https://ria.ru/20220421/kiva-1784710111.html

Экс-депутат Рады Кива запросил политическое убежище в России

Экс-депутат Рады Кива запросил политическое убежище в России - РИА Новости, 21.04.2022

Экс-депутат Рады Кива запросил политическое убежище в России

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:15

2022-04-21T14:15

2022-04-21T14:31

илья кива

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти."В этот непростой период для России, которая взяла на себя миссию освобождения Украины, я хочу и готов разделить все тягости. Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ", - говорится в тексте открытого письма к президенту РФ, опубликованному Кивой в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zelenskiy-1781077495.html

https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илья кива, в мире, украина, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр