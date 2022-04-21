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Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022
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Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери
Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022
Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери
Огонь вспыхнул в научном учреждении Минобороны России в Твери, персонал эвакуирован, сообщили в командовании гарнизона. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:56
2022-04-21T17:09
происшествия
россия
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в оборонном нии в твери
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Огонь вспыхнул в научном учреждении Минобороны России в Твери, персонал эвакуирован, сообщили в командовании гарнизона."Двадцать первого апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Персонал организации эвакуирован. Силами пожарных расчетов МЧС осуществляется тушение", - говорится в сообщении.Причины пожара устанавливаются.Как сообщили ранее РИА Новости в региональном главке МЧС РФ, при пожаре в Твери пострадали 17 человек, из них один погиб.
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происшествия, россия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в оборонном нии в твери
12:56 21.04.2022 (обновлено: 17:09 21.04.2022)
 
Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери

Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ Минобороны в Твери

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
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Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Огонь вспыхнул в научном учреждении Минобороны России в Твери, персонал эвакуирован, сообщили в командовании гарнизона.
"Двадцать первого апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Персонал организации эвакуирован. Силами пожарных расчетов МЧС осуществляется тушение", - говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются.
Как сообщили ранее РИА Новости в региональном главке МЧС РФ, при пожаре в Твери пострадали 17 человек, из них один погиб.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
10:53
При пожаре на химзаводе в Кинешме пострадал один человек
 
ПроисшествияРоссияТверьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в оборонном НИИ в Твери
 
 
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