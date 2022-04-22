https://ria.ru/20220422/tavriya-1784947797.html

В Совфеде поддержали идею создания Таврического края

В Совфеде поддержали идею создания Таврического края - РИА Новости, 22.04.2022

В Совфеде поддержали идею создания Таврического края

Предложение воссоздать Таврическую губернию с включением в нее Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, это правильное РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:09

2022-04-22T16:09

2022-04-22T16:28

республика крым

россия

политика

совет федерации рф

сергей цеков

украина

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предложение воссоздать Таврическую губернию с включением в нее Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, это правильное и хорошее предложение, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Также в ее состав мог быть войти Крым и Севастополь, считает он."Это правильное, хорошее предложение, жители юга Украины всегда тяготели к России", - сказал сенатор. По его словам, в состав Таврической губернии могли бы войти Херсонская область, часть Николаевской и часть Запорожья, таким образом, была бы воссоздана Таврическая губерния в ее истерических рамках". "Также туда могут войти и Крым с Севастополем", - полагает Цеков. Он отметил, что эта тема должна обсуждаться.Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220421/vkhozhdenie-1784623594.html

https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html

республика крым

россия

украина

херсонская область

запорожская область

николаевская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, россия, политика, совет федерации рф, сергей цеков, украина, херсонская область , запорожская область, николаевская область