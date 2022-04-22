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В Совфеде поддержали идею создания Таврического края - РИА Новости, 22.04.2022
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В Совфеде поддержали идею создания Таврического края
В Совфеде поддержали идею создания Таврического края - РИА Новости, 22.04.2022
В Совфеде поддержали идею создания Таврического края
Предложение воссоздать Таврическую губернию с включением в нее Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, это правильное РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:09
2022-04-22T16:28
республика крым
россия
политика
совет федерации рф
сергей цеков
украина
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предложение воссоздать Таврическую губернию с включением в нее Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, это правильное и хорошее предложение, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Также в ее состав мог быть войти Крым и Севастополь, считает он."Это правильное, хорошее предложение, жители юга Украины всегда тяготели к России", - сказал сенатор. По его словам, в состав Таврической губернии могли бы войти Херсонская область, часть Николаевской и часть Запорожья, таким образом, была бы воссоздана Таврическая губерния в ее истерических рамках". "Также туда могут войти и Крым с Севастополем", - полагает Цеков. Он отметил, что эта тема должна обсуждаться.Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220421/vkhozhdenie-1784623594.html
https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html
республика крым
россия
украина
херсонская область
запорожская область
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республика крым, россия, политика, совет федерации рф, сергей цеков, украина, херсонская область , запорожская область, николаевская область
16:09 22.04.2022 (обновлено: 16:28 22.04.2022)
 
В Совфеде поддержали идею создания Таврического края

Цеков поддержал идею Таврического края из Крыма, Херсонской и части Запорожской областей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предложение воссоздать Таврическую губернию с включением в нее Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, это правильное и хорошее предложение, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Также в ее состав мог быть войти Крым и Севастополь, считает он.
"Это правильное, хорошее предложение, жители юга Украины всегда тяготели к России", - сказал сенатор. По его словам, в состав Таврической губернии могли бы войти Херсонская область, часть Николаевской и часть Запорожья, таким образом, была бы воссоздана Таврическая губерния в ее истерических рамках". "Также туда могут войти и Крым с Севастополем", - полагает Цеков. Он отметил, что эта тема должна обсуждаться.
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Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
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Республика КрымРоссияПолитикаСовет Федерации РФСергей ЦековУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьНиколаевская область
 
 
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