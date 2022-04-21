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Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух - РИА Новости, 21.04.2022
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Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух - РИА Новости, 21.04.2022
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух
Два человека погибли, еще 20 пострадали при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери. Об... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:25
2022-04-21T17:09
происшествия
тверь
пожар в оборонном нии в твери
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Два человека погибли, еще 20 пострадали при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб."По уточненной информации, пострадали 22 человека, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.На месте ЧП работают медики и спасатели. Сообщалось, что помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.Как рассказали РИА Новости врачи областной клинической больницы, госпитализированы семь человек, трое находятся в реанимации, четверо — в ожоговом отделении.Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания.В командовании гарнизона уточнили, что возгорание произошло в одном из помещений на втором этаже административного корпуса.
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происшествия, тверь, пожар в оборонном нии в твери
14:25 21.04.2022 (обновлено: 17:09 21.04.2022)
 
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до двух, 20 человек пострадали

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
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Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Два человека погибли, еще 20 пострадали при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, пострадали 22 человека, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.
На месте ЧП работают медики и спасатели. Сообщалось, что помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.
Как рассказали РИА Новости врачи областной клинической больницы, госпитализированы семь человек, трое находятся в реанимации, четверо — в ожоговом отделении.
Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания.
В командовании гарнизона уточнили, что возгорание произошло в одном из помещений на втором этаже административного корпуса.
Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:13
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
 
ПроисшествияТверьПожар в оборонном НИИ в Твери
 
 
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