https://ria.ru/20220422/baku-1784691828.html

Увидеть Баку и влюбиться: в чем секрет популярности "города контрастов"

Увидеть Баку и влюбиться: в чем секрет популярности "города контрастов" - РИА Новости, 22.04.2022

Увидеть Баку и влюбиться: в чем секрет популярности "города контрастов"

Старинные особняки и небоскребы, запахи моря и специй, извилистые улочки, гостеприимные жители и самый вкусный на свете плов — все это ждет вас в Баку. О том,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:00

2022-04-22T08:00

2022-04-22T08:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Старинные особняки и небоскребы, запахи моря и специй, извилистые улочки, гостеприимные жители и самый вкусный на свете плов — все это ждет вас в Баку. О том, что посмотреть в столице Азербайджана, где попробовать ароматный чай с пахлавой и гранатовое вино, что увезти с собой и о каких правилах помнить, гуляя по "городу контрастов", — в материале РИА Новости.Сердце города"Я влюбился в Баку" — так говорят туристы буквально после первой экскурсии", — рассказывает гид Наиля Сулейман.Причина — бесконечные контрасты. Они повсюду: здесь переплелись Восток и Запад, а современные небоскребы гармонично сочетаются с архитектурой барокко, венецианской готикой и сталинским ампиром. Все это придает столице Азербайджана особый шарм.Сюда стоит приехать, чтобы затеряться в извилистых улочках, пропитанных ароматами моря, специй, инжира и жасмина, погрузиться в историю древнего города, отдохнуть в тенистых парках, а затем понежиться на берегу Каспия, чувствуя, как счастье переполняет настолько, что хочется поделиться.Согласна с этим и Наиля Сулейман. Она считает Ичери-Шехер — так Старый город называют местные — сердцем столицы: за самобытность, восточный колорит и исторический дух.Одна из главных достопримечательностей — Дворец Ширваншахов. Построенный в XV веке, он служил резиденцией монархов. Сейчас там выставочные залы со средневековыми артефактами: коврами, посудой, украшениями, музыкальными инструментами, монетами, оружием.Помимо дворца, на территории комплекса есть Диван-хане (там когда-то проходили заседания суда), мавзолей, мечеть с минаретом, баня. Закладывайте на осмотр минимум три-четыре часа, чтобы ничего не пропустить.Ближе познакомиться с жизнью купцов, которые шли с драгоценным товаром по Великому шелковому пути, помогут караван-сараи. Их в Ичери-Шехер пять: Бухарский, Ханский, Мултаны, Касын-бека и Кичик. В стенах этих "приютов для путешественников" усталые путники могли перекусить, отдохнуть с дороги, обменяться новостями, не переживая за себя и свой караван. Поесть здесь, кстати, можно и сейчас.Обязательно дойдите до символа Старого города — Девичьей башни. "Она окутана тайнами и как истинная леди скрывает свой возраст", — говорит Наиля Сулейман.Гид рекомендует также заглянуть в Музей миниатюрной книги — гордость местных жителей. Внутри больше 5600 экспонатов, но наиболее ценный — самая маленькая книга в мире размером два на два миллиметра! Все ее 22 страницы с текстом и иллюстрациями можно рассмотреть через лупу. Собрание музея внесено в Книгу рекордов Гиннесса."Облико морале""Все здания в Старом городе теснятся "плечом к плечу", запросто можно заблудиться, — объясняет Наиля. — Но стоит произнести фразу "Руссо туристо — облико морале", местные жители все поймут, с радостью помогут выбраться из замысловатых переулков и тупиков, а то и пригласят на чай".Дело в том, что именно в этой части Баку в 1968-м снимали фильм "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая (хотя по сценарию действие разворачивалось в Стамбуле). Можно устроить себе челлендж и пройтись по следам героев: найти ту самую дверь, где знойная красотка соблазняла Горбункова, или улицу, где герои произносили знаменитое: "Черт побери!"Несмотря на то что Азербайджан — светское государство и строгих требований насчет одежды и поведения нет, некоторые правила все равно лучше не нарушать, предупреждает Алиса Абдул."