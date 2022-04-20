https://ria.ru/20220420/babushka-1784516522.html

Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников

Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников - РИА Новости, 20.04.2022

Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников

История пожилой женщины, которая дала отпор украинским военным, никого не оставила равнодушным, художники и скульпторы посвящают ей свои произведения. Новые... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:00

2022-04-20T17:00

2022-04-20T17:35

фото

обострение ситуации в днр и лнр

украина

воронеж

мурманск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784499332_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_c77cf65338595e0cd473305ecc74c140.jpg

История пожилой женщины, которая дала отпор украинским военным, никого не оставила равнодушным, художники и скульпторы посвящают ей свои произведения. Новые достопримечательности — в фотоленте Ria.ru.

украина

воронеж

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, украина, воронеж, мурманск, ситуация в днр и лнр