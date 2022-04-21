https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784811419.html

День 57-й: Мариуполь взят окончательно, штурм "Азовстали" отменен

День 57-й: Мариуполь взят окончательно, штурм "Азовстали" отменен - РИА Новости, 21.04.2022

День 57-й: Мариуполь взят окончательно, штурм "Азовстали" отменен

Президент России Владимир Путин принял решение отменить штурм завода в Мариуполе "Азовсталь", в то же время российская сторона заявила об освобождении города. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:12

2022-04-21T22:12

2022-04-21T22:12

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сергей шойгу

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россия

мариуполь

украина

министерство обороны сша

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение отменить штурм завода в Мариуполе "Азовсталь", в то же время российская сторона заявила об освобождении города.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.В то же время Шойгу отмечал, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе сейчас блокирована украинская группировка из более 2 тысяч человек, а на штурм "Азовстали" потребовалось бы три-четыре дня.Путин назвал штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразным, приказал отменить его, заявив, что" не нужно лезть в катакомбы", надо заблокировать промышленную так, чтобы "муха не пролетела".При это президент попросил министра обороны еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ гарантирует им жизнь и медицинскую помощь.Несмотря на остающуюся на заводе украинскую группировку, Шойгу заявил, что Мариуполь уже освобожден – Путин назвал это успехом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что остающиеся на "Азовстали" украинские силы не повлияют на налаживание мирной жизни в Мариуполе. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят "окончательно и бесповоротно", город зачищен от националистов.Удары по объектам украинских войскМинистерство обороны в ходе вечернего брифинга сообщило, что российские ракетные войска и артиллерия поразили за день 450 объектов украинских войск, авиация РФ - 64 военных объекта, высокоточными ракетами нанесены удары по 14 украинским военным объектам.Кроме того, с начала операции вооруженные силы РФ уничтожили на Украине более 500 беспилотников и почти 2,5 тысячи танков и других боевых машин.Дорога на Харьков, военное положениеМинистр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет сообщил о выходе войск на границу Харьковской области и освобождении дорогу на Харьков. Это облегчит доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы Харьковской области. Кроме того, в ЛНР, как сообщили в министерстве обороны РФ, освобожден город Кременная.В ДНР сообщали, что украинские войска выпустили более 100 снарядов и мин по шести населенным пунктам, территория ЛНР также подвергалась обстрелу с украинской стороны. В результате обстрелов со стороны украинских войск, как сообщили в ДНР, пострадали 16 мирных жителей, в том числе в Мариуполе.Парламент Украины продлил действие военного положения, срок которого истекает 25 апреля, на 30 дней.Специальные БПЛАПрезидент США Джо Байдена объявил о новой военной помощи Украине. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, новый пакет военной помощи США Украине на 800 миллионов долларов включает среди прочего 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник.Речь идет о беспилотных воздушных системах Phoenix Ghost, которые, как сообщили в оборонном ведомстве США, были разработаны специально под нужды украинских военных.В свою очередь, заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, о чем Россия прямо говорит американской стороне.Гумпомощь и провокацияМинобороны РФ сообщило об эвакуации более 900 тысяч жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с 24 февраля, а также отметило, что российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех, в том числе трех заявленных украинской стороной, гуманитарных коридорах.Коме того, Россия передала на Украину уже почти 14 тысяч тонн гумпомощи.Министерство также отметило, что украинская сторона провела провокацию в Николаевской области, где боевики теробороны с использованием машин со знаком Z грабили местное население для дискредитации российских вооруженных сил.В ведомстве также заявили, что международные организации, в том числе МККК, приостанавливают поставки гумпомощи в Одессу из-за хищений военными администрациями еды и лекарств.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784791443.html

https://ria.ru/20220421/kharkov-1784634334.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/bespilotniki-1784806132.html

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784771359.html

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СОБР "Ахмат": "Мариуполь полностью очищен" Кадыров: Мариуполь взят окончательно и бесповоротно, вся территория планомерно зачищена от националистов 2022-04-21T22:12 true PT0M29S

Минобороны РФ о пораженной технике ВСУ В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов. В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей. Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье. 2022-04-21T22:12 true PT1M52S

Отправка гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область Русская гуманитарная миссия и международная общественная организация "Внуки" отправили около 7,5 тонны гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область, сообщил генеральный директор миссии Сергей Шевчук 2022-04-21T22:12 true PT0M43S

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Дарья Буймова

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