Если вы приехали с любимым человеком, не стоит демонстрировать чувства на улице, — советует она. — Это неприлично по местным меркам". Что касается одежды, девушка может надевать что угодно, если ее сопровождает мужчина, добавляет гид. Но если дама путешествует одна, лучше отказаться от прозрачных блузок и коротких шорт.Эклектика с акцентомПрогуливаясь по улицам Баку, обязательно смотрите по сторонам: повсюду исторические дома, построенные на рубеже XIX-XX веков во времена нефтяного бума, рассказывает Наиля Сулейман. Тогда в стране появилось много миллионеров, на их деньги возводили театры, доходные дома, рестораны, торговые центры, школы. Финансы были неограниченны, фантазия — тоже."Практически каждый особняк в Баку хранит уникальную историю любви или дружбы: бакинские нефтяные магнаты обожали "посвящать" роскошные дома возлюбленным, детям и просто близким людям", — говорит Алиса Абдул.Путешествуя по городам Европы, миллионеры вдохновлялись и, возвратившись домой, заказывали у архитекторов проекты зданий, где одновременно переплетались от трех до восьми стилей, но обязательно с деталями, присущими исламскому зодчеству."Вам часто будет казаться, что вы попали в старый Париж, Рим, Венецию, Вену или Афины, но с легким восточным акцентом, — поясняет гид. — А учитывая, что за последнее десятилетие в Баку построили современные небоскребы футуристических форм из тонированного стекла, семизвездочный отель и искусственный остров (наш ответ Palm Jumeirah), то в последнее время город еще стали называть европейским Дубаем".Получился такой вот мультикультурный мегаполис, вобравший в себя все лучшее и с Востока, и с Запада. За это местную архитектуру Алиса Абдул называет "эклектикой с акцентом".Настроение — романтикаАлиса также советует выделить время на прогулку по набережной Каспийского моря — Бакинскому бульвару. Здесь можно покормить чаек, полюбоваться садом кактусов, устроить шопинг в одном из торговых центров, прокатиться с гондольером по бакинской Венеции: сети водных каналов и островов.А еще зайти в Музей ковра. Если вы раньше не особо любили эти предметы интерьера, экскурсия поменяет ваше мнение. В коллекции около миллиона изделий, созданных в разных техниках с древних времен и до наших дней. Даже само здание — в виде свернутого ковра.Стоимость входных билетов постоянно меняется, поэтому лучше ее не указывать: любая информация будет неверной, говорит Алиса Абдул. В будни — одна, в выходные и праздники — другая. Влияет даже время года. Лучше всего узнавать ее на месте.Если мало времени, поднимитесь в Нагорный парк: он считается лучшей смотровой площадкой в городе. Отсюда видно Старый город, небоскребы, набережную. За сувенирами и местными продуктами отправляйтесь на Зеленый рынок — Яшил Базар."Это настоящий восточный базар, где глаза разбегаются от красок, ароматы пробуждают аппетит, и жалеешь, что у тебя только две руки для переноски покупок. Тут можно попробовать все, начиная от черной белужьей икры, заканчивая редким домашним сортом козьего сыра с шафраном и пряностями, выдержанным в бурдюке ягненка", — рассказывает Алиса.Из сувениров гиды советуют покупать мини-ковры, национальные женские шелковые платки — кегалаи, картины из нефти, украшения, изделия в виде символа страны — граната. Съедобные подарки тоже есть: пахлава, шафран, специи, чай.Огонь, вода и грязьРазнообразить путешествие помогут поездки в окрестности Баку. Самое посещаемое место неподалеку от столицы (57 километров) — заповедник Гобустан, славящийся петроглифами и грязевыми вулканами, их там более 350.Самый большой — Гарадаг, достигает километра в диаметре. Купаться в вулканах опасно для жизни: идет мощный выброс газов и практически нет дна, а вот фотографироваться на этом неземном фоне можно без ограничений. "Кстати, местная грязь обладает бальнеологическими свойствами, поэтому многие набирают в баночку, чтобы увезти ее с собой для домашних процедур", — говорят в пресс-службе туроператора FUN&SUN (бывший "TUI Россия").