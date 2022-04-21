https://ria.ru/20220421/viza-1784745827.html

Совфед рассмотрит ужесточение визовых правил для граждан европейских стран

Совфед рассмотрит ужесточение визовых правил для граждан европейских стран - РИА Новости, 21.04.2022

Совфед рассмотрит ужесточение визовых правил для граждан европейских стран

Совет Федерации на заседании во вторник 26 апреля рассмотрит закон, приостанавливающий действие положений международных договоров РФ с Европейским сообществом и РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:31

2022-04-21T16:31

2022-04-21T16:31

в мире

россия

евросоюз

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник 26 апреля рассмотрит закон, приостанавливающий действие положений международных договоров РФ с Европейским сообществом и рядом других европейских стран об упрощении выдачи гражданам виз. Приостановка соглашений, в частности, коснется Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии.Сенаторы рассмотрят изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", нововведения касаются особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств. В повестке также значится межправсоглашение с Узбекистаном о порядке пребывания граждан двух стран на территории договаривающегося государства.Совфед заслушает доклад генпрокурора РФ Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2021 год, а также выступление гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева о вкладе госкорпорации в достижение национальных задач и технологическое обновление страны.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии