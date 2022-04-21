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Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России - РИА Новости, 21.04.2022
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Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России - РИА Новости, 21.04.2022
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Персонал организации... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:13
2022-04-21T15:13
справки
происшествия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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21 апреля 2022 года в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Персонал организации был эвакуирован. В результате пожара погибли два человека, пострадали 20. 4 апреля 2019 года в городе Дзержинске Нижегородской области на территории испытательного центра АО "ГосНИИ "Кристалл" произошел взрыв. Было разрушено одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава. В короткий срок возгорание потушили. Общая площадь пожара составила 190 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. 1 июня 2019 года в цехе по производству тротила ГосНИИ "Кристал" произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила около 100 квадратных метров. Пострадали 42 человека, 14 из них были госпитализированы. ГосНИИ "Кристалл" – предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.20 января 2017 года в центре Москве в здании в НИИ нейрохирургии имени Бурденко возник пожар. Огонь был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Из горевшего здания были выведены 226 пациентов и 75 человек персонала. Пациенты были размещены в соседних корпусах. Пострадавших не было. 20 февраля 2017 года утром в центре Москвы произошло возгорание на втором этаже здания авиаприборостроительной корпорации "Фазотрон-НИИР". В 9.34 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 50 человек. "Фазотрон-НИИР" – лидер в области создания бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации. Большинство самолетов ОКБ имени А.И. Микояна оснащены радиолокаторами разработки "Фазотрон-НИИР". 16 июня 2011 года пожар произошел в Зеленограде на территории специального конструкторского бюро (СКБ) "Зенит", который является разработчиком и производителем оптико-электронных устройств для защиты бронетанковой и авиационной техники от современного высокоточного оружия – мобильных зенитных комплексов с инфракрасными головками самонаведения. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет. 2 сентября 2010 года возникло возгорание в подвале трехэтажного здания в третьем корпусе НИИ имени Бурденко в Москве. Его площадь составила 15 квадратных метров, никто не пострадал. 2 июля 2010 года произошел в здании НИИ прикладной химии, расположенном в поселке Звездочка Сергиево-Посадского района Подмосковья. Огнем была охвачена вся площадь трехэтажного здания. Никто не пострадал. НИИ прикладной химии – ведущая организация в России в области исследования, разработки, производства и утилизации пиротехнической продукции военного и гражданского назначения. 3 февраля 2007 года в Москве в здании НИИ "Гипромед", принадлежащем Минобороны РФ, возник пожар в помещении на третьем этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен. Жертв и пострадавших не было. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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справки, происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:13 21.04.2022
 

Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар
Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
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21 апреля 2022 года в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Персонал организации был эвакуирован. В результате пожара погибли два человека, пострадали 20.
4 апреля 2019 года в городе Дзержинске Нижегородской области на территории испытательного центра АО "ГосНИИ "Кристалл" произошел взрыв. Было разрушено одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава. В короткий срок возгорание потушили. Общая площадь пожара составила 190 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
1 июня 2019 года в цехе по производству тротила ГосНИИ "Кристал" произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила около 100 квадратных метров. Пострадали 42 человека, 14 из них были госпитализированы.
ГосНИИ "Кристалл" – предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.
20 января 2017 года в центре Москве в здании в НИИ нейрохирургии имени Бурденко возник пожар. Огонь был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Из горевшего здания были выведены 226 пациентов и 75 человек персонала. Пациенты были размещены в соседних корпусах. Пострадавших не было.
20 февраля 2017 года утром в центре Москвы произошло возгорание на втором этаже здания авиаприборостроительной корпорации "Фазотрон-НИИР". В 9.34 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 50 человек. "Фазотрон-НИИР" – лидер в области создания бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации. Большинство самолетов ОКБ имени А.И. Микояна оснащены радиолокаторами разработки "Фазотрон-НИИР".
16 июня 2011 года пожар произошел в Зеленограде на территории специального конструкторского бюро (СКБ) "Зенит", который является разработчиком и производителем оптико-электронных устройств для защиты бронетанковой и авиационной техники от современного высокоточного оружия – мобильных зенитных комплексов с инфракрасными головками самонаведения. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.
2 сентября 2010 года возникло возгорание в подвале трехэтажного здания в третьем корпусе НИИ имени Бурденко в Москве. Его площадь составила 15 квадратных метров, никто не пострадал.
2 июля 2010 года произошел в здании НИИ прикладной химии, расположенном в поселке Звездочка Сергиево-Посадского района Подмосковья. Огнем была охвачена вся площадь трехэтажного здания. Никто не пострадал.
НИИ прикладной химии – ведущая организация в России в области исследования, разработки, производства и утилизации пиротехнической продукции военного и гражданского назначения.
3 февраля 2007 года в Москве в здании НИИ "Гипромед", принадлежащем Минобороны РФ, возник пожар в помещении на третьем этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен. Жертв и пострадавших не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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