А в горах Гобустана — Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая — много наскальных изображений. Это памятники эпохи каменного века, сцены из жизни людей — от мезолита до средневековья, а также животные и символы. В общем, приезжать сюда можно на целый день.Еще один вариант досуга: экскурсия к природному вечному огню, пылающему с древних времен на склоне холма Янардаг в 27 километрах от Баку. Взметающиеся вверх языки пламени — результат постоянной утечки горючего природного газа из крупного месторождения на территории Апшеронского полуострова. Огненная стена достигает трех метров в длину.Ну и, конечно, пляжи. Как правило, они расположены за городом, в нескольких километрах от Баку. Есть оборудованные и дикие."Ближайшие — в поселке Шихово, в пяти минутах от Баку, — рассказывают в PAC Group. — Но они считаются не самыми чистыми. Более популярные морские курорты с отличными отелями расположены в 30-40 минутах езды. Это Бильгя, Новханы, Нардаран".Культ едыПо ее словам, в Азербайджане готовят более двух тысяч видов плова, существует около тысячи вариантов маринада для приготовления мяса ягненка. Поэтому Алиса рекомендует заранее выписать список блюд, которые хочется попробовать, иначе мук выбора на месте не избежать.Классический плов из баранины с каштанами, мангал-салат из запеченных баклажанов, долма, кутабы, душребе (суп с мелкими пельмешками), пити (суп из баранины), ленкоранский чай с бакинской пахлавой и вареньем из оливок или айвы — то, что нужно обязательно заказать, если будете в Баку. А еще гранатовое вино и шампанское."У нас не принято распивать алкогольные напитки на улице, но практически в любом ресторане и во всех отелях можно их заказать", — говорит Алиса.На дегустацию национальных блюд отправляйтесь в рестораны "Ширваншах", "Фируза", "Наргиз", Art Club. Но имейте в виду, что повара не делают заготовки и, даже если закажете простой овощной салат, придется подождать, пока ингредиенты нарежут специально для вас.В Баку большой популярностью пользуется формат чайханы. "Это место, где собираются мужчины, чтобы выпить чай и пообщаться. Там не подают ничего, кроме чая и сладостей. Там не курят кальян, не едят, не пьют алкоголь, там не работают женщины", — рассказывает Алиса Абдул.Так что, если путешествуете семьей, лучше отправляйтесь на чаепитие в обычное кафе.В ритме БакуПо словам экспертов, путешествия в Баку сейчас пользуются большим спросом: с апреля начался туристический сезон, продлится он минимум до конца сентября.Чаще всего россияне интересуются экскурсионными турами, отмечают в пресс-службе PAC Group. Шестидневная поездка в столицу обойдется в 74 тысячи рублей с человека (авиабилеты включены). Вылеты как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары.У "Русского Экспресса" есть варианты подешевле: от 40 тысяч рублей с человека на четыре ночи, но билеты на самолет придется покупать отдельно. А FUN&SUN предлагает турпакеты на двоих за 133 тысячи. Включено все: перелет, проживание (семь дней), страховка.Отправиться в путешествие можно и самостоятельно, но потратите, возможно, даже больше. Одни только билеты на самолет стоят сейчас минимум 25 тысяч рублей с человека в одну сторону. Прямые рейсы из Москвы есть. А вот на отеле сэкономить получится: агрегаторы предлагают номера на двоих от 500 рублей в сутки.Для въезда достаточно загранпаспорта, виза не нужна, если не планируете отдыхать больше 90 дней. А вот ковидные документы понадобятся: в Азербайджане до сих пор просят предъявлять сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) или справку переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет."В Баку нет спешки. Здесь совершенно иной темп жизни, никто не ставит себе задач успеть все за 24 часа", — объясняет Алиса Абдул.Другая философия жизни накладывает отпечаток на все. Так что просто замедляйтесь.

https://ria.ru/20220420/vladikavkaz-1783101516.html

https://ria.ru/20220403/serbiya-1781036407.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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