https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html

Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом

Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом - РИА Новости, 21.04.2022

Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие планы строят россияне на сезон летних отпусков, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T03:44

2022-04-21T03:44

2022-04-21T00:18

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие планы строят россияне на сезон летних отпусков, сообщает Туту.ру.В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 720 человек. Большинство респондентов (29 процентов) будут проводить время на даче или в деревне. Еще 26 процентов планируют отдыхать на море: например, в Крыму, Краснодарском крае, Калининграде.Третий по распространённости сценарий отдыха — отпуск за границей, на него настроены 11 процентов респондентов.Примерно восемь процентов путешественников привлекает Кавказ: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Минеральные Воды и другие живописные направления.В путешествие по крупным туристическим городам России отправится пять процентов россиян, а еще столько же поедут прятаться от жары на север.При этом 16 процентов опрошенных не планируют брать отпуск этим летом.

https://ria.ru/20220420/vladikavkaz-1783101516.html

https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784480600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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