусалимскому Феофилу, Армянскому патриарху Иерусалима Нурхану Манукяну, главу ордена францисканцев на Святой Земле отцу Франциску Паттону.
Православные верующие c Благодатным огнем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 16:00Религия и мировоззрение
Благодатный огонь из Иерусалима встретили по "российскому сценарию"
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияАнатолий ВикторовФонд Андрея ПервозванногоВладимир ЯкунинИерусалимИзраильОбщество
 
 
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