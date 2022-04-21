https://ria.ru/20220421/otpusk-1784735669.html

По семейным обстоятельствам: кому положен внеплановый отпуск

Внеплановый отпуск: как взять и оформить по ТК РФ, порядок предоставления

По семейным обстоятельствам: кому положен внеплановый отпуск

Сотрудник любой организации имеет право взять отпуск вне графика по согласованию с работодателем. Кому предоставляется такая возможность в первую очередь, в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:42

2022-04-21T20:42

2022-04-21T20:42

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудник любой организации имеет право взять отпуск вне графика по согласованию с работодателем. Кому предоставляется такая возможность в первую очередь, в связи с какими обстоятельствами согласно ТК РФ можно оформить нерабочие дни внепланово, можно ли перенести очередной ежегодный отпуск на другое время - в материале РИА Новости.Внеплановый отпускКаждый работник вправе уйти в плановый отпуск, проработав в организации не менее шести месяцев. Но существуют ситуации, когда человеку необходимо некоторое время отсутствовать на рабочем местене дожидаясь этого срока. В таком случае работодатель может предоставить внеплановый отпуск. Причины, по которым он обязан это сделать, закреплены в законодательстве, но в некоторых случаях сотруднику в его просьбе может быть отказано.Согласно ст. 128 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022), отпуск без сохранения заработной платы (внеплановый) предоставляется сотрудникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному заявлению, его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем."Такого понятия, как внеочередной или внеплановый отпуск, Трудовой кодекс РФ не содержит. Но условно его можно разделить на две категории: ежегодный оплачиваемый (в иные сроки, чем установлено графиком), и отпуск без сохранения заработной платы", - объясняет Олег Черкасов, ведущий юрист Европейской юридической службы.Кто может взятьРаботодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:"Ранее согласно ч. 2 ст. 76 КЗоТ работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, одинокие матери или отцы, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, имели право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Теперь ст. 263 ТК РФ предусматривает, что такое право предоставляется только в том случае, если установлено коллективным договором", - говорит Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".По словам эксперта адвокатской конторы "Честь и Закон" Алексея Николина, любой сотрудник, работающий по трудовому договору, может попросить работодателя перенести запланированный отпуск или его часть на другое время либо предоставить отпуск за свой счет.Необходимость соблюдения графика отпусковГрафик отпусков составляется заранее, в соответствии с ним определяется численность сотрудников, которые обязаны находиться на рабочем месте, чтобы предприятие функционировало в обычном режиме, так как неожиданное отсутствие даже одного человека может негативно сказаться на всем рабочем процессе.По словам директора по персоналу Oberon Элины Кудишиной, на практике не всегда удается соблюдать все указанные в графике периоды отпусков. В таком случае составляется приказ о переносе и вносится запись в утвержденный график.Отпуск по семейным обстоятельствамСмерть близкого родственника, рождение ребенка, свадьба - поводы, по которым сотрудник имеет право на внеплановый отпуск по семейным обстоятельствам."Кстати, с внеплановым отпуском по причине смерти близкого родственника часто случаются проблемы. Работодатель не всегда верно определяет близких родственников. Точного толкования ни в одном российском законе нет. В силу ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации близкими считаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка, внуки), братья и сестры. Категории "члены семьи" и "близкие родственники" законодательно пересекаются", - отмечает Марина Шершнева.Закон не требует предоставления доказательств родства в этом случае, работнику достаточно просто написать заявление.Компания не может отказать сотруднику и в отпуске (не более пяти дней) в связи с его свадьбой.Следующая причина, которая относится к семейным обстоятельствам, - рождение ребенка. Трудовой кодекс РФ (ст.128) позволяет отцу в этом случае взять внеплановые выходные (пять дней), которые включаются в трудовой стаж.“Работникам, решившим оформить отпуск без сохранения заработной платы, следует помнить, что только 14 календарных дней будут включаться в стаж работы, дающий право на ежегодные оплачиваемые отпуска”, - уточняет Ольга Абашникова.Порядок предоставления внепланового отпускаДля того чтобы получить внеплановый отпуск, работник должен написать заявление в свободной форме. Работодатель в свою очередь должен выяснить, относится ли сотрудник к категориям, которым нельзя отказать, является ли причина уважительной, и принять решение. Если оно положительное, необходимо издать приказ и ознакомить с ним работника.Как оформить внеплановый отпускДокументальное оформление происходит следующим образом:Приказ составлять необходимо, так как без него сотрудник будет считаться работающим и предприятие несет ответственность за его здоровье."Необходимо написать заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. При этом можно попробовать оформить бумагу с просьбой о предоставлении обычного отпуска. Возможно, работодатель пойдет навстречу и изменит график", - говорит Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.ЗаявлениеВ заявлении указываются:"Можно попробовать перенести часть планового отпуска. В таком случае из заявления должно быть четко понятно, о каком отпуске идет речь, какую часть (количество дней) работник хочет перенести и на какие даты", - объясняет Алексей Николин.Необходимые документыКроме заявления от сотрудника ничего не требуется, но работодатель может попросить предоставить документы, поясняющие обстоятельства, в связи с которыми работнику нужен отпуск.Сроки внепланового отпускаДлительность отпуска регламентируется трудовым законодательством и некоторыми другими законами. Она варьируется в зависимости от категории, к которой относится сотрудник, и причины, по которой он хочет взять внеплановые выходные. Например, работник, который сдает вступительные экзамены в учебное заведение, имеет право на 15 дней отпуска за свой счет.Предупреждение о начале отпуска и его оплатаО начале планового отпуска сотрудник уведомляется за две недели. Пособие начисляется не позднее чем за три дня до его начала. Внеплановый отпуск не оплачивается.Как быть в таких случаях? Чтобы избежать нарушений, первые дни отпуска лучше заменить на отгулы (при наличии) или дни за свой счет, чтобы соблюсти установленные законом сроки, и после уже оформить отпуск", - добавляет Юлия Вощинина, эксперт по трудовому и корпоративному праву, глава юридического подразделения на производственном предприятии “Роскосмоса”.Перенос отпуска по инициативе работодателяРаботодатель принять решение о переносе отпуска, основания для этого указаны в статье 124 ТК РФ.“Обстоятельства такого переноса: чрезвычайная, исключительная ситуация, негативные последствия для организации из-заотсутствия определенного сотрудника (например, необходимо сдать отчетность в определенный срок; заменить отсутствующего работника по болезни, требуется наладка нового оборудования и так далее). Но в любом случае обязательно согласие сотрудника”, - говорит Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву."Односторонний перенос не может быть предусмотрен и внутренними правилами компании. Есть категории граждан, которые могут брать отпуск в удобное для них время (например, работник с тремя и более детьми до 12 лет). Но даже если сотрудник не из льготной категории, нужно учитывать его пожелания о датах перенесенного отпуска", - добавляет Анна Саливон.Отпуск нового сотрудникаОплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. Право на его использование возникает после шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя.“Если человек принят на работу после утверждения графика отпусков, то менять его не нужно. В данном случае, учитывая право работника на отпуск через полгода, он ему будет предоставляться по заявлению”, - рассказывает Ольга Абашникова.Отказ в предоставлении внепланового отпускаЕсли работодатель посчитает причины неуважительными, он может отказать в предоставлении внепланового отпуска. Но работник имеет право подать жалобу в трудовую инспекцию или в суд.

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https://ria.ru/20220119/dekret-1768630304.html

https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

отдых, работа, россия, общество