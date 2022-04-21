https://ria.ru/20220421/puteshestviya-1784489493.html

Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники

Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 21.04.2022

Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники

Эксперты рассказали, какие гостиницы выбирают туристы на майские праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T00:40

2022-04-21T00:40

2022-04-21T00:40

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие гостиницы выбирают туристы на майские праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований на период с 1 по 15 мая и выяснили, что самые популярные маршруты для путешествий — две столицы и Сочи.Лидер — Санкт-Петербург, гостиницы в этом городе оплатили 18 процентов туристов. Это на 130 процентов больше, чем в прошлом году.Вторую строчку списка заняла Москва, куда отправятся 12 процентов пользователей. Доля этого направления за год сократилась на 19 процентов, отмечают аналитики сервиса.Провести праздники в Сочи намерены девять процентов путешественников, что в полтора раза больше, чем год назад.В пятерку лидеров вошли Казань (5,3 процента бронирований, прирост за год составил 66 процентов) и Нижний Новгород, куда оформлено 2,6 процента заказов. Спрос на туры в этот город увеличился незначительно.Также эксперты отмечают, что в этом году цена на отели категории две "звезды" и ниже в мае не изменились и составляет в среднем четыре тысячи рублей за ночь. В трехзвездочных гостиницах ночь проживания подорожала в среднем с 4,2 до 5,4 тысячи рублей. За номер в "четверке" придется отдать в среднем восемь тысяч рублей, а в "пятерке" — 20,3 тысячи рублей.За год россияне снизили требования к местам размещения: в прошлом наибольшим спросом пользовались "четверки" (40 процентов бронирований), в этом — "две" звезды, где будут проживать 33 процента путешественников.

https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html

https://ria.ru/20220420/vladikavkaz-1783101516.html

сочи

санкт-петербург

москва

казань

нижний новгород

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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