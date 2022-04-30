https://ria.ru/20220430/otpusk-1786306675.html

Как уйти в отпуск не по графику: заявление, документы, причины отказа

Отпуск не по графику: можно ли взять, как оформить, заявление от работника

Как уйти в отпуск не по графику: заявление, документы, причины отказа

Период ежегодного очередного отпуска сотрудник обычно выбирает заранее, опираясь на график, но нередко случаются ситуации, когда работнику нужно уйти в другое... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:50

2022-04-30T10:50

2022-04-30T10:50

общество

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Период ежегодного очередного отпуска сотрудник обычно выбирает заранее, опираясь на график, но нередко случаются ситуации, когда работнику нужно уйти в другое время. Как оформить отпуск не по графику, может ли работодатель отказать в его предоставлении и нужно ли писать заявление, – в материале РИА Новости.Отпуск не по графикуПо согласованию с работодателем любой сотрудник может уйти в отпуск по заявлению вне графика, но есть некоторые нюансы.График отпусковЕго наличие в любой организации обязательно, в ином случае работодателю придется платить штраф. По словам Ирины Смирновой, управляющего партнера и генерального директора ООО "Ваш Бухгалтер", график отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до начала нового календарного года. Случаются обстоятельства, когда сотрудник просит изменить период отдыха, но решение о переносе дней принимает руководитель. Есть категории работников, которые самостоятельно определяют дни отдыха вне очереди, и начальник обязан их согласовать. Некоммерческие организации и микропредприятия вправе отказаться от принятия локальных нормативных актов, в том числе составления графика отпусков, и могут оформить письменное соглашение между работодателем и сотрудником.Как оформить отпуск не по графикуСамое главное – написать заявление, на основе которого будет составлен приказ, и приложить документы, если требуется подтвердить льготную категорию, позволяющую брать отпуск вне графика без одобрения руководства.ЗаявлениеГеоргий Овчинников, кандидат экономических наук и директор по персоналу Coral Club, отмечает, что перенос сроков допустим по соглашению сторон или по желанию сотрудника при наличии у него достаточных оснований. В тексте заявления работник должен указать ФИО и должность, желаемую дату начала и конца отпуска, причину переноса сроков или обоснование (нормативный акт), поставить дату написания заявления и подпись.Необходимые документыЕсли перенос связан с наличием каких-либо льгот, работник вместе с заявлением предъявляет и подтверждающий документ. Например, справку с места работы мужа-военнослужащего, так как согласно ФЗ №76 "О статусе военнослужащих" супругам предоставляется отдых одновременно с супругами-военными.ПриказПри положительном решении руководитель проставляет соответствующую резолюцию на заявлении и издает приказ о переносе сроков отпуска. Именно он становится основанием для внесения изменений в график."Если работник не дождавшись положительной письменной резолюции руководителя на своем заявлении перестанет выходить на работу, это может быть расценено как самовольный уход в отпуск. В таком случае работодатель (конечно, при соблюдении предусмотренного законом порядка) получит возможность привлечь работника к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения его по основанию, предусмотренному пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ", – дополнил Георгий Овчинников.Оплата отпуска не по графикуОльга Абашникова, ведущий эксперт-методолог Unicon Outsourcing, уточняет, что согласно ст. 136 ТК РФ выплата отпускных работнику должна производиться не позднее, чем за три дня до его начала. При этом законодатель не делает разграничений ни по видам отпусков, ни по порядку их оформления. Иными словами, независимо от того, оформляется ли отпуск по графику или он является внеплановым, работник должен получитьза него деньги в установленный срок.Отказ в предоставлении отпуска не по графикуРаботодатель вправе отказать в предоставлении отпуска вне графика и при этом он не нарушит права сотрудника. Но некоторые категории граждан могут уйти на отдых в удобное для них время, независимо от решения начальника:Отпуск нового сотрудникаЧтобы уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, необходимо непрерывно проработать в организации шесть месяцев. Но Ирина Смирнова уточняет, что это общее правило не распространяется на некоторых сотрудников. В частности, на отдых раньше положенного срока могут рассчитывать:"Отпуска новых сотрудников планируются в графике, начиная со второго рабочего года. В первый год работы они могут уйти на отдых только по заявлению. При приеме на работу новых сотрудников вносить изменения в уже утвержденный график отпусков не требуется", – дополнил Георгий Овчинников.Правовое регулирование ТК РФВсе положения, связанные с предоставлением отпуска в разных ситуациях, отражены в ТК РФ. Ольга Абашникова рекомендует обратить внимание на следующие статьи:Также права некоторых категорий граждан в отношении отпуска вне графика закреплены в ст. 125, 262.1, 262.2, 267, 286 ТК РФ.Штрафы за непредоставление отпуска и отсутствие графикаЕсли работодатель не сделал или задержал график отпусков, уведомление, приказ или не отпустил сотрудника в отпускпо графику, ему грозит штраф."Ответственность за нарушения ТК РФ в отношении предоставления ежегодных отпусков закреплена в ст. 5.27 КоАП. Так, организация, которая не предоставила сотруднику законный отпуск, рискует получить предупреждение или штраф от 30000 до 50000 рублей. При повторном нарушении – до 70000 рублей и дисквалификация должностного лица от года до трех лет. Также законом предусмотрена возможность компенсации морального вреда работнику.Аналогичные меры будут применяться за отсутствие или несоблюдение графикаотпусков. Юридическое лицо получит предупреждение или штраф до 50000 рублей на первый раз и до 70000 в случае повтора аналогичного нарушения. Данное наказание не касается микропредприятий и некоммерческих организаций, где полностью или частично отказались принимать локальные нормативные акты. В этом случае график отпусков можно заменить письменным соглашением между работодателем и работником, указав это в трудовом договоре", – разъяснила Ирина Смирнова.

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Дарья Буймова

общество, россия