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Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом - РИА Новости, 21.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом - РИА Новости, 21.04.2022
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие планы строят россияне на сезон летних отпусков, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T03:44
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туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
калининград
кавказ
республика крым
республика адыгея
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие планы строят россияне на сезон летних отпусков, сообщает Туту.ру.В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 720 человек. Большинство респондентов (29 процентов) будут проводить время на даче или в деревне. Еще 26 процентов планируют отдыхать на море: например, в Крыму, Краснодарском крае, Калининграде.Третий по распространённости сценарий отдыха — отпуск за границей, на него настроены 11 процентов респондентов.Примерно восемь процентов путешественников привлекает Кавказ: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Минеральные Воды и другие живописные направления.В путешествие по крупным туристическим городам России отправится пять процентов россиян, а еще столько же поедут прятаться от жары на север.При этом 16 процентов опрошенных не планируют брать отпуск этим летом.
https://ria.ru/20220420/vladikavkaz-1783101516.html
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краснодарский край
калининград
кавказ
республика крым
республика адыгея
республика ингушетия
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, калининград, кавказ, республика крым, республика адыгея, республика дагестан, республика ингушетия, минеральные воды, туристы, дача, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
03:44 21.04.2022
 
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом

Туту.ру: большинство россиян рассказали, что этим летом отдыхать будут на дачах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие планы строят россияне на сезон летних отпусков, сообщает Туту.ру.
В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 720 человек. Большинство респондентов (29 процентов) будут проводить время на даче или в деревне. Еще 26 процентов планируют отдыхать на море: например, в Крыму, Краснодарском крае, Калининграде.
Третий по распространённости сценарий отдыха — отпуск за границей, на него настроены 11 процентов респондентов.
Примерно восемь процентов путешественников привлекает Кавказ: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Минеральные Воды и другие живописные направления.
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При этом 16 процентов опрошенных не планируют брать отпуск этим летом.
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