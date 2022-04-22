https://ria.ru/20220422/zakavkaze-1784928465.html

Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование в Закавказье

Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование в Закавказье - РИА Новости, 22.04.2022

Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование в Закавказье

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным последние события в Закавказье и недавнюю... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:14

2022-04-22T15:14

2022-04-22T15:14

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

шарль мишель

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным последние события в Закавказье и недавнюю встречу лидеров Армении и Азербайджана, которую он провел 6 апреля, заявил журналистам источник в Евросовете.По его словам, Мишель также "указал на стремление президента (Азербайджана) Алиева и премьер-министра (Армении) Пашиняна быстро двигаться к мирному соглашению между двумя странами".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220422/karabakh-1784914078.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, шарль мишель, владимир путин