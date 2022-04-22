https://ria.ru/20220422/dragi-1784845026.html
Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ
Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ
Премьер-министр Италии Марио Драги может в скором времени нанести визит в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу римская газета la... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:36
2022-04-22T09:36
2022-04-22T09:36
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марио драги
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги может в скором времени нанести визит в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу римская газета la Repubblica.Говоря о насыщенной рабочей программе главы итальянского правительства, издание отмечает, что 3 мая он намерен выступить в Европарламенте, а с 10 по 12 мая отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом."Не исключено, что в скором времени Драги также лично поедет в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, как это уже сделали (британский и испанский премьеры – ред.) Борис Джонсон, Педро Санчес и высшее европейское руководство. Определенной даты нет, но в эти часы оценивается возможность такой миссии", - указало издание.В понедельник пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что Драги заболел COVID-19 в бессимптомной форме. В этой связи премьер был вынужден отменить запланированные на текущую неделю визиты в Анголу и Республику Конго.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марио драги, украина, киев, италия
Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ
La Repubblica: премьер-министр Италии Драги может в скором времени посетить Киев