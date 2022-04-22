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Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование в Закавказье - РИА Новости, 22.04.2022
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Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование в Закавказье
Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование в Закавказье - РИА Новости, 22.04.2022
Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование в Закавказье
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным последние события в Закавказье и недавнюю... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:14
2022-04-22T15:14
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
шарль мишель
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным последние события в Закавказье и недавнюю встречу лидеров Армении и Азербайджана, которую он провел 6 апреля, заявил журналистам источник в Евросовете.По его словам, Мишель также "указал на стремление президента (Азербайджана) Алиева и премьер-министра (Армении) Пашиняна быстро двигаться к мирному соглашению между двумя странами".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, шарль мишель, владимир путин
15:14 22.04.2022
 
Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование в Закавказье

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом Путиным урегулирование в Закавказье

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным последние события в Закавказье и недавнюю встречу лидеров Армении и Азербайджана, которую он провел 6 апреля, заявил журналистам источник в Евросовете.
По его словам, Мишель также "указал на стремление президента (Азербайджана) Алиева и премьер-министра (Армении) Пашиняна быстро двигаться к мирному соглашению между двумя странами".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 14:17
Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахШарль МишельВладимир Путин
 
 
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