https://ria.ru/20220421/pozhar-1784712205.html

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух - РИА Новости, 21.04.2022

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух

Два человека погибли, еще 20 пострадали при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери. Об... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:25

2022-04-21T14:25

2022-04-21T17:09

происшествия

тверь

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Два человека погибли, еще 20 пострадали при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб."По уточненной информации, пострадали 22 человека, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.На месте ЧП работают медики и спасатели. Сообщалось, что помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.Как рассказали РИА Новости врачи областной клинической больницы, госпитализированы семь человек, трое находятся в реанимации, четверо — в ожоговом отделении.Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания.В командовании гарнизона уточнили, что возгорание произошло в одном из помещений на втором этаже административного корпуса.

https://ria.ru/20220421/pozhary-1784726462.html

тверь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь, пожар в оборонном нии в твери