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В Мариуполе возобновила работу первая АЗС - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784963559.html
В Мариуполе возобновила работу первая АЗС
В Мариуполе возобновила работу первая АЗС - РИА Новости, 22.04.2022
В Мариуполе возобновила работу первая АЗС
Первая АЗС возобновила работу в Мариуполе, на которой будут реализовывать газ, дизельное топливо и бензин, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:59
2022-04-22T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
сергей шойгу
донецкая народная республика
россия
мариуполь
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первая АЗС возобновила работу в Мариуполе, на которой будут реализовывать газ, дизельное топливо и бензин, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики."В Мариуполе возобновила работу первая АЗС. 21 апреля, в Мариуполе начала работать первая в городе АЗС. Расположена она на Запорожском шоссе, неподалеку от въезда в населенный пункт со стороны пгт. Володарское. Здесь будет реализовываться дизельное топливо, 92 и 95 бензин и чрезвычайно востребованный местными жителями газ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Как рассказал региональный директор ООО "Донецкая топливная компания" Павел Чубин, открытию АЗС предшествовали некоторые восстановительные работы. Министерство отмечает, что в результате боевых действий в этом районе был полностью разрушен резервуарный парк, все топливо было выкачано, повреждения получили технологические трубопроводы и одна емкость.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".В четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220422/shkola-1784899353.html
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, сергей шойгу, донецкая народная республика, россия, мариуполь
16:59 22.04.2022
 
В Мариуполе возобновила работу первая АЗС

Минэнерго ДНР сообщило, что в Мариуполе возобновила работу первая АЗС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автозаправочная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первая АЗС возобновила работу в Мариуполе, на которой будут реализовывать газ, дизельное топливо и бензин, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.
Мариуполе возобновила работу первая АЗС. 21 апреля, в Мариуполе начала работать первая в городе АЗС. Расположена она на Запорожском шоссе, неподалеку от въезда в населенный пункт со стороны пгт. Володарское. Здесь будет реализовываться дизельное топливо, 92 и 95 бензин и чрезвычайно востребованный местными жителями газ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Военнослужащие РФ на улицах Мелитополя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
13:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мелитополе вновь открыли школу
Как рассказал региональный директор ООО "Донецкая топливная компания" Павел Чубин, открытию АЗС предшествовали некоторые восстановительные работы. Министерство отмечает, что в результате боевых действий в этом районе был полностью разрушен резервуарный парк, все топливо было выкачано, повреждения получили технологические трубопроводы и одна емкость.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.
Освобожденный Мариуполь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

Мальчик пожимает руку бойцу полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь, на территории которого укрылись остатки формирования националистов
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

Дети качаются на качелях во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Разрушенный дом и остатки сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

Жители идут по улице в Левобережном районе Мариуполя
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Множество домов в городе разрушено.

Житель в Левобережном районе Мариуполя
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковСергей ШойгуДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариуполь
 
 
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