https://ria.ru/20220422/po-1784869397.html

Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО

Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО - РИА Новости, 22.04.2022

Минцифры может расширить список компаний, входящих в реестр российского ПО

Все компании, которые создают, продают, внедряют программно-аппаратные комплексы в РФ могут стать частью реестра российского программного обеспечения (ПО) и... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:32

2022-04-22T11:32

2022-04-22T11:32

максут шадаев

экономика

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все компании, которые создают, продают, внедряют программно-аппаратные комплексы в РФ могут стать частью реестра российского программного обеспечения (ПО) и получить льготы, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."В рамках поправок в Налоговый кодекс рассматривается вариант, что все компании, которые делают, продают, разрабатывают, внедряют программно-аппаратные комплексы, станут частью реестра ПО и смогут получить льготы", - сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры РФ.Реестр российского ПО - публичная электронная система учёта программного обеспечения, которое официально признано произведённым в России.В марте Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220421/vuzy-1784738419.html

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Владимир Лаврентьев

максут шадаев, экономика, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)