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Увидеть Баку и влюбиться: в чем секрет популярности "города контрастов" - РИА Новости, 22.04.2022
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Увидеть Баку и влюбиться: в чем секрет популярности "города контрастов"
Увидеть Баку и влюбиться: в чем секрет популярности "города контрастов" - РИА Новости, 22.04.2022
Увидеть Баку и влюбиться: в чем секрет популярности "города контрастов"
Старинные особняки и небоскребы, запахи моря и специй, извилистые улочки, гостеприимные жители и самый вкусный на свете плов — все это ждет вас в Баку. О том,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:00
2022-04-22T08:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Старинные особняки и небоскребы, запахи моря и специй, извилистые улочки, гостеприимные жители и самый вкусный на свете плов — все это ждет вас в Баку. О том, что посмотреть в столице Азербайджана, где попробовать ароматный чай с пахлавой и гранатовое вино, что увезти с собой и о каких правилах помнить, гуляя по "городу контрастов", — в материале РИА Новости.Сердце города"Я влюбился в Баку" — так говорят туристы буквально после первой экскурсии", — рассказывает гид Наиля Сулейман.Причина — бесконечные контрасты. Они повсюду: здесь переплелись Восток и Запад, а современные небоскребы гармонично сочетаются с архитектурой барокко, венецианской готикой и сталинским ампиром. Все это придает столице Азербайджана особый шарм.Сюда стоит приехать, чтобы затеряться в извилистых улочках, пропитанных ароматами моря, специй, инжира и жасмина, погрузиться в историю древнего города, отдохнуть в тенистых парках, а затем понежиться на берегу Каспия, чувствуя, как счастье переполняет настолько, что хочется поделиться.Согласна с этим и Наиля Сулейман. Она считает Ичери-Шехер — так Старый город называют местные — сердцем столицы: за самобытность, восточный колорит и исторический дух.Одна из главных достопримечательностей — Дворец Ширваншахов. Построенный в XV веке, он служил резиденцией монархов. Сейчас там выставочные залы со средневековыми артефактами: коврами, посудой, украшениями, музыкальными инструментами, монетами, оружием.Помимо дворца, на территории комплекса есть Диван-хане (там когда-то проходили заседания суда), мавзолей, мечеть с минаретом, баня. Закладывайте на осмотр минимум три-четыре часа, чтобы ничего не пропустить.Ближе познакомиться с жизнью купцов, которые шли с драгоценным товаром по Великому шелковому пути, помогут караван-сараи. Их в Ичери-Шехер пять: Бухарский, Ханский, Мултаны, Касын-бека и Кичик. В стенах этих "приютов для путешественников" усталые путники могли перекусить, отдохнуть с дороги, обменяться новостями, не переживая за себя и свой караван. Поесть здесь, кстати, можно и сейчас.Обязательно дойдите до символа Старого города — Девичьей башни. "Она окутана тайнами и как истинная леди скрывает свой возраст", — говорит Наиля Сулейман.Гид рекомендует также заглянуть в Музей миниатюрной книги — гордость местных жителей. Внутри больше 5600 экспонатов, но наиболее ценный — самая маленькая книга в мире размером два на два миллиметра! Все ее 22 страницы с текстом и иллюстрациями можно рассмотреть через лупу. Собрание музея внесено в Книгу рекордов Гиннесса."Облико морале""Все здания в Старом городе теснятся "плечом к плечу", запросто можно заблудиться, — объясняет Наиля. — Но стоит произнести фразу "Руссо туристо — облико морале", местные жители все поймут, с радостью помогут выбраться из замысловатых переулков и тупиков, а то и пригласят на чай".Дело в том, что именно в этой части Баку в 1968-м снимали фильм "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая (хотя по сценарию действие разворачивалось в Стамбуле). Можно устроить себе челлендж и пройтись по следам героев: найти ту самую дверь, где знойная красотка соблазняла Горбункова, или улицу, где герои произносили знаменитое: "Черт побери!"Несмотря на то что Азербайджан — светское государство и строгих требований насчет одежды и поведения нет, некоторые правила все равно лучше не нарушать, предупреждает Алиса Абдул."