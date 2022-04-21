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Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери
Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022
Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери
Огонь вспыхнул в научном учреждении Минобороны России в Твери, персонал эвакуирован, сообщили в командовании гарнизона. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:56
2022-04-21T12:56
2022-04-21T17:09
происшествия
россия
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в оборонном нии в твери
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Огонь вспыхнул в научном учреждении Минобороны России в Твери, персонал эвакуирован, сообщили в командовании гарнизона."Двадцать первого апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Персонал организации эвакуирован. Силами пожарных расчетов МЧС осуществляется тушение", - говорится в сообщении.Причины пожара устанавливаются.Как сообщили ранее РИА Новости в региональном главке МЧС РФ, при пожаре в Твери пострадали 17 человек, из них один погиб.
https://ria.ru/20220421/postradavshiy-1784651165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в оборонном нии в твери
12:56 21.04.2022 (обновлено: 17:09 21.04.2022)
Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери
Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ Минобороны в Твери