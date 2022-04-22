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Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/garantii-1784948667.html
Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине
Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 22.04.2022
Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине, которые обеспечат безопасность территории... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:11
2022-04-22T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине, которые обеспечат безопасность территории Украины, но будут отличаться от гарантий по статье 5 устава НАТО."Мы также должны определить видение будущего Украины в архитектуре безопасности Европы. Где должна находиться Украина теперь? Потому что это вопрос, на который всем придется ответить. Украинцы должны на него ответить на него", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находится с визитом.Он добавил, что на этот вопрос нужно ответить, когда будут реалистичные возможности для переговоров, которых, по его мнению, в настоящее время нет."Я думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать, поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией. Это будет не так как гарантии безопасности по статье 5, не совсем одно и тоже", - сказал Джонсон.Он пояснил, что при этом эти гарантии должны дать возможность укрепить территорию Украины таким образом, чтобы не допустить в будущем "атак" со стороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220422/garantii-1784869015.html
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владимир путин, украина, европа, россия, борис джонсон, великобритания, в мире
16:11 22.04.2022 (обновлено: 16:22 22.04.2022)
 
Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине

Джонсон: гарантии безопасности Украине будут отличаться от пятой статьи устава НАТО

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине, которые обеспечат безопасность территории Украины, но будут отличаться от гарантий по статье 5 устава НАТО.
"Мы также должны определить видение будущего Украины в архитектуре безопасности Европы. Где должна находиться Украина теперь? Потому что это вопрос, на который всем придется ответить. Украинцы должны на него ответить на него", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находится с визитом.
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Он добавил, что на этот вопрос нужно ответить, когда будут реалистичные возможности для переговоров, которых, по его мнению, в настоящее время нет.
"Я думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать, поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией. Это будет не так как гарантии безопасности по статье 5, не совсем одно и тоже", - сказал Джонсон.
Он пояснил, что при этом эти гарантии должны дать возможность укрепить территорию Украины таким образом, чтобы не допустить в будущем "атак" со стороны России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинУкраинаЕвропаРоссияБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
 
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