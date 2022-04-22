https://ria.ru/20220422/ukraina-1784961252.html

Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России

Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России - РИА Новости, 22.04.2022

Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России

Не менее двух третей жителей юга Украины, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья проголосуют за вхождение в состав России, если РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:52

2022-04-22T16:52

2022-04-22T16:52

политика

украина

россия

херсонская область

николаевская область

запорожская область

сергей цеков

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Не менее двух третей жителей юга Украины, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья проголосуют за вхождение в состав России, если будет проведен соответствующий референдум, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков."Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России", - сказал он.Цеков подчеркнул, что жители юга Украины всегда "ментально" тяготели к России, а решение о включении этих регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.

https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html

украина

россия

херсонская область

николаевская область

запорожская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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