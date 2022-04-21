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Россия успешно испытала межконтинентальную ракету "Сармат" - РИА Новости, 21.04.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220421/sarmat-1784618203.html
Россия успешно испытала межконтинентальную ракету "Сармат"
Россия успешно испытала межконтинентальную ракету "Сармат" - РИА Новости, 21.04.2022
Россия успешно испытала межконтинентальную ракету "Сармат"
Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" на космодроме Плесецк. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T04:06
2022-04-21T08:40
новое оружие россии
безопасность
владимир путин
сергей каракаев
дмитрий рогозин
россия
красноярский край
сша
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" на космодроме Плесецк."Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета", — отметили в ведомстве. В Министерство обороны уточнили, что это первый пуск в программе госиспытаний.Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием "Сармата", отметив, что данное оружие не имеет аналогов в мире. Также глава государства выразил благодарность создателям комплекса. "Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса. Кто внес свой интеллектуальный вклад в решение поставленных задач, - сказал Путин.Как заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, США были заранее предупреждены Россией об испытании "Сармата" и не воспринимают пуск как угрозу.Боевое оснащениеКак сообщили в Министерстве обороны, у "Сармата" относительно предшественниц радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета и имеет уникальные характеристики, которые позволяют комплексу гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.На сегодняшний день "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России, указали в военном ведомстве.МБР тяжелого класса"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн.По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, первый полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае. Он добавил, что на сегодняшний день в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края ведутся работы по подготовке инфраструктуры для первого полка этих ракет.Как заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, корпорация планирует начать серийные поставки "Сармата" РВСН осенью. Данный комплекс - изделие исключительно российской кооперации промышленности.
https://ria.ru/20210813/topol-1745526740.html
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Шойгу показал Путину первый пуск ракетного комплекса "Сармат"
Шойгу показал Путину первый пуск ракетного комплекса "Сармат"
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безопасность, владимир путин, сергей каракаев, дмитрий рогозин, россия, красноярский край, сша, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны сша, роскосмос, сармат (ракета)
04:06 21.04.2022 (обновлено: 08:40 21.04.2022)
 
Россия успешно испытала межконтинентальную ракету "Сармат"

Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" с Плесецка

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" на космодроме Плесецк.
"Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета", — отметили в ведомстве. В Министерство обороны уточнили, что это первый пуск в программе госиспытаний.
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Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием "Сармата", отметив, что данное оружие не имеет аналогов в мире. Также глава государства выразил благодарность создателям комплекса. "Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса. Кто внес свой интеллектуальный вклад в решение поставленных задач, - сказал Путин.
Как заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, США были заранее предупреждены Россией об испытании "Сармата" и не воспринимают пуск как угрозу.

Боевое оснащение

Как сообщили в Министерстве обороны, у "Сармата" относительно предшественниц радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета и имеет уникальные характеристики, которые позволяют комплексу гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.
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На сегодняшний день "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России, указали в военном ведомстве.

МБР тяжелого класса

"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн.
По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, первый полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае. Он добавил, что на сегодняшний день в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края ведутся работы по подготовке инфраструктуры для первого полка этих ракет.
Как заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, корпорация планирует начать серийные поставки "Сармата" РВСН осенью. Данный комплекс - изделие исключительно российской кооперации промышленности.
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Новое оружие РоссииБезопасностьВладимир ПутинСергей КаракаевДмитрий РогозинРоссияКрасноярский крайСШАРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны СШАРоскосмосСармат (ракета)
 
 
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