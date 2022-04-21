13:19 21.04.2022 (обновлено: 13:53 21.04.2022)
Британия ввела санкции против 26 российских граждан и компаний
Британия расширила санкционный список на 26 российских граждан и компаний
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список на 26 граждан и компаний России, следует из опубликованного британским правительством документа.
В частности, под санкции попали официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Кроме того, Британия ввела санкции в отношении главы ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Также британские санкции введены в отношении ГТЛК, концерна "Калашников", РКЦ "Прогресс" и ряда других предприятий.
Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
Ранее Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей. В частности, въезд в страну был закрыт для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД Элизабет Трасс.
8 апреля, 21:25Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
В соответствии с российским законодательством высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Законодательство не запрещает госслужащим иметь в собственности недвижимость за рубежом, однако они обязаны указывать соответствующие данные о принадлежащем им имуществе в ежегодной декларации.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
3 апреля, 08:00Торговля в блокаде. Как повезут зарубежные товары в Россию