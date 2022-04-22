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В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/babushka-1784862267.html
В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ
В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 22.04.2022
В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ
Баннер с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появился на одной из автобусных... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:14
2022-04-22T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
александр гусев (государственный служащий)
белгород
ярославль
екатеринбург
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Баннер с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появился на одной из автобусных остановок Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Остановка находится на улице 21-го МЮДа (Международного юношеского дня, который отмечался с 1915 по 1945 год, затем его переименовали во Всемирный день молодежи). Баннер наклеил на нее хозяин соседнего продуктового магазина, который ранее уже благоустроил территорию вокруг и построил детскую площадку.Подобные рисунки появились и в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптуру бабушки с советским флагом поставят в Воронеже ко Дню Победы.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским знаменем. Нежданные гости отобрали его у женщины и стали топтать, после чего предложили пенсионерке взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
белгород
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луганск
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александр гусев (государственный служащий), белгород, ярославль, екатеринбург, в мире, украина, вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика
11:14 22.04.2022 (обновлено: 16:17 22.04.2022)
 
В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ

В Луганске остановку украсили баннером с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ

© РИА НовостиБаннер с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, на автобусной остановке в Луганске
Баннер с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, на автобусной остановке в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости
Баннер с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, на автобусной остановке в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Баннер с украинской бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появился на одной из автобусных остановок Луганска, передает корреспондент РИА Новости.
Остановка находится на улице 21-го МЮДа (Международного юношеского дня, который отмечался с 1915 по 1945 год, затем его переименовали во Всемирный день молодежи). Баннер наклеил на нее хозяин соседнего продуктового магазина, который ранее уже благоустроил территорию вокруг и построил детскую площадку.
Подобные рисунки появились и в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптуру бабушки с советским флагом поставят в Воронеже ко Дню Победы.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским знаменем. Нежданные гости отобрали его у женщины и стали топтать, после чего предложили пенсионерке взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

Скульптур Александр Ивченко во время работы над скульптурой украинской бабушки в мастерской в Воронеже
1 из 7

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в мастерской в Воронеже
2 из 7

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

Скульптур Александр Ивченко около скульптуры украинской бабушки в мастерской в Воронеже
3 из 7

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в мастерской в Воронеже
4 из 7

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске
5 из 7

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске
6 из 7

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске
7 из 7

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 7

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 7

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр Гусев (государственный служащий)БелгородЯрославльЕкатеринбургВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
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