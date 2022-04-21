По семейным обстоятельствам: кому положен внеплановый отпуск
© Фото : Pexels / Sora ShimazakiОтпуск вне графика
© Фото : Pexels / Sora Shimazaki
Отпуск вне графика
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудник любой организации имеет право взять отпуск вне графика по согласованию с работодателем. Кому предоставляется такая возможность в первую очередь, в связи с какими обстоятельствами согласно ТК РФ можно оформить нерабочие дни внепланово, можно ли перенести очередной ежегодный отпуск на другое время - в материале РИА Новости.
Внеплановый отпуск
Каждый работник вправе уйти в плановый отпуск, проработав в организации не менее шести месяцев. Но существуют ситуации, когда человеку необходимо некоторое время отсутствовать на рабочем местене дожидаясь этого срока. В таком случае работодатель может предоставить внеплановый отпуск. Причины, по которым он обязан это сделать, закреплены в законодательстве, но в некоторых случаях сотруднику в его просьбе может быть отказано.
Согласно ст. 128 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022), отпуск без сохранения заработной платы (внеплановый) предоставляется сотрудникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному заявлению, его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.
"Такого понятия, как внеочередной или внеплановый отпуск, Трудовой кодекс РФ не содержит. Но условно его можно разделить на две категории: ежегодный оплачиваемый (в иные сроки, чем установлено графиком), и отпуск без сохранения заработной платы", - объясняет Олег Черкасов, ведущий юрист Европейской юридической службы.
Работа отдела кадров
Кто может взять
Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- —участникам Великой Отечественной войны (до 35 календарных дней в году);
- —работающим пенсионерам по старости (до 14 календарных дней в году);
- —родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, таможни, органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, погибших из-за ранения, полученного при исполнении обязанностей или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы (до 14 календарных дней в году);
- —работающим инвалидам (до 60 календарных дней в году);
- —работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников (до пяти календарных дней);
- —в других ситуациях, предусмотренных ТК и другими федеральными законами либо коллективным договором.
"Ранее согласно ч. 2 ст. 76 КЗоТ работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, одинокие матери или отцы, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, имели право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Теперь ст. 263 ТК РФ предусматривает, что такое право предоставляется только в том случае, если установлено коллективным договором", - говорит Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".
По словам эксперта адвокатской конторы "Честь и Закон" Алексея Николина, любой сотрудник, работающий по трудовому договору, может попросить работодателя перенести запланированный отпуск или его часть на другое время либо предоставить отпуск за свой счет.
Девушка смотрит документы
Необходимость соблюдения графика отпусков
График отпусков составляется заранее, в соответствии с ним определяется численность сотрудников, которые обязаны находиться на рабочем месте, чтобы предприятие функционировало в обычном режиме, так как неожиданное отсутствие даже одного человека может негативно сказаться на всем рабочем процессе.
“Соблюдение графика выгодно прежде всего самому работодателю. Во-первых, потому, что отпуска планируются с учетом интересов бизнеса; во-вторых, такое планирование позволяет избежать хаоса в процессе организации замены отсутствующего работника другим, в-третьих, это помогает при перераспределении обязанностей отсутствующего работника между его коллегами. В-четвертых, предоставление отпусков по графику исключает создание дополнительных документов, то есть снижает издержки, связанные с трудозатратами. В-пятых, снижаются риски для работодателя, связанные с нарушением трудового законодательства”, - объясняет Ольга Абашникова, ведущий эксперт-методолог Unicon Outsourcing.
По словам директора по персоналу Oberon Элины Кудишиной, на практике не всегда удается соблюдать все указанные в графике периоды отпусков. В таком случае составляется приказ о переносе и вносится запись в утвержденный график.
Отпуск по семейным обстоятельствам
Смерть близкого родственника, рождение ребенка, свадьба - поводы, по которым сотрудник имеет право на внеплановый отпуск по семейным обстоятельствам.
10 апреля, 08:36В SuperJob назвали самые выгодные даты для отпуска в мае
"Кстати, с внеплановым отпуском по причине смерти близкого родственника часто случаются проблемы. Работодатель не всегда верно определяет близких родственников. Точного толкования ни в одном российском законе нет. В силу ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации близкими считаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка, внуки), братья и сестры. Категории "члены семьи" и "близкие родственники" законодательно пересекаются", - отмечает Марина Шершнева.
Закон не требует предоставления доказательств родства в этом случае, работнику достаточно просто написать заявление.
Компания не может отказать сотруднику и в отпуске (не более пяти дней) в связи с его свадьбой.
Следующая причина, которая относится к семейным обстоятельствам, - рождение ребенка. Трудовой кодекс РФ (ст.128) позволяет отцу в этом случае взять внеплановые выходные (пять дней), которые включаются в трудовой стаж.
“Работникам, решившим оформить отпуск без сохранения заработной платы, следует помнить, что только 14 календарных дней будут включаться в стаж работы, дающий право на ежегодные оплачиваемые отпуска”, - уточняет Ольга Абашникова.
Порядок предоставления внепланового отпуска
Для того чтобы получить внеплановый отпуск, работник должен написать заявление в свободной форме. Работодатель в свою очередь должен выяснить, относится ли сотрудник к категориям, которым нельзя отказать, является ли причина уважительной, и принять решение. Если оно положительное, необходимо издать приказ и ознакомить с ним работника.
“Руководителю рекомендуется описать порядок предоставления внеплановых отпусков в локальном нормативном акте, в котором следует перечислить льготные категории работников, имеющих право на предоставление отпуска в удобное для них время”, - говорит Ольга Абашникова.
19 января, 20:40Досрочно и на неполный день: права молодой мамы после декрета
Как оформить внеплановый отпуск
Документальное оформление происходит следующим образом:
- —заявление от сотрудника;
- —приказ о предоставлении отпуска;
- —ознакомление работника с приказом под подпись;
- —занесение данных в личную карточку работника.
Приказ составлять необходимо, так как без него сотрудник будет считаться работающим и предприятие несет ответственность за его здоровье.
"Необходимо написать заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. При этом можно попробовать оформить бумагу с просьбой о предоставлении обычного отпуска. Возможно, работодатель пойдет навстречу и изменит график", - говорит Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Заявление
В заявлении указываются:
- —ФИО сотрудника;
- —название компании и ФИО генерального директора;
- —тип отпуска (в данном случае без сохранения заработной платы);
- —причина;
- —период, на который необходимо уйти;
- —подпись и дата.
"Можно попробовать перенести часть планового отпуска. В таком случае из заявления должно быть четко понятно, о каком отпуске идет речь, какую часть (количество дней) работник хочет перенести и на какие даты", - объясняет Алексей Николин.
23 октября 2021, 11:07Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат
Необходимые документы
Кроме заявления от сотрудника ничего не требуется, но работодатель может попросить предоставить документы, поясняющие обстоятельства, в связи с которыми работнику нужен отпуск.
"Желательно приложить к заявлению документы, подтверждающие право на отпуск без сохранения заработной платы (например, копию справки о рождении ребенка)", - говорит Анна Саливон, директор юридического департамента и комплаенс-контроля интернет-магазина Shopping Live.
Сроки внепланового отпуска
Длительность отпуска регламентируется трудовым законодательством и некоторыми другими законами. Она варьируется в зависимости от категории, к которой относится сотрудник, и причины, по которой он хочет взять внеплановые выходные. Например, работник, который сдает вступительные экзамены в учебное заведение, имеет право на 15 дней отпуска за свой счет.
Предупреждение о начале отпуска и его оплата
О начале планового отпуска сотрудник уведомляется за две недели. Пособие начисляется не позднее чем за три дня до его начала. Внеплановый отпуск не оплачивается.
Российские рубли
"Распространенная причина отказа в переносе отпуска на более раннее время – невозможность соблюсти требования закона о выплате отпускных не позднее чем за три дня до начала отпуска. Если работодатель не успеет это сделать, он рискует быть привлеченным к административной ответственности", - говорит Алексей Николин.
Как быть в таких случаях? Чтобы избежать нарушений, первые дни отпуска лучше заменить на отгулы (при наличии) или дни за свой счет, чтобы соблюсти установленные законом сроки, и после уже оформить отпуск", - добавляет Юлия Вощинина, эксперт по трудовому и корпоративному праву, глава юридического подразделения на производственном предприятии “Роскосмоса”.
Перенос отпуска по инициативе работодателя
Работодатель принять решение о переносе отпуска, основания для этого указаны в статье 124 ТК РФ.
“Обстоятельства такого переноса: чрезвычайная, исключительная ситуация, негативные последствия для организации из-заотсутствия определенного сотрудника (например, необходимо сдать отчетность в определенный срок; заменить отсутствующего работника по болезни, требуется наладка нового оборудования и так далее). Но в любом случае обязательно согласие сотрудника”, - говорит Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.
"При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также работникам в возрасте до восемнадцати лет и сотрудникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", - отмечает Олег Черкасов.
11 сентября 2021, 02:17Юрист рассказала, как перенести отпуск на следующий год
"Односторонний перенос не может быть предусмотрен и внутренними правилами компании. Есть категории граждан, которые могут брать отпуск в удобное для них время (например, работник с тремя и более детьми до 12 лет). Но даже если сотрудник не из льготной категории, нужно учитывать его пожелания о датах перенесенного отпуска", - добавляет Анна Саливон.
Отпуск нового сотрудника
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. Право на его использование возникает после шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя.
"Но в некоторых случаях ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Например, женщинам перед декретом или непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; сотрудникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральными законами", - уточняет Олег Черкасов.
“Если человек принят на работу после утверждения графика отпусков, то менять его не нужно. В данном случае, учитывая право работника на отпуск через полгода, он ему будет предоставляться по заявлению”, - рассказывает Ольга Абашникова.
Отказ в предоставлении внепланового отпуска
15 июля 2021, 03:18Юрист рассказала, как законно продлить отпуск с оплатой
Если работодатель посчитает причины неуважительными, он может отказать в предоставлении внепланового отпуска. Но работник имеет право подать жалобу в трудовую инспекцию или в суд.
"Так как предоставление внепланового отпуска – это право, а не обязанность работодателя, за исключением предусмотренных в законе или коллективном договоре случаев, он может отказать", - добавляет Алексей Николин.