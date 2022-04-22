https://ria.ru/20220422/babushka-1784862267.html

В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ

В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 22.04.2022

В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ

Баннер с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появился на одной из автобусных... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:14

2022-04-22T11:14

2022-04-22T16:17

обострение ситуации в днр и лнр

александр гусев (государственный служащий)

белгород

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ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Баннер с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появился на одной из автобусных остановок Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Остановка находится на улице 21-го МЮДа (Международного юношеского дня, который отмечался с 1915 по 1945 год, затем его переименовали во Всемирный день молодежи). Баннер наклеил на нее хозяин соседнего продуктового магазина, который ранее уже благоустроил территорию вокруг и построил детскую площадку.Подобные рисунки появились и в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптуру бабушки с советским флагом поставят в Воронеже ко Дню Победы.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским знаменем. Нежданные гости отобрали его у женщины и стали топтать, после чего предложили пенсионерке взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр гусев (государственный служащий), белгород, ярославль, екатеринбург, в мире, украина, вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика