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Сноуден заявил о намерении получить российское гражданство
Сноуден заявил о намерении получить российское гражданство
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:59
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россия
эдвард сноуден
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.При этом Сноуден отметил, что они с женой останутся американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности — свободы высказывать свое мнение. Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей.Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы американца в России, рассказал, что в конце декабря у Сноудена и его супруги должен родиться ребенок, по месту рождения он получит российское гражданство. Сегодня юрист подтвердил РИА Новости, что его подопечный собирает необходимые для нового статуса документы.Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года он получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017-го вид на жительство продлили до 2020 года. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный документ.В Россию к Сноудену переехала его подруга Линдси Миллс, здесь они тайно поженились.
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россия, эдвард сноуден, общество

Сноуден заявил о намерении получить российское гражданство

08:59 02.11.2020 (обновлено: 10:59 02.11.2020)
 
© AP Photo / Armando FrancaЭдвард Сноуден общается по видеосвязи с участникам технологической конференции Web Summit в Лиссабоне
Эдвард Сноуден общается по видеосвязи с участникам технологической конференции Web Summit в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Armando Franca
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.

"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем (заявление. — Прим. ред.) на двойное американо-российское гражданство", — написал он в твиттере.

При этом Сноуден отметил, что они с женой останутся американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности — свободы высказывать свое мнение. Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей.
Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы американца в России, рассказал, что в конце декабря у Сноудена и его супруги должен родиться ребенок, по месту рождения он получит российское гражданство. Сегодня юрист подтвердил РИА Новости, что его подопечный собирает необходимые для нового статуса документы.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года он получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017-го вид на жительство продлили до 2020 года. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный документ.
В Россию к Сноудену переехала его подруга Линдси Миллс, здесь они тайно поженились.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 14:43
Хоть до старости. Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
 
РоссияЭдвард СноуденОбщество
 
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