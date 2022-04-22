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Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России - РИА Новости, 22.04.2022
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Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России
Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России - РИА Новости, 22.04.2022
Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России
Не менее двух третей жителей юга Украины, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья проголосуют за вхождение в состав России, если РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:52
2022-04-22T16:52
политика
украина
россия
херсонская область
николаевская область
запорожская область
сергей цеков
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Не менее двух третей жителей юга Украины, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья проголосуют за вхождение в состав России, если будет проведен соответствующий референдум, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков."Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России", - сказал он.Цеков подчеркнул, что жители юга Украины всегда "ментально" тяготели к России, а решение о включении этих регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.
https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html
украина
россия
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николаевская область
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политика, украина, россия, херсонская область , николаевская область, запорожская область, сергей цеков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
16:52 22.04.2022
 
Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России

Сенатор Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Не менее двух третей жителей юга Украины, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья проголосуют за вхождение в состав России, если будет проведен соответствующий референдум, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России", - сказал он.
Цеков подчеркнул, что жители юга Украины всегда "ментально" тяготели к России, а решение о включении этих регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.
Крым - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
05:54
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
 
ПолитикаУкраинаРоссияХерсонская областьНиколаевская областьЗапорожская областьСергей ЦековСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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