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РСХБ порекомендовал увеличить посадки винограда на сто тысяч гектар - РИА Новости, 22.04.2022
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РСХБ порекомендовал увеличить посадки винограда на сто тысяч гектар
РСХБ порекомендовал увеличить посадки винограда на сто тысяч гектар - РИА Новости, 22.04.2022
РСХБ порекомендовал увеличить посадки винограда на сто тысяч гектар
Необходимо увеличить посадки винограда на 100 тысяч гектар, чтобы полностью удовлетворить спрос на российские вина, считают эксперты Россельхозбанка. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:23
2022-04-22T14:23
россия
экономика
россельхозбанк
вино
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Необходимо увеличить посадки винограда на 100 тысяч гектар, чтобы полностью удовлетворить спрос на российские вина, считают эксперты Россельхозбанка."Для полного удовлетворения потребностей в качественном российском вине в перспективе 5-10 лет необходимо также увеличить площадь посадки винограда приблизительно на 100 000 га. Отечественные производители саженцев уже готовы обеспечить российских виноделов высококачественными саженцами отечественного производства, по фитосанитарному состоянию превосходящие импортные", - говорится в материале.Отмечается, что общий объем рынка вина в России в 2021 году составил 81 миллион декалитров, из них на импорт пришлось 39 миллионов декалитров. "Объемы производимого качественного российского вина уже сейчас обеспечивают потребность рынка более чем наполовину. Дальнейшее же развитие отрасли, а также винного туризма позволит в перспективе 5 лет полностью заместить импортные аналоги", - уточнили эксперты."Безусловно, сложившаяся ситуация стала поворотной для большинства российских производителей, в том числе и виноделов. ... Но в то же время сложившая ситуация послужит драйвером импортозамещения в данной отрасли и даст толчок к развитию не только отечественного виноделия, но и смежных с ним отраслей, обеспечивающих виноградарей расходными материалами, комплектующими, удобрениями, средствами ухода за виноградниками", - считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.По данным центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля рынка российских вин в потреблении выросла с 50% в 2019 году до 53% в 2021. Рост показателей связан как с представленностью большего количества продукции российских винодельческих хозяйств, так и с развитием внутреннего винного туризма - россияне смогли посетить действующие винодельни, своими глазами увидеть, как и в каких условиях растет виноград и ознакомиться с полным циклом производства вина от сбора до розлива и упаковки, тем самым через знание увеличилась лояльность населения к российским производителям вина.При этом, согласно расчетам аналитиков банка, в 2021 году Россия экспортировала более чем в 30 стран виноградных вин на сумму 13,5 миллионов долларов, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Основными покупателями выступили Китай, Казахстан, Латвия, Белоруссия, Молдавия, Абхазия, Южная Осетия и другие. "Планируется, что до конца 2022 года весь объем поставок российского вина, запланированный на экспорт в страны, на товарооборот с которыми введены ограничения, будет распределен на внутреннем рынке. Это частично удовлетворит спрос населения", - заключили эксперты.
https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html
https://ria.ru/20220331/vino-1781114083.html
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россия, экономика, россельхозбанк, вино
14:23 22.04.2022
 
РСХБ порекомендовал увеличить посадки винограда на сто тысяч гектар

РСХБ порекомендовал увеличить посадки винограда для удовлетворения спроса на вино

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРучная уборка винограда в агрофирме "Южная"
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ручная уборка винограда в агрофирме "Южная". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Необходимо увеличить посадки винограда на 100 тысяч гектар, чтобы полностью удовлетворить спрос на российские вина, считают эксперты Россельхозбанка.
"Для полного удовлетворения потребностей в качественном российском вине в перспективе 5-10 лет необходимо также увеличить площадь посадки винограда приблизительно на 100 000 га. Отечественные производители саженцев уже готовы обеспечить российских виноделов высококачественными саженцами отечественного производства, по фитосанитарному состоянию превосходящие импортные", - говорится в материале.
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Отмечается, что общий объем рынка вина в России в 2021 году составил 81 миллион декалитров, из них на импорт пришлось 39 миллионов декалитров. "Объемы производимого качественного российского вина уже сейчас обеспечивают потребность рынка более чем наполовину. Дальнейшее же развитие отрасли, а также винного туризма позволит в перспективе 5 лет полностью заместить импортные аналоги", - уточнили эксперты.
"Безусловно, сложившаяся ситуация стала поворотной для большинства российских производителей, в том числе и виноделов. ... Но в то же время сложившая ситуация послужит драйвером импортозамещения в данной отрасли и даст толчок к развитию не только отечественного виноделия, но и смежных с ним отраслей, обеспечивающих виноградарей расходными материалами, комплектующими, удобрениями, средствами ухода за виноградниками", - считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
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По данным центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля рынка российских вин в потреблении выросла с 50% в 2019 году до 53% в 2021. Рост показателей связан как с представленностью большего количества продукции российских винодельческих хозяйств, так и с развитием внутреннего винного туризма - россияне смогли посетить действующие винодельни, своими глазами увидеть, как и в каких условиях растет виноград и ознакомиться с полным циклом производства вина от сбора до розлива и упаковки, тем самым через знание увеличилась лояльность населения к российским производителям вина.
При этом, согласно расчетам аналитиков банка, в 2021 году Россия экспортировала более чем в 30 стран виноградных вин на сумму 13,5 миллионов долларов, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Основными покупателями выступили Китай, Казахстан, Латвия, Белоруссия, Молдавия, Абхазия, Южная Осетия и другие. "Планируется, что до конца 2022 года весь объем поставок российского вина, запланированный на экспорт в страны, на товарооборот с которыми введены ограничения, будет распределен на внутреннем рынке. Это частично удовлетворит спрос населения", - заключили эксперты.
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