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Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/babushka-1784516522.html
Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников
Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников - РИА Новости, 20.04.2022
Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников
История пожилой женщины, которая дала отпор украинским военным, никого не оставила равнодушным, художники и скульпторы посвящают ей свои произведения. Новые... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:00
2022-04-20T17:35
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обострение ситуации в днр и лнр
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воронеж
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История пожилой женщины, которая дала отпор украинским военным, никого не оставила равнодушным, художники и скульпторы посвящают ей свои произведения. Новые достопримечательности — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, украина, воронеж, мурманск, ситуация в днр и лнр
17:00 20.04.2022 (обновлено: 17:35 20.04.2022)
 

Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников

Читать ria.ru в
История пожилой женщины, которая дала отпор украинским военным, никого не оставила равнодушным, художники и скульпторы посвящают ей свои произведения. Новые достопримечательности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ с красным знаменем в руках.

Скульптур Александр Ивченко во время работы над скульптурой украинской бабушки в мастерской в Воронеже
1 из 7

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ с красным знаменем в руках.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в мастерской в Воронеже
2 из 7

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

Скульптур Александр Ивченко около скульптуры украинской бабушки в мастерской в Воронеже
3 из 7

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в мастерской в Воронеже
4 из 7

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске
5 из 7

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске
6 из 7

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске
7 из 7

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

© РИА Новости / Павел Львов
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