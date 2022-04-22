https://ria.ru/20220422/garantii-1784948667.html

Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине

Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 22.04.2022

Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине, которые обеспечат безопасность территории... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:11

2022-04-22T16:11

2022-04-22T16:22

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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине, которые обеспечат безопасность территории Украины, но будут отличаться от гарантий по статье 5 устава НАТО."Мы также должны определить видение будущего Украины в архитектуре безопасности Европы. Где должна находиться Украина теперь? Потому что это вопрос, на который всем придется ответить. Украинцы должны на него ответить на него", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находится с визитом.Он добавил, что на этот вопрос нужно ответить, когда будут реалистичные возможности для переговоров, которых, по его мнению, в настоящее время нет."Я думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать, поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией. Это будет не так как гарантии безопасности по статье 5, не совсем одно и тоже", - сказал Джонсон.Он пояснил, что при этом эти гарантии должны дать возможность укрепить территорию Украины таким образом, чтобы не допустить в будущем "атак" со стороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220422/garantii-1784869015.html

https://ria.ru/20220420/garant-1784600680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, украина, европа, россия, борис джонсон, великобритания, в мире