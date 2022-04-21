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Совфед рассмотрит ужесточение визовых правил для граждан европейских стран - РИА Новости, 21.04.2022
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Совфед рассмотрит ужесточение визовых правил для граждан европейских стран
Совфед рассмотрит ужесточение визовых правил для граждан европейских стран - РИА Новости, 21.04.2022
Совфед рассмотрит ужесточение визовых правил для граждан европейских стран
Совет Федерации на заседании во вторник 26 апреля рассмотрит закон, приостанавливающий действие положений международных договоров РФ с Европейским сообществом и РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:31
2022-04-21T16:31
в мире
россия
евросоюз
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник 26 апреля рассмотрит закон, приостанавливающий действие положений международных договоров РФ с Европейским сообществом и рядом других европейских стран об упрощении выдачи гражданам виз. Приостановка соглашений, в частности, коснется Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии.Сенаторы рассмотрят изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", нововведения касаются особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств. В повестке также значится межправсоглашение с Узбекистаном о порядке пребывания граждан двух стран на территории договаривающегося государства.Совфед заслушает доклад генпрокурора РФ Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2021 год, а также выступление гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева о вкладе госкорпорации в достижение национальных задач и технологическое обновление страны.
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в мире, россия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии
16:31 21.04.2022
 
Совфед рассмотрит ужесточение визовых правил для граждан европейских стран

Совфед рассмотрит отмену упрощенных визовых правил для граждан европейских стран

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник 26 апреля рассмотрит закон, приостанавливающий действие положений международных договоров РФ с Европейским сообществом и рядом других европейских стран об упрощении выдачи гражданам виз. Приостановка соглашений, в частности, коснется Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии.
Сенаторы рассмотрят изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", нововведения касаются особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств. В повестке также значится межправсоглашение с Узбекистаном о порядке пребывания граждан двух стран на территории договаривающегося государства.
Совфед заслушает доклад генпрокурора РФ Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2021 год, а также выступление гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева о вкладе госкорпорации в достижение национальных задач и технологическое обновление страны.
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