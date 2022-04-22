16:09 22.04.2022 (обновлено: 16:28 22.04.2022)
В Совфеде поддержали идею создания Таврического края
Цеков поддержал идею Таврического края из Крыма, Херсонской и части Запорожской областей
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предложение воссоздать Таврическую губернию с включением в нее Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, это правильное и хорошее предложение, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Также в ее состав мог быть войти Крым и Севастополь, считает он.
"Это правильное, хорошее предложение, жители юга Украины всегда тяготели к России", - сказал сенатор. По его словам, в состав Таврической губернии могли бы войти Херсонская область, часть Николаевской и часть Запорожья, таким образом, была бы воссоздана Таврическая губерния в ее истерических рамках". "Также туда могут войти и Крым с Севастополем", - полагает Цеков. Он отметил, что эта тема должна обсуждаться.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.