В Луганске остановку украсили баннером с бабушкой, давшей отпор ВСУ

В Луганске остановку украсили баннером с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ
Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.
Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.
Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.
Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.
Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.
Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.
Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.
Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.
Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.
Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.
Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.
Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.
Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".
Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".
Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.
Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.
Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.
Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.
Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.
Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.
Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".