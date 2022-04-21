https://ria.ru/20220421/puteshestviya-1784489493.html
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 21.04.2022
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
Эксперты рассказали, какие гостиницы выбирают туристы на майские праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T00:40
2022-04-21T00:40
2022-04-21T00:40
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
санкт-петербург
москва
праздники
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8c23564ccbffa23f845b425613800486.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие гостиницы выбирают туристы на майские праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований на период с 1 по 15 мая и выяснили, что самые популярные маршруты для путешествий — две столицы и Сочи.Лидер — Санкт-Петербург, гостиницы в этом городе оплатили 18 процентов туристов. Это на 130 процентов больше, чем в прошлом году.Вторую строчку списка заняла Москва, куда отправятся 12 процентов пользователей. Доля этого направления за год сократилась на 19 процентов, отмечают аналитики сервиса.Провести праздники в Сочи намерены девять процентов путешественников, что в полтора раза больше, чем год назад.В пятерку лидеров вошли Казань (5,3 процента бронирований, прирост за год составил 66 процентов) и Нижний Новгород, куда оформлено 2,6 процента заказов. Спрос на туры в этот город увеличился незначительно.Также эксперты отмечают, что в этом году цена на отели категории две "звезды" и ниже в мае не изменились и составляет в среднем четыре тысячи рублей за ночь. В трехзвездочных гостиницах ночь проживания подорожала в среднем с 4,2 до 5,4 тысячи рублей. За номер в "четверке" придется отдать в среднем восемь тысяч рублей, а в "пятерке" — 20,3 тысячи рублей.За год россияне снизили требования к местам размещения: в прошлом наибольшим спросом пользовались "четверки" (40 процентов бронирований), в этом — "две" звезды, где будут проживать 33 процента путешественников.
https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html
https://ria.ru/20220420/vladikavkaz-1783101516.html
сочи
санкт-петербург
москва
казань
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0bf50f02aa3f872bd40379bc760d5235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, санкт-петербург, москва, праздники, отели, гостиницы, казань, нижний новгород
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
Самыми популярными маршрутами для путешествий на майские выходные стали две столицы и Сочи
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие гостиницы выбирают туристы на майские праздники, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований на период с 1 по 15 мая и выяснили, что самые популярные маршруты для путешествий — две столицы и Сочи.
Лидер — Санкт-Петербург, гостиницы в этом городе оплатили 18 процентов туристов. Это на 130 процентов больше, чем в прошлом году.
Вторую строчку списка заняла Москва, куда отправятся 12 процентов пользователей. Доля этого направления за год сократилась на 19 процентов, отмечают аналитики сервиса.
Провести праздники в Сочи намерены девять процентов путешественников, что в полтора раза больше, чем год назад.
В пятерку лидеров вошли Казань (5,3 процента бронирований, прирост за год составил 66 процентов) и Нижний Новгород, куда оформлено 2,6 процента заказов. Спрос на туры в этот город увеличился незначительно.
Также эксперты отмечают, что в этом году цена на отели категории две "звезды" и ниже в мае не изменились и составляет в среднем четыре тысячи рублей за ночь. В трехзвездочных гостиницах ночь проживания подорожала в среднем с 4,2 до 5,4 тысячи рублей. За номер в "четверке" придется отдать в среднем восемь тысяч рублей, а в "пятерке" — 20,3 тысячи рублей.
За год россияне снизили требования к местам размещения: в прошлом наибольшим спросом пользовались "четверки" (40 процентов бронирований), в этом — "две" звезды, где будут проживать 33 процента путешественников.