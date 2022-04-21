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Глава МИД Швеции призвала ускорить анализ заявки на вступление в НАТО - РИА Новости, 21.04.2022
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Глава МИД Швеции призвала ускорить анализ заявки на вступление в НАТО
Глава МИД Швеции призвала ускорить анализ заявки на вступление в НАТО - РИА Новости, 21.04.2022
Глава МИД Швеции призвала ускорить анализ заявки на вступление в НАТО
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает необходимым ускорить подготовку анализа политики в области безопасности, в котором будет рассмотрен вопрос о... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:39
2022-04-21T14:45
в мире
мария захарова
йенс столтенберг
владимир путин
украина
россия
швеция
нато
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ЦЮРИХ (Швейцария), 21 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает необходимым ускорить подготовку анализа политики в области безопасности, в котором будет рассмотрен вопрос о возможном вступлении страны в НАТО, сообщает радиостанция Radio Sweden.Уточняется, что доклад планировалось представить 31 мая, однако Линде настаивает на том, чтобы соответствующая работа была завершена 13 мая."Она (Линде) заявляет Radio Sweden, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться, Финляндия уже представила свой анализ. Таким образом, на Швецию оказывается давление, чтобы она поторопилась", - говорится в сообщении.В среду Radio Sweden со ссылкой на результаты опроса сообщала, что число сторонников присоединения к альянсу в Швеции выросло с 51% в марте до 57% в апреле.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швеция и Финляндия должны понимать последствия возможного вступления в НАТО для двусторонних отношений с Россией, а также то, как это скажется на европейской системе безопасности.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220420/nato-1784520486.html
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в мире, мария захарова, йенс столтенберг, владимир путин, украина, россия, швеция, нато, анн линде (мид швеции)
14:39 21.04.2022 (обновлено: 14:45 21.04.2022)
 
Глава МИД Швеции призвала ускорить анализ заявки на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Линде призвала ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Швеции Анн Линде
Глава МИД Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Глава МИД Швеции Анн Линде. Архивное фото
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ЦЮРИХ (Швейцария), 21 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает необходимым ускорить подготовку анализа политики в области безопасности, в котором будет рассмотрен вопрос о возможном вступлении страны в НАТО, сообщает радиостанция Radio Sweden.
Уточняется, что доклад планировалось представить 31 мая, однако Линде настаивает на том, чтобы соответствующая работа была завершена 13 мая.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 16:04
Глава МИД Финляндии призвал принять решение по НАТО одновременно с Швецией
"Она (Линде) заявляет Radio Sweden, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться, Финляндия уже представила свой анализ. Таким образом, на Швецию оказывается давление, чтобы она поторопилась", - говорится в сообщении.
В среду Radio Sweden со ссылкой на результаты опроса сообщала, что число сторонников присоединения к альянсу в Швеции выросло с 51% в марте до 57% в апреле.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швеция и Финляндия должны понимать последствия возможного вступления в НАТО для двусторонних отношений с Россией, а также то, как это скажется на европейской системе безопасности.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:09
В Британии потребовали распустить НАТО
 
В миреМария ЗахароваЙенс СтолтенбергВладимир ПутинУкраинаРоссияШвецияНАТОАнн Линде (МИД Швеции)
 
 
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