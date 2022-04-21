https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом - РИА Новости, 21.04.2022
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие планы строят россияне на сезон летних отпусков, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T03:44
2022-04-21T03:44
2022-04-21T00:18
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие планы строят россияне на сезон летних отпусков, сообщает Туту.ру.В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 720 человек. Большинство респондентов (29 процентов) будут проводить время на даче или в деревне. Еще 26 процентов планируют отдыхать на море: например, в Крыму, Краснодарском крае, Калининграде.Третий по распространённости сценарий отдыха — отпуск за границей, на него настроены 11 процентов респондентов.Примерно восемь процентов путешественников привлекает Кавказ: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Минеральные Воды и другие живописные направления.В путешествие по крупным туристическим городам России отправится пять процентов россиян, а еще столько же поедут прятаться от жары на север.При этом 16 процентов опрошенных не планируют брать отпуск этим летом.
https://ria.ru/20220420/vladikavkaz-1783101516.html
https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784480600.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодарский край, калининград, кавказ, республика крым, республика адыгея, республика дагестан, республика ингушетия, минеральные воды, туристы, дача, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать этим летом
Туту.ру: большинство россиян рассказали, что этим летом отдыхать будут на дачах
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие планы строят россияне на сезон летних отпусков, сообщает Туту.ру.
В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 720 человек. Большинство респондентов (29 процентов) будут проводить время на даче или в деревне. Еще 26 процентов планируют отдыхать на море: например, в Крыму, Краснодарском крае, Калининграде.
Третий по распространённости сценарий отдыха — отпуск за границей, на него настроены 11 процентов респондентов.
Примерно восемь процентов путешественников привлекает Кавказ: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Минеральные Воды и другие живописные направления.
В путешествие по крупным туристическим городам России отправится пять процентов россиян, а еще столько же поедут прятаться от жары на север.
При этом 16 процентов опрошенных не планируют брать отпуск этим летом.