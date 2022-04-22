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Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО - РИА Новости, 22.04.2022
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Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО
Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО - РИА Новости, 22.04.2022
Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО
Все компании, которые создают, продают, внедряют программно-аппаратные комплексы в РФ могут стать частью реестра российского программного обеспечения (ПО) и... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:32
2022-04-22T11:32
максут шадаев
экономика
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все компании, которые создают, продают, внедряют программно-аппаратные комплексы в РФ могут стать частью реестра российского программного обеспечения (ПО) и получить льготы, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."В рамках поправок в Налоговый кодекс рассматривается вариант, что все компании, которые делают, продают, разрабатывают, внедряют программно-аппаратные комплексы, станут частью реестра ПО и смогут получить льготы", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры РФ.Реестр российского ПО - публичная электронная система учёта программного обеспечения, которое официально признано произведённым в России.В марте Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
https://ria.ru/20220421/vuzy-1784738419.html
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максут шадаев, экономика, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
11:32 22.04.2022
 
Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО

Минцифры может расширить список компаний, включенных в реестр российского ПО

© Depositphotos / spaxiaxПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Depositphotos / spaxiax
Программирование. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все компании, которые создают, продают, внедряют программно-аппаратные комплексы в РФ могут стать частью реестра российского программного обеспечения (ПО) и получить льготы, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"В рамках поправок в Налоговый кодекс рассматривается вариант, что все компании, которые делают, продают, разрабатывают, внедряют программно-аппаратные комплексы, станут частью реестра ПО и смогут получить льготы", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры РФ.
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В марте Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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Максут ШадаевЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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