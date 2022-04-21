https://ria.ru/20220421/ubezhische-1784742581.html

Право политического убежища в России

Право политического убежища в России - РИА Новости, 21.04.2022

Право политического убежища в России

Политическое убежище – предоставление государством иностранцу или лицу без гражданства, преследуемому за политические убеждения или деятельность в государстве... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:33

2022-04-21T16:33

2022-04-21T16:33

справки

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784745059_0:231:3076:1961_1920x0_80_0_0_63fb06b3048684ffc269252f10a2fd06.jpg

Политическое убежище – предоставление государством иностранцу или лицу без гражданства, преследуемому за политические убеждения или деятельность в государстве своего гражданства или обычного проживания, возможности находиться на своей территории и защиты от преследования. Убежище может предоставляться не только на территории страны, но и в дипломатическом представительстве, расположенном за рубежом. Право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться им закрепляется во Всеобщей декларации прав человека (статья 14). Принципы, которыми государства должны руководствоваться в своей практике в отношении предоставления убежища, зафиксированы в Декларации о территориальном убежище (1967), принятой Генеральной Ассамблеей ООН в качестве рекомендации. Предоставление убежища является мирным и гуманным актом, который не может рассматриваться как недружественный и должен уважаться другими государствами.Статья 63 Конституции Российской Федерации гласит, что Россия предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации.Порядок предоставления Россией политического убежища предусмотрен указом президента РФ от 2 июля 1997 года № 746, которым утверждено соответствующее Положение.Положение устанавливает, что РФ предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства с учетом государственных интересов Российской Федерации на основании общепризнанных принципов и норм международного права в соответствии с Конституцией Российской Федерации.Политическое убежище предоставляется лицам, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права.При этом принимается во внимание, что преследование направлено непосредственно против лица, обратившегося с ходатайством о предоставлении политического убежища.Предоставление Российской Федерацией политического убежища производится указом президента РФ.Лицо, которому предоставлено политическое убежище, пользуется на территории России правами и свободами и несет обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных для иностранных граждан и лиц без гражданства федеральным законом или международным договором РФ.Предоставление политического убежища распространяется и на членов семьи лица, получившего политическое убежище, при условии их согласия с ходатайством. Согласие детей, не достигших 14-летнего возраста, не требуется.Лицо, которому Российской Федерацией предоставлено политическое убежище, утрачивает право на предоставленное политическое убежище в случаях:– возврата в страну своей гражданской принадлежности или страну своего обычного местожительства;– выезда на жительство в третью страну;– добровольного отказа от политического убежища на территории Российской Федерации;– приобретения гражданства Российской Федерации или гражданства другой страны.Утрата политического убежища определяется комиссией по вопросам гражданства при президенте РФ по представлению МВД РФ на основании заключений МИД РФ и ФСБ РФ.Лицо может быть лишено предоставленного ему Россией политического убежища по соображениям государственной безопасности, а также если это лицо занимается деятельностью, противоречащей целям и принципам Организации Объединенных Наций, либо если оно совершило преступление и в отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда.Лишение политического убежища производится указом президента России.Лицо, желающее получить политическое убежище на территории Российской Федерации, обязано в течение семи дней по прибытии на территорию РФ или с момента возникновения обстоятельств, не позволяющих этому лицу вернуться в страну своей гражданской принадлежности либо в страну своего обычного местожительства, обратиться лично в территориальный орган МВД РФ по месту своего пребывания с письменным ходатайством. Указанное ходатайство не может быть подано в форме электронного документа. При наличии достаточных оснований для рассмотрения ходатайство направляется в Министерство внутренних дел РФ.На период рассмотрения ходатайства обратившемуся лицу выдается справка установленного образца, которая, наряду с документом, удостоверяющим его личность, является подтверждением законного пребывания данного лица на территории России. Справка не может быть выдана в форме электронного документа. После принятия решения по ходатайству справка изымается органом, ее выдавшим.Министерство внутренних дел РФ рассматривает поступившие ходатайства, запрашивает заключения Министерства иностранных дел РФ и Федеральной службы безопасности РФ, после чего направляет все материалы в комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации со своим заключением о возможности и целесообразности предоставления лицу политического убежища Российской Федерацией.Комиссия по вопросам гражданства при президенте РФ рассматривает ходатайства и материалы к ним и вносит свои предложения по каждому ходатайству президенту Российской Федерации для принятия им решения.Срок рассмотрения ходатайств в Министерстве внутренних дел РФ, Министерстве иностранных дел РФ, Федеральной службе безопасности РФ не должен превышать одного месяца в каждом из этих органов.Указ президента РФ о предоставлении Российской Федерацией политического убежища лицу вступает в силу со дня его подписания.Министерство внутренних дел РФ в 7-дневный срок со дня издания указа президента РФ уведомляет лицо, ходатайствующее о предоставлении Россией политического убежища, через свои территориальные органы о принятом решении.В случае отклонения ходатайства лицу сообщается, что его дальнейшее пребывание регулируется законодательством Российской Федерации, определяющим порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ.Лицу, которому предоставлено Российской Федерацией политическое убежище, а также членам его семьи выдается свидетельство установленного образца по месту обращения лица с ходатайством. Свидетельство не может быть выдано в форме электронного документа.Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъектам Российской Федерации на основании свидетельства о предоставлении Российской Федерацией политического убежища оформляют лицам, указанным выше, вид на жительство.По данным СМИ, за последние десятилетия Россия никому не дала политического убежища. Последний раз решения о предоставлении политического убежища принимались в России в 1992 году: спецуказом Бориса Ельцина его получил бывший аспирант МГУ гражданин КНДР Ким Мыонг Сай. Тогда же, по данным СМИ, фактически получил политическое убежище свергнутый президент Азербайджана Аяз Муталибов, против которого на родине было возбуждено уголовное дело. В последние годы Россия предоставила некоторым известным персонам временное убежище. В частности, в августе 2013 году временное убежище в России получил экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден. В последующем Сноуден получил вид на жительство в России. Право на временное убежище в России также получил бывший президент Украины Виктор Янукович. 21 апреля 2022 года стало известно, что лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, политика