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Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ
Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ
Премьер-министр Италии Марио Драги может в скором времени нанести визит в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу римская газета la... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:36
2022-04-22T09:36
в мире
марио драги
украина
киев
италия
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги может в скором времени нанести визит в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу римская газета la Repubblica.Говоря о насыщенной рабочей программе главы итальянского правительства, издание отмечает, что 3 мая он намерен выступить в Европарламенте, а с 10 по 12 мая отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом."Не исключено, что в скором времени Драги также лично поедет в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, как это уже сделали (британский и испанский премьеры – ред.) Борис Джонсон, Педро Санчес и высшее европейское руководство. Определенной даты нет, но в эти часы оценивается возможность такой миссии", - указало издание.В понедельник пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что Драги заболел COVID-19 в бессимптомной форме. В этой связи премьер был вынужден отменить запланированные на текущую неделю визиты в Анголу и Республику Конго.
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в мире, марио драги, украина, киев, италия
09:36 22.04.2022
 
Премьер-министр Италии может скоро посетить Киев, пишут СМИ

La Repubblica: премьер-министр Италии Драги может в скором времени посетить Киев

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги может в скором времени нанести визит в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу римская газета la Repubblica.
Говоря о насыщенной рабочей программе главы итальянского правительства, издание отмечает, что 3 мая он намерен выступить в Европарламенте, а с 10 по 12 мая отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом.
"Не исключено, что в скором времени Драги также лично поедет в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, как это уже сделали (британский и испанский премьеры – ред.) Борис Джонсон, Педро Санчес и высшее европейское руководство. Определенной даты нет, но в эти часы оценивается возможность такой миссии", - указало издание.
В понедельник пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что Драги заболел COVID-19 в бессимптомной форме. В этой связи премьер был вынужден отменить запланированные на текущую неделю визиты в Анголу и Республику Конго.
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