https://ria.ru/20220422/yaytsa-1784842866.html

Россия вошла в десятку стран с наибольшим потреблением яиц

Россия вошла в десятку стран с наибольшим потреблением яиц - РИА Новости, 22.04.2022

Россия вошла в десятку стран с наибольшим потреблением яиц

Россия в 2021 году вошла в топ-10 стран с наибольшим потреблением куриных яиц - 17 килограммов на душу населения ежегодно, обогнав по этому показателю США и... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:18

2022-04-22T09:18

2022-04-22T09:18

еда

россия

россельхозбанк

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия в 2021 году вошла в топ-10 стран с наибольшим потреблением куриных яиц - 17 килограммов на душу населения ежегодно, обогнав по этому показателю США и Канаду, но пока существенно отстает от лидера - Гонконга, жители которого в год съедают 27 килограммов яиц, следует из материалов Россельхозбанка, предоставленных РИА Новости."Наибольшее количество яиц (в 2021 году - ред.) потребляют в Гонконге - 27 килограммов, в Китае - 21 килограмм, в Японии, Мексике и Нидерландах – по 20 килограммов, в Малайзии и Люксембурге – по 18 килограммов", - привели в пресс-службе данные международной статистики. Статданные ведутся в килограммах, а средний вес одного яйца равняется примерно 55 граммам.В России потребление куриных яиц составляет 17 килограммов на душу населения. "Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яиц на человека в год", - отметили в банке. При этом, например, в США, Аргентине, Парагвае и Канаде яйца едят чуть меньше - на одного человека приходится в год по 16 килограммов."В текущем году у России есть все шансы подняться в рейтинге по потреблению – в США и ЕС распространяется птичий грипп, и снижение производства яиц в этих странах может составить не менее 10%", - считает руководитель центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. Перспективы российского рынка, по его мнению, связаны с развитием индустрии гостеприимства и стремлением населения употреблять более здоровую и питательную еду.К 2025 году уровень внутреннего потребления в РФ может достичь 320 яиц в год, считают эксперты банка. Сейчас среднестатистический россиянин съедает в год 308 яиц, 12 лет назад - на 23 штуки меньше (285 яиц). В 2021 году в стране было произведено 44,9 миллиарда яиц, примерно на уровне потребления, напомнили в РСХБ.Относительно высокую долю в производстве (18%) занимают фермерские хозяйства. Рекордсменом является Ленинградская область: там в 2021 году было произведено 3,5 миллиарда яиц, на 9% больше, чем в 2020 году. Также среди лидеров – Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области."Россия обладает необходимыми ресурсами для наращивания производства и экспорта продуктов переработки яиц: жидких яиц, яичного порошка, замороженных продуктов. За 2021 год поставки сушеных яичных желтков и других продуктов переработки на экспорт выросли на 48%, до 4 миллионов долларов", - сообщили в пресс-службе, напомнив также, что продажи яиц обычно возрастают в преддверии Пасхи и в течение пасхальной недели.

https://ria.ru/20220420/yaytsa-1784397159.html

https://ria.ru/20220411/myte-1782628585.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, россия, россельхозбанк