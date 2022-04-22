https://ria.ru/20220422/karateli-1784900413.html

ФСБ опубликовала архивы о зверствах украинских карателей под Орлом

ФСБ опубликовала архивы о зверствах украинских карателей под Орлом - РИА Новости, 22.04.2022

ФСБ опубликовала архивы о зверствах украинских карателей под Орлом

ФСБ России опубликовала архивные документы о том, как украинские каратели в годы Великой Отечественной войны зверствовали на оккупированной гитлеровцами... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:24

2022-04-22T13:24

2022-04-22T13:28

великая отечественная война (1941-1945)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

орловская область

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы о том, как украинские каратели в годы Великой Отечественной войны зверствовали на оккупированной гитлеровцами территории Орловской области и, потеряв человеческий облик, с наслаждением убивали детей, женщин, стариков.Речь идет о преступлениях, совершенных карательным отрядом "Украинская компания", в который в основном входили предатели из числа уроженцев Украины. Отряд зверствовал в Знаменском районе Орловской области, массово убивая ни в чем не повинных мирных граждан, даже грудничков. Командовал этой "бригадой смерти" бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу "Гетман", сдавшийся гитлеровцам в 1941 году. После войны Мирошниченко был найден и арестован органами государственной безопасности СССР, а затем расстрелян по приговору военного трибунала.Не можешь работать — умриВ числе опубликованных сейчас документов – показания проживавшей в деревне Пешково Знаменского района свидетельницы Марии Лариной данные ей летом 1943 помощнику военного прокурора 16-й армии.После того, как немецкие войска в 1942 году покинули деревню, в Пешково прибыл отряд "Украинская компания", "который отличался еще большим зверством", рассказала Ларина. В Пешково разместился штаб отряда, откуда каратели выезжали в окружающие села и деревни на облавы против партизан и расстрелы гражданского населения."Участники карательного отряда потеряли всякий облик человека. Для них убийство было наслаждением", - говорила свидетельница.В спецзаписке начальника отдела военной контрразведки "Смерш" 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления "Смерш" Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943 года отмечалось, что карательный отряд "по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовое уничтожение русского народа". Убивали тех, кто в силу возраста или болезней не могли быть использованы немцами в качестве рабов. Расстреливали и беременных женщин.Так, в деревне Узкая Гетман приказал согнать все население, отобрал из них почти 30 человек и объявил, что все они заподозрены в связях с партизанами."Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли", - писал офицер "Смерша". По словам Митрофанова, оставшихся стариков и старух Гетман предупредил: "Если не будете работать, то и вас, дармоедов, постигнет та же участь"."Самым тягчайшим обвинением для людей была старость, непригодность к труду", - отмечал контрразведчик.Казенные детиВ записке приведены показания еще одного свидетеля зверств карателей Трофима Фролова."Чтобы скрыть предателей народа, Гетман объяснил, что к нему якобы поступил захваченный в лесу у партизан дневник, в котором перечислены имена жителей деревни Пешково, имевшие связь с партизанами", - вспоминал Фролов. По его словам, далее Гетман начал вызывать по списку жителей, которые якобы сотрудничали с партизанами, и требовал признаться в этом. По списку главарь карателей вызвал для расстрела несколько семей, всего 26 человек - от маленьких детей до стариков."Мужчины вели себя спокойно, свободно закладывали руки назад, каратели их связывали. Бечевы на всех недостало, и 60-летние старики Катаев и Ильин тронулись в последний путь со свободными руками. До могилы было не более 200 метров… На краю могилы они низко поклонились народу. Народ плакал", - говорил Фролов. Родственникам хотелось проститься со своими отцами и матерями, братьями и сестрами, но каратели били их прикладами."Гетман дал команду "начинай", и тотчас же раздались залпы", - добавил Фролов. Около ямы вместе с другими упала женщина, из ее рук выпал ребенок. "А две испуганные девочки убежали от могилы в сад и, прячась за копны сена, схватили в руки по несколько былинок травы и, заслоняясь ими, кричали: "Дяденька, не стреляйте". Но двое карателей схватили этих девочек за волосы, притащили к яме и расстреляли", - говорил свидетель.Как вспоминал Фролов, когда начали забрасывать могилы землей, один грудной ребенок все еще был жив и изредка вскрикивал, но каратели сбросили его в яму. "Много было пролито народной крови в эти страшные дни", - добавил он.Еще одним доказательством изуверств "Украинской компании" стали слова уроженки Пешково Екатерины Головановой. Она показала, что отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки, в числе которых было много детей и женщин. "Я лично слышала, как дети, плача, просились у карателей: "Не бейте нас, оставьте живыми", но изверги не щадили детей, расстреляли и затем зарыли яму", - вспоминала свидетельница.Аналогичные зверства к беззащитным жителям применяли каратели в других деревнях и селах Знаменского района.Из документов, ранее рассекреченных управлением ФСБ по Орловской области в рамках проекта "Без срока давности", следует, что отряд под названием "Украинская компания" был создан в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. В руководство отряда входили уроженцы Украины. Отряд имел густую агентурную сеть в населенных пунктах, члены которой занимались выявлением и уничтожением партизан, партийных и советских активистов.Отряд состоял из четырех взводов: комендантского, двух стрелковых и минометного. Каждый взвод насчитывал 12 человек, которые были разбиты на два отделения по 6 человек. Командиром 1-го взвода был уроженец Украины Иван Баюров, командиром 2-го взвода - украинец Иван Зеркаль, командиром 3-го взвода - также выходец с Украины Алексей Пересыпкин.В пятницу в Орле состоялось первое заседание областного суда о делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах. Исковое заявление подготовлено и направлено прокуратурой Орловской области по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид".В период оккупации в 1941-1943 годах на территории Орловской области немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны, которые массово уничтожали советских гражданских лиц и военнопленных, применяли жестокие пытки и истязания. Всего за период оккупации Орловской области оккупанты и их пособники истребили не менее 421 750 человек, угнали в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

https://ria.ru/20220224/kazni-1774710384.html

https://ria.ru/20220221/genotsid-1774034969.html

https://ria.ru/20220210/natsisty-1772036058.html

https://ria.ru/20220127/genotsid-1769807287.html

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Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), орловская область, россия