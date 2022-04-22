https://ria.ru/20220422/mariupol-1784963559.html

В Мариуполе возобновила работу первая АЗС

В Мариуполе возобновила работу первая АЗС - РИА Новости, 22.04.2022

В Мариуполе возобновила работу первая АЗС

Первая АЗС возобновила работу в Мариуполе, на которой будут реализовывать газ, дизельное топливо и бензин, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:59

2022-04-22T16:59

2022-04-22T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

сергей шойгу

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первая АЗС возобновила работу в Мариуполе, на которой будут реализовывать газ, дизельное топливо и бензин, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики."В Мариуполе возобновила работу первая АЗС. 21 апреля, в Мариуполе начала работать первая в городе АЗС. Расположена она на Запорожском шоссе, неподалеку от въезда в населенный пункт со стороны пгт. Володарское. Здесь будет реализовываться дизельное топливо, 92 и 95 бензин и чрезвычайно востребованный местными жителями газ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Как рассказал региональный директор ООО "Донецкая топливная компания" Павел Чубин, открытию АЗС предшествовали некоторые восстановительные работы. Министерство отмечает, что в результате боевых действий в этом районе был полностью разрушен резервуарный парк, все топливо было выкачано, повреждения получили технологические трубопроводы и одна емкость.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".В четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220422/shkola-1784899353.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, сергей шойгу, донецкая народная республика, россия, мариуполь