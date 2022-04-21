https://ria.ru/20220421/rakety-1784654320.html

У боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до Таганрога

У боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до Таганрога - РИА Новости, 21.04.2022

У боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до Таганрога

Украинские вооруженные формирования в Мариуполе имели тактические ракетные комплексы "Точка-У", способные поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:05

2022-04-21T11:05

2022-04-21T11:05

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

игорь конашенков

россия

мариуполь

таганрог

александр семенов (батальон "восток")

в мире

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования в Мариуполе имели тактические ракетные комплексы "Точка-У", способные поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы "Точка-У". У "Точки-У" 120 километров дальность, а наш Таганрог – 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится", - сказал министр.Он добавил, что в городе были созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и заблокированы плавкранами.Министр уточнил, что в Мариуполе у украинской стороны было 179 танков и боевых бронированных машин, 170 орудий и минометов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

россия

мариуполь

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, игорь конашенков, россия, мариуполь, таганрог, александр семенов (батальон "восток"), в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу