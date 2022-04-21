https://ria.ru/20220421/pozhar-1784685553.html

Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери

Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022

Командование гарнизона подтвердило информацию о пожаре в НИИ в Твери

Огонь вспыхнул в научном учреждении Минобороны России в Твери, персонал эвакуирован, сообщили в командовании гарнизона. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:56

2022-04-21T12:56

2022-04-21T17:09

происшествия

россия

тверь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Огонь вспыхнул в научном учреждении Минобороны России в Твери, персонал эвакуирован, сообщили в командовании гарнизона."Двадцать первого апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Персонал организации эвакуирован. Силами пожарных расчетов МЧС осуществляется тушение", - говорится в сообщении.Причины пожара устанавливаются.Как сообщили ранее РИА Новости в региональном главке МЧС РФ, при пожаре в Твери пострадали 17 человек, из них один погиб.

https://ria.ru/20220421/postradavshiy-1784651165.html

россия

тверь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в оборонном нии в твери