Пожар на заводе в Дзержинске ликвидировали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Пожар на заводе "Кристал" в Дзержинске, где произошла серия взрывов, ликвидирован, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным регионального министерства здравоохранения, пострадали 42 человека, 14 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Пожар на ГосНИИ "Кристал" ликвидирован", - сообщили в оперативном штабе.
По данным регионального управления МЧС, взрыв произошел в цехе полимеров. В результате взрыва разрушены 5 зданий - 3 складских и два производственных на площади 800 квадратных метров. Кроме того, в результате взрыва произошло распространение огня за периметром предприятия "Кристалл". Горела трава на площади 400 квадратных метров, огонь потушен.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.