Если вы приехали с любимым человеком, не стоит демонстрировать чувства на улице, — советует она. — Это неприлично по местным меркам". Что касается одежды, девушка может надевать что угодно, если ее сопровождает мужчина, добавляет гид. Но если дама путешествует одна, лучше отказаться от прозрачных блузок и коротких шорт.Эклектика с акцентомПрогуливаясь по улицам Баку, обязательно смотрите по сторонам: повсюду исторические дома, построенные на рубеже XIX-XX веков во времена нефтяного бума, рассказывает Наиля Сулейман. Тогда в стране появилось много миллионеров, на их деньги возводили театры, доходные дома, рестораны, торговые центры, школы. Финансы были неограниченны, фантазия — тоже."Практически каждый особняк в Баку хранит уникальную историю любви или дружбы: бакинские нефтяные магнаты обожали "посвящать" роскошные дома возлюбленным, детям и просто близким людям", — говорит Алиса Абдул.Путешествуя по городам Европы, миллионеры вдохновлялись и, возвратившись домой, заказывали у архитекторов проекты зданий, где одновременно переплетались от трех до восьми стилей, но обязательно с деталями, присущими исламскому зодчеству."Вам часто будет казаться, что вы попали в старый Париж, Рим, Венецию, Вену или Афины, но с легким восточным акцентом, — поясняет гид. — А учитывая, что за последнее десятилетие в Баку построили современные небоскребы футуристических форм из тонированного стекла, семизвездочный отель и искусственный остров (наш ответ Palm Jumeirah), то в последнее время город еще стали называть европейским Дубаем".Получился такой вот мультикультурный мегаполис, вобравший в себя все лучшее и с Востока, и с Запада. За это местную архитектуру Алиса Абдул называет "эклектикой с акцентом".Настроение — романтикаАлиса также советует выделить время на прогулку по набережной Каспийского моря — Бакинскому бульвару. Здесь можно покормить чаек, полюбоваться садом кактусов, устроить шопинг в одном из торговых центров, прокатиться с гондольером по бакинской Венеции: сети водных каналов и островов.А еще зайти в Музей ковра. Если вы раньше не особо любили эти предметы интерьера, экскурсия поменяет ваше мнение. В коллекции около миллиона изделий, созданных в разных техниках с древних времен и до наших дней. Даже само здание — в виде свернутого ковра.Стоимость входных билетов постоянно меняется, поэтому лучше ее не указывать: любая информация будет неверной, говорит Алиса Абдул. В будни — одна, в выходные и праздники — другая. Влияет даже время года. Лучше всего узнавать ее на месте.Если мало времени, поднимитесь в Нагорный парк: он считается лучшей смотровой площадкой в городе. Отсюда видно Старый город, небоскребы, набережную. За сувенирами и местными продуктами отправляйтесь на Зеленый рынок — Яшил Базар."Это настоящий восточный базар, где глаза разбегаются от красок, ароматы пробуждают аппетит, и жалеешь, что у тебя только две руки для переноски покупок. Тут можно попробовать все, начиная от черной белужьей икры, заканчивая редким домашним сортом козьего сыра с шафраном и пряностями, выдержанным в бурдюке ягненка", — рассказывает Алиса.Из сувениров гиды советуют покупать мини-ковры, национальные женские шелковые платки — кегалаи, картины из нефти, украшения, изделия в виде символа страны — граната. Съедобные подарки тоже есть: пахлава, шафран, специи, чай.Огонь, вода и грязьРазнообразить путешествие помогут поездки в окрестности Баку. Самое посещаемое место неподалеку от столицы (57 километров) — заповедник Гобустан, славящийся петроглифами и грязевыми вулканами, их там более 350.Самый большой — Гарадаг, достигает километра в диаметре. Купаться в вулканах опасно для жизни: идет мощный выброс газов и практически нет дна, а вот фотографироваться на этом неземном фоне можно без ограничений. "Кстати, местная грязь обладает бальнеологическими свойствами, поэтому многие набирают в баночку, чтобы увезти ее с собой для домашних процедур", — говорят в пресс-службе туроператора FUN&amp;SUN (бывший "TUI Россия").А в горах Гобустана — Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая — много наскальных изображений. Это памятники эпохи каменного века, сцены из жизни людей — от мезолита до средневековья, а также животные и символы. В общем, приезжать сюда можно на целый день.Еще один вариант досуга: экскурсия к природному вечному огню, пылающему с древних времен на склоне холма Янардаг в 27 километрах от Баку. Взметающиеся вверх языки пламени — результат постоянной утечки горючего природного газа из крупного месторождения на территории Апшеронского полуострова. Огненная стена достигает трех метров в длину.Ну и, конечно, пляжи. Как правило, они расположены за городом, в нескольких километрах от Баку. Есть оборудованные и дикие."Ближайшие — в поселке Шихово, в пяти минутах от Баку, — рассказывают в PAC Group. — Но они считаются не самыми чистыми. Более популярные морские курорты с отличными отелями расположены в 30-40 минутах езды. Это Бильгя, Новханы, Нардаран".Культ едыПо ее словам, в Азербайджане готовят более двух тысяч видов плова, существует около тысячи вариантов маринада для приготовления мяса ягненка. Поэтому Алиса рекомендует заранее выписать список блюд, которые хочется попробовать, иначе мук выбора на месте не избежать.Классический плов из баранины с каштанами, мангал-салат из запеченных баклажанов, долма, кутабы, душребе (суп с мелкими пельмешками), пити (суп из баранины), ленкоранский чай с бакинской пахлавой и вареньем из оливок или айвы — то, что нужно обязательно заказать, если будете в Баку. А еще гранатовое вино и шампанское."У нас не принято распивать алкогольные напитки на улице, но практически в любом ресторане и во всех отелях можно их заказать", — говорит Алиса.На дегустацию национальных блюд отправляйтесь в рестораны "Ширваншах", "Фируза", "Наргиз", Art Club. Но имейте в виду, что повара не делают заготовки и, даже если закажете простой овощной салат, придется подождать, пока ингредиенты нарежут специально для вас.В Баку большой популярностью пользуется формат чайханы. "Это место, где собираются мужчины, чтобы выпить чай и пообщаться. Там не подают ничего, кроме чая и сладостей. Там не курят кальян, не едят, не пьют алкоголь, там не работают женщины", — рассказывает Алиса Абдул.Так что, если путешествуете семьей, лучше отправляйтесь на чаепитие в обычное кафе.В ритме БакуПо словам экспертов, путешествия в Баку сейчас пользуются большим спросом: с апреля начался туристический сезон, продлится он минимум до конца сентября.Чаще всего россияне интересуются экскурсионными турами, отмечают в пресс-службе PAC Group. Шестидневная поездка в столицу обойдется в 74 тысячи рублей с человека (авиабилеты включены). Вылеты как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары.У "Русского Экспресса" есть варианты подешевле: от 40 тысяч рублей с человека на четыре ночи, но билеты на самолет придется покупать отдельно. А FUN&amp;SUN предлагает турпакеты на двоих за 133 тысячи. Включено все: перелет, проживание (семь дней), страховка.Отправиться в путешествие можно и самостоятельно, но потратите, возможно, даже больше. Одни только билеты на самолет стоят сейчас минимум 25 тысяч рублей с человека в одну сторону. Прямые рейсы из Москвы есть. А вот на отеле сэкономить получится: агрегаторы предлагают номера на двоих от 500 рублей в сутки.Для въезда достаточно загранпаспорта, виза не нужна, если не планируете отдыхать больше 90 дней. А вот ковидные документы понадобятся: в Азербайджане до сих пор просят предъявлять сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) или справку переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет."В Баку нет спешки. Здесь совершенно иной темп жизни, никто не ставит себе задач успеть все за 24 часа", — объясняет Алиса Абдул.Другая философия жизни накладывает отпечаток на все. Так что просто замедляйтесь.
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Ольга Кабанова
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08:00 22.04.2022
 

Увидеть Баку и влюбиться: в чем секрет популярности "города контрастов"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на архитектурный комплекс Flame Towers ("Башни пламени") в Баку
Вид на архитектурный комплекс Flame Towers (Башни пламени) в Баку - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Старинные особняки и небоскребы, запахи моря и специй, извилистые улочки, гостеприимные жители и самый вкусный на свете плов — все это ждет вас в Баку. О том, что посмотреть в столице Азербайджана, где попробовать ароматный чай с пахлавой и гранатовое вино, что увезти с собой и о каких правилах помнить, гуляя по "городу контрастов", — в материале РИА Новости.

Сердце города

"Я влюбился в Баку" — так говорят туристы буквально после первой экскурсии", — рассказывает гид Наиля Сулейман.
Причина — бесконечные контрасты. Они повсюду: здесь переплелись Восток и Запад, а современные небоскребы гармонично сочетаются с архитектурой барокко, венецианской готикой и сталинским ампиром. Все это придает столице Азербайджана особый шарм.
© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПанорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море
Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море
Сюда стоит приехать, чтобы затеряться в извилистых улочках, пропитанных ароматами моря, специй, инжира и жасмина, погрузиться в историю древнего города, отдохнуть в тенистых парках, а затем понежиться на берегу Каспия, чувствуя, как счастье переполняет настолько, что хочется поделиться.

"Если у вас есть возможность заказать только одну экскурсию, пусть это будет прогулка по Старому городу, — говорит гид и историк Алиса Абдул. — Это самая древняя, красивая, атмосферная и интересная часть: именно отсюда начинался Баку".

Согласна с этим и Наиля Сулейман. Она считает Ичери-Шехер — так Старый город называют местные — сердцем столицы: за самобытность, восточный колорит и исторический дух.
Одна из главных достопримечательностей — Дворец Ширваншахов. Построенный в XV веке, он служил резиденцией монархов. Сейчас там выставочные залы со средневековыми артефактами: коврами, посудой, украшениями, музыкальными инструментами, монетами, оружием.
© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкДворцовый комплекс Ширваншахов в Баку
Дворцовый комплекс Ширваншахов в Баку
1 из 4
Дворцовый комплекс Ширваншахов в Баку
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанк

Девичья башня в Баку (XII век). На переднем плане — крыша старинных восточных бань

Девичья башня в Баку
2 из 4

Девичья башня в Баку (XII век). На переднем плане — крыша старинных восточных бань

© РИА Новости / Марк Редькин
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Базарная площадь в Старом городе в Баку

Базарная площадь в Старом городе в Баку
3 из 4

Базарная площадь в Старом городе в Баку

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Шемахинские ворота (XVII век) Старого города (Крепости) в Баку

Шемахинские ворота старого города Крепости в Баку
4 из 4

Шемахинские ворота (XVII век) Старого города (Крепости) в Баку

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 4
Дворцовый комплекс Ширваншахов в Баку
© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
2 из 4

Девичья башня в Баку (XII век). На переднем плане — крыша старинных восточных бань

© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Базарная площадь в Старом городе в Баку

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 4

Шемахинские ворота (XVII век) Старого города (Крепости) в Баку

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Помимо дворца, на территории комплекса есть Диван-хане (там когда-то проходили заседания суда), мавзолей, мечеть с минаретом, баня. Закладывайте на осмотр минимум три-четыре часа, чтобы ничего не пропустить.
Ближе познакомиться с жизнью купцов, которые шли с драгоценным товаром по Великому шелковому пути, помогут караван-сараи. Их в Ичери-Шехер пять: Бухарский, Ханский, Мултаны, Касын-бека и Кичик. В стенах этих "приютов для путешественников" усталые путники могли перекусить, отдохнуть с дороги, обменяться новостями, не переживая за себя и свой караван. Поесть здесь, кстати, можно и сейчас.
CC BY-SA 4.0 / Sefer azeri / Внутренний двор караван-сарая
Внутренний двор караван-сарая
1 из 2
Внутренний двор караван-сарая
CC BY-SA 4.0 / Sefer azeri /
CC BY-SA 3.0 / Urek Meniashvili /

Фасад караван-сарая в Баку

Внешний фасад караван-сарая в Баку
2 из 2

Фасад караван-сарая в Баку

CC BY-SA 3.0 / Urek Meniashvili /
1 из 2
Внутренний двор караван-сарая
CC BY-SA 4.0 / Sefer azeri /
2 из 2

Фасад караван-сарая в Баку

CC BY-SA 3.0 / Urek Meniashvili /
Обязательно дойдите до символа Старого города — Девичьей башни. "Она окутана тайнами и как истинная леди скрывает свой возраст", — говорит Наиля Сулейман.
Гид рекомендует также заглянуть в Музей миниатюрной книги — гордость местных жителей. Внутри больше 5600 экспонатов, но наиболее ценный — самая маленькая книга в мире размером два на два миллиметра! Все ее 22 страницы с текстом и иллюстрациями можно рассмотреть через лупу. Собрание музея внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Вид на город Владикавказ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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"Облико морале"

"Все здания в Старом городе теснятся "плечом к плечу", запросто можно заблудиться, — объясняет Наиля. — Но стоит произнести фразу "Руссо туристо — облико морале", местные жители все поймут, с радостью помогут выбраться из замысловатых переулков и тупиков, а то и пригласят на чай".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДворец Ширваншахов — бывшая резиденция правителей Ширвана, и архитектурный комплекс "Башни пламени" в столице Азербайджана Баку
Дворец ширваншахов — бывшая резиденция правителей Ширвана, и архитектурный комплекс Башни Пламени в столице Азербайджана Баку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дворец Ширваншахов — бывшая резиденция правителей Ширвана, и архитектурный комплекс "Башни пламени" в столице Азербайджана Баку
Дело в том, что именно в этой части Баку в 1968-м снимали фильм "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая (хотя по сценарию действие разворачивалось в Стамбуле). Можно устроить себе челлендж и пройтись по следам героев: найти ту самую дверь, где знойная красотка соблазняла Горбункова, или улицу, где герои произносили знаменитое: "Черт побери!"
Несмотря на то что Азербайджан — светское государство и строгих требований насчет одежды и поведения нет, некоторые правила все равно лучше не нарушать, предупреждает Алиса Абдул.
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Улица Сабира в Баку
Улица Сабира в Баку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 /
Улица Сабира в Баку
"Если вы приехали с любимым человеком, не стоит демонстрировать чувства на улице, — советует она. — Это неприлично по местным меркам".
Что касается одежды, девушка может надевать что угодно, если ее сопровождает мужчина, добавляет гид. Но если дама путешествует одна, лучше отказаться от прозрачных блузок и коротких шорт.

Эклектика с акцентом

Прогуливаясь по улицам Баку, обязательно смотрите по сторонам: повсюду исторические дома, построенные на рубеже XIX-XX веков во времена нефтяного бума, рассказывает Наиля Сулейман.
Тогда в стране появилось много миллионеров, на их деньги возводили театры, доходные дома, рестораны, торговые центры, школы. Финансы были неограниченны, фантазия — тоже.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Баку
Прохожие на улице Баку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Прохожие на улице Баку
"Практически каждый особняк в Баку хранит уникальную историю любви или дружбы: бакинские нефтяные магнаты обожали "посвящать" роскошные дома возлюбленным, детям и просто близким людям", — говорит Алиса Абдул.
Путешествуя по городам Европы, миллионеры вдохновлялись и, возвратившись домой, заказывали у архитекторов проекты зданий, где одновременно переплетались от трех до восьми стилей, но обязательно с деталями, присущими исламскому зодчеству.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Здание концертного зала Baku Crystal Hall в Баку

Здание концертного зала Baku Crystal Hall в Баку
1 из 3

Здание концертного зала Baku Crystal Hall в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Культурный центр Гейдара Алиева на одноименном проспекте в столице Азербайджана Баку

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку
2 из 3

Культурный центр Гейдара Алиева на одноименном проспекте в столице Азербайджана Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Культурный центр Гейдара Алиева на одноименном проспекте в столице Азербайджана Баку

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку
3 из 3

Культурный центр Гейдара Алиева на одноименном проспекте в столице Азербайджана Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Здание концертного зала Baku Crystal Hall в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Культурный центр Гейдара Алиева на одноименном проспекте в столице Азербайджана Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Культурный центр Гейдара Алиева на одноименном проспекте в столице Азербайджана Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Вам часто будет казаться, что вы попали в старый Париж, Рим, Венецию, Вену или Афины, но с легким восточным акцентом, — поясняет гид. — А учитывая, что за последнее десятилетие в Баку построили современные небоскребы футуристических форм из тонированного стекла, семизвездочный отель и искусственный остров (наш ответ Palm Jumeirah), то в последнее время город еще стали называть европейским Дубаем".
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкНовогоднее оформление на улице Низами в Баку
Новогоднее оформление на улице Низами в Баку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Новогоднее оформление на улице Низами в Баку
Получился такой вот мультикультурный мегаполис, вобравший в себя все лучшее и с Востока, и с Запада. За это местную архитектуру Алиса Абдул называет "эклектикой с акцентом".

Настроение — романтика

Алиса также советует выделить время на прогулку по набережной Каспийского моря — Бакинскому бульвару. Здесь можно покормить чаек, полюбоваться садом кактусов, устроить шопинг в одном из торговых центров, прокатиться с гондольером по бакинской Венеции: сети водных каналов и островов.
CC0 / Interfase / Музей ковра в Баку
Музей ковра в Баку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Музей ковра в Баку
А еще зайти в Музей ковра. Если вы раньше не особо любили эти предметы интерьера, экскурсия поменяет ваше мнение. В коллекции около миллиона изделий, созданных в разных техниках с древних времен и до наших дней. Даже само здание — в виде свернутого ковра.
© Фото : пресс-служба Русского музеяКовер. Сураханы. Баку. Азербайджан. Конец XIX века. Шерсть. Ворсовый, ручная работа. 129x197. Азербайджанский национальный музей ковра
1.Ковер. Сураханы. Баку. Азербайджан. Конец XIX века. Шерсть. Ворсовый ручная работа. 129x197. Азербайджанский национальный музей ковра - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : пресс-служба Русского музея
Ковер. Сураханы. Баку. Азербайджан. Конец XIX века. Шерсть. Ворсовый, ручная работа. 129x197. Азербайджанский национальный музей ковра
Стоимость входных билетов постоянно меняется, поэтому лучше ее не указывать: любая информация будет неверной, говорит Алиса Абдул. В будни — одна, в выходные и праздники — другая. Влияет даже время года. Лучше всего узнавать ее на месте.
Если мало времени, поднимитесь в Нагорный парк: он считается лучшей смотровой площадкой в городе. Отсюда видно Старый город, небоскребы, набережную.

"Весь Баку дышит романтикой. Южный климат, помноженный на кавказский темперамент и горячую кровь, дает гремучую смесь хронической влюбленности и романтики, где бы ты ни находился", — объясняет Алиса.

За сувенирами и местными продуктами отправляйтесь на Зеленый рынок — Яшил Базар.
"Это настоящий восточный базар, где глаза разбегаются от красок, ароматы пробуждают аппетит, и жалеешь, что у тебя только две руки для переноски покупок. Тут можно попробовать все, начиная от черной белужьей икры, заканчивая редким домашним сортом козьего сыра с шафраном и пряностями, выдержанным в бурдюке ягненка", — рассказывает Алиса.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Покупатель выбирает зелень на продуктовой ярмарке в Баку

Покупатель выбирает зелень на продуктовой ярмарке в Баку
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Покупатель выбирает зелень на продуктовой ярмарке в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Торговые ряды в Старом городе в Баку

Города мира. Баку
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Торговые ряды в Старом городе в Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Покупатель выбирает зелень на продуктовой ярмарке в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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Торговые ряды в Старом городе в Баку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Из сувениров гиды советуют покупать мини-ковры, национальные женские шелковые платки — кегалаи, картины из нефти, украшения, изделия в виде символа страны — граната. Съедобные подарки тоже есть: пахлава, шафран, специи, чай.

Огонь, вода и грязь

Разнообразить путешествие помогут поездки в окрестности Баку. Самое посещаемое место неподалеку от столицы (57 километров) — заповедник Гобустан, славящийся петроглифами и грязевыми вулканами, их там более 350.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкГрязевой вулкан в окрестностях города Гобустан
Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан
Самый большой — Гарадаг, достигает километра в диаметре. Купаться в вулканах опасно для жизни: идет мощный выброс газов и практически нет дна, а вот фотографироваться на этом неземном фоне можно без ограничений.
"Кстати, местная грязь обладает бальнеологическими свойствами, поэтому многие набирают в баночку, чтобы увезти ее с собой для домашних процедур", — говорят в пресс-службе туроператора FUN&SUN (бывший "TUI Россия").
А в горах Гобустана — Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая — много наскальных изображений. Это памятники эпохи каменного века, сцены из жизни людей — от мезолита до средневековья, а также животные и символы. В общем, приезжать сюда можно на целый день.
CC BY 4.0 / The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan / Заповедник Янардаг
Заповедник Янардаг - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC BY 4.0 / The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan /
Заповедник Янардаг
Еще один вариант досуга: экскурсия к природному вечному огню, пылающему с древних времен на склоне холма Янардаг в 27 километрах от Баку. Взметающиеся вверх языки пламени — результат постоянной утечки горючего природного газа из крупного месторождения на территории Апшеронского полуострова. Огненная стена достигает трех метров в длину.
Ну и, конечно, пляжи. Как правило, они расположены за городом, в нескольких километрах от Баку. Есть оборудованные и дикие.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в Баку
Люди отдыхают на пляже в Баку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Люди отдыхают на пляже в Баку
"Ближайшие — в поселке Шихово, в пяти минутах от Баку, — рассказывают в PAC Group. — Но они считаются не самыми чистыми. Более популярные морские курорты с отличными отелями расположены в 30-40 минутах езды. Это Бильгя, Новханы, Нардаран".

Культ еды

"Если у вас в Баку живут друзья, знакомые или просто коллеги по работе, берите с собой одежду на размер больше, — сразу предупреждает Алиса Абдул. — Вас "загуляют" по ресторанам только для своих. Закормят до потери пульса, и минимум плюс один размер вам гарантирован. Здесь настоящий культ еды!"

По ее словам, в Азербайджане готовят более двух тысяч видов плова, существует около тысячи вариантов маринада для приготовления мяса ягненка. Поэтому Алиса рекомендует заранее выписать список блюд, которые хочется попробовать, иначе мук выбора на месте не избежать.
© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкПлов
Плов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Амир Исаев
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Плов
Классический плов из баранины с каштанами, мангал-салат из запеченных баклажанов, долма, кутабы, душребе (суп с мелкими пельмешками), пити (суп из баранины), ленкоранский чай с бакинской пахлавой и вареньем из оливок или айвы — то, что нужно обязательно заказать, если будете в Баку. А еще гранатовое вино и шампанское.
"У нас не принято распивать алкогольные напитки на улице, но практически в любом ресторане и во всех отелях можно их заказать", — говорит Алиса.
На дегустацию национальных блюд отправляйтесь в рестораны "Ширваншах", "Фируза", "Наргиз", Art Club. Но имейте в виду, что повара не делают заготовки и, даже если закажете простой овощной салат, придется подождать, пока ингредиенты нарежут специально для вас.
CC BY-SA 3.0 / Tarkhan Pashazade / Пити в питишницах
Пити в питишницах
1 из 5
Пити в питишницах
CC BY-SA 3.0 / Tarkhan Pashazade /
CC BY-SA 3.0 / Emin Bashirov / Садж
Садж
2 из 5
Садж
CC BY-SA 3.0 / Emin Bashirov /
CC BY-SA 4.0 / Tarkhan Pashazade / Кутаб
Кутаб
3 из 5
Кутаб
CC BY-SA 4.0 / Tarkhan Pashazade /
© Depositphotos / alisafarov Долма
Долма
4 из 5
Долма
© Depositphotos / alisafarov
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПахлава
Пахлава
5 из 5
Пахлава
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
1 из 5
Пити в питишницах
CC BY-SA 3.0 / Tarkhan Pashazade /
2 из 5
Садж
CC BY-SA 3.0 / Emin Bashirov /
3 из 5
Кутаб
CC BY-SA 4.0 / Tarkhan Pashazade /
4 из 5
Долма
© Depositphotos / alisafarov
5 из 5
Пахлава
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Баку большой популярностью пользуется формат чайханы. "Это место, где собираются мужчины, чтобы выпить чай и пообщаться. Там не подают ничего, кроме чая и сладостей. Там не курят кальян, не едят, не пьют алкоголь, там не работают женщины", — рассказывает Алиса Абдул.
Так что, если путешествуете семьей, лучше отправляйтесь на чаепитие в обычное кафе.

В ритме Баку

По словам экспертов, путешествия в Баку сейчас пользуются большим спросом: с апреля начался туристический сезон, продлится он минимум до конца сентября.
Чаще всего россияне интересуются экскурсионными турами, отмечают в пресс-службе PAC Group. Шестидневная поездка в столицу обойдется в 74 тысячи рублей с человека (авиабилеты включены). Вылеты как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в Баку
Люди отдыхают на пляже в Баку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Люди отдыхают на пляже в Баку
У "Русского Экспресса" есть варианты подешевле: от 40 тысяч рублей с человека на четыре ночи, но билеты на самолет придется покупать отдельно. А FUN&SUN предлагает турпакеты на двоих за 133 тысячи. Включено все: перелет, проживание (семь дней), страховка.

"Цены по отношению к прошлому году партнеры не меняли, но они увеличились за счет роста курса валют и повышения стоимости авиабилетов", — уточняют в пресс-службе компании.

Отправиться в путешествие можно и самостоятельно, но потратите, возможно, даже больше. Одни только билеты на самолет стоят сейчас минимум 25 тысяч рублей с человека в одну сторону. Прямые рейсы из Москвы есть. А вот на отеле сэкономить получится: агрегаторы предлагают номера на двоих от 500 рублей в сутки.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТорговля в Старом городе в Баку
Торговля в Старом городе в Баку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Торговля в Старом городе в Баку
Для въезда достаточно загранпаспорта, виза не нужна, если не планируете отдыхать больше 90 дней. А вот ковидные документы понадобятся: в Азербайджане до сих пор просят предъявлять сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) или справку переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет.
"В Баку нет спешки. Здесь совершенно иной темп жизни, никто не ставит себе задач успеть все за 24 часа", — объясняет Алиса Абдул.
Другая философия жизни накладывает отпечаток на все. Так что просто замедляйтесь